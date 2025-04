Isabel Díaz Ayuso: "En Madrid no enfrentamos a ricos con pobres ni generamos bandos ideológicos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las protagonistas en la jornada de este martes en Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha defendido sin ambages el modelo liberal que promueve su Gobierno regional, además de alertar de las amenazas internas que, a su juicio, sufren las democracias occidentales.

"Cuando el mundo parecía que prevalecía la libertad, que disfrutábamos del esplendor de los años ochenta, noventa, las propias democracias liberales se ven amenazadas desde dentro", ha advertido. Ayuso ha denunciado una creciente deriva autoritaria en Occidente y un abandono de los valores fundacionales del sistema democrático.

La mandataria madrileña también ha defendido su modelo de colaboración público-privada, basado en la iniciativa individual y en un Estado que acompaña pero no dirige.

En este marco, ha subrayado: "Creemos en un sistema de ayudas para quien no puede, no para quien no quiere". Ayuso ha distinguido, por un lado, entre políticas sociales enfocadas a la necesidad y, por otro, a la acción "intervencionista desincentivadora".

Ha criticado, además, la polarización ideológica que enfrenta lo público con lo privado. "No se puede admitir que lo privado es malo por naturaleza y lo público bueno, y viceversa", ha dicho, rechazando los clichés ideológicos que, según ella, obstaculizan la colaboración y el progreso.

"Todo proyecto es bueno o malo dependiendo de sus fines y su estructura", ha dicho.

Isabel Díaz Ayuso junto a Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara. EuropaPress

Durante su discurso, Ayuso también ha defendido los centros universitarios de Madrid, donde conviven "centros públicos de prestigio y universidades privadas con creciente peso internacional". En este contexto, ha lanzado una advertencia directa contra la nueva nueva ley educativa de Pedro Sánchez: "Sería un suicidio para una región como la nuestra atacar este sistema universitario".

La jefa del Ejecutivo madrileño también ha denunciado la creciente utilización de la "lucha de clases" como herramienta política. "Sembrar el desencuentro y la lucha de clases es lo menos español que existe", ha dicho, defendiendo a Madrid como una sociedad "integradora, mestiza y de clases medias".

En clave económica, la presidenta ha reivindicado los logros de su gestión: "Hoy somos la primera economía de España, y por méritos propios".

De esta forma, ha recordado que Madrid genera cerca del 20% del PIB nacional y lidera en inversión tecnológica, startups y empleo en I+D. "Nunca había estado tan viva ni había sido tan atractiva y tan libre", ha añadido.

Pero no todo ha sido economía. En un momento de su intervención, Ayuso también ha abordado asuntos relacionados con la Justicia y la actuación del Poder Ejecutivo.

Haciendo alusión a las declaraciones de la ministra María Jesús Montero sobre el caso Dani Alves, la presidenta madrileña ha sido tajante sobre lo que considera una "grave injerencia" del Ejecutivo en el ámbito judicial.

"Quiero condenar el ataque desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno, a la presunción de inocencia, a lo que ahora ya se viene a llamar justicia de autor, así como cualquier otra agresión a nuestro ordenamiento jurídico básico en una democracia liberal", ha sentenciado.

Con estas palabras, Ayuso ha denunciado lo que considera una "peligrosa deriva" que pone en riesgo principios fundamentales del Estado de derecho, y ha alertado sobre la necesidad de preservar la neutralidad institucional ante casos judiciales mediáticos.

Isabel Díaz Ayuso durante su intervención en el `Wake up, Spain´

Finalmente, Ayuso ha criticado lo que ella denomina "populismo fiscal", estableciendo una diferencia entre recaudar y gobernar: "Recaudar es fácil, lo difícil es gobernar". En este sentido, ha hecho hincapié en que su Ejecutivo ha bajado impuestos en 32 ocasiones y ha ahorrado más de 31.000 millones a los madrileños.

Isabel Díaz Ayuso ha apelado al liberalismo "a la española" como modelo de sociedad próspera, abierta y libre: "Cuando una sociedad es libre, se puede lograr la prosperidad de todos, una vida plena, auténtica",