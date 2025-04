Foment busca un acuerdo entre los dos candidatos a presidir Cepyme para evitar una guerra sucia en la patronal

La patronal catalana, Foment del Treball, está moviendo los hilos para que haya un acuerdo entre las dos candidaturas para presidir Cepyme y evitar así una "guerra sucia" entre las dos partes enfrentadas que puede hacer mucho daño a los empresarios.

Así lo ha anunciado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores Wake Up! Spain, a la vista del enfrentamiento que hay entre Gerardo Cuerva, actual presidente de la patronal de las pymes, y la candidata que propone la CEOE, Ángela de Miguel, de la mano de Garamendi.

Sánchez Llibre ha recordado que los objetivos de ambas partes son los mismos y aunque sea bueno que haya opciones, la guerra que se puede generar en los medios "solo va a beneficiar al Gobierno", y "tenemos que ser más inteligentes que eso", señaló.

9. Conversación con Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional

Pese a su idea de conciliar ambas partes, el líder de los empresarios catalanes no penalizó el hecho de que haya elecciones en Cepyme, sobre todo porque "siempre hemos demostrado que el que no gana se une al programa del ganador al día siguiente, no somos partidos políticos".

Sánchez Llibre se felicitó en Wake Up! Spain de la normalización de las relaciones entre Generalitat y Gobierno central, de la mano de Salvador Illa, que ha permitido que las grandes empresas catalanas que se fueron tras el 'prevés' vuelvan ahora con sus sedes a Cataluña.

Reducir jornada por ley

Más crítico se mostró con la intención del Ejecutivo de establecer la reducción de jornada a 37,5 horas mediante un proyecto de ley cuando está demostrado que eso se puede hacer en la negociación de los convenios colectivos y va en contra de las tendencias que hay en Europa.

Desde Foment aseguran que el 30% de los convenios catalanes ya establecen esa reducción y consideran que está bien una legislación, como la actual, que limita a 40 horas el tope de trabajo a la semana, una cifra que se eleva a 48 en otros países europeos, como Alemania, y no impide reducirlo en los convenios.

Sánchez Llibre, gran conocedor de los entresijos políticos de Madrid, aseguró que esa imposición legal de reducción de jornada "no es más que un capricho electoral de Yolanda Díaz, que puede hacer mucho daño a las pymes de toda España".

También ratificó el líder de la patronal su rechazo total a que se acelere el cierre de las nucleares, con el caso de Almaraz sobre la mesa, pero que puede ser un proceso muy dañino para la economía catalana, donde las renovables apenas llegan al 7% de la generación de energía.

Sánchez Llibre recordó que en Cataluña hay un 58% de energía de origen nuclear, de forma que si no se amplía su vida activa, además del recorte de empleo y de ingresos fiscales que supone, puede generar un apagón en toda la comunidad autónoma de consecuencias graves.