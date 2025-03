Page advierte que Puigdemont "manda" en España y puede "acabar con la dignidad" del Gobierno

Emiliano García-Page durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL para el Foro Económico Wake Up, Spain! Cristina Villarino

"En España es como si nos hubiera cogido un virus que consiste en un fallo multiorgánico del cuerpo" y "casi no hay órgano que no esté afectado de una u otra manera". Así lo ha asegurado Emiliano García-Page durante su participación este lunes en la V edición del Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

En una entrevista con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, Esther Esteban, el presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado que la incapacidad del Gobierno a la hora de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado sea únicamente un defecto más de los "muchos" que, a su juicio, está provocando el actual ecosistema político e institucional del país.

Page ha advertido de que esta "infección" que padece la España actual se extiende "desde las relaciones institucionales hasta las relaciones con la justicia, incluso diría ya que la política exterior y concretamente la política en Europa, que razonablemente iba encauzada". "No hay cosa que vaya como tiene que ir", ha sentenciado.

28. Conversación con Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha

"Sería muy bueno entrar en una época de aburrirnos en política", ha insistido el presidente castellanomanchego en un nuevo anhelo de estabilidad y de recuperar consensos entre los dos grandes partidos. Sin embargo, a su juicio, la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez y la dependencia que tiene de sus socios independentistas son incompatibles a la hora de defender los intereses generales del Estado.

Preguntado sobre si el líder de Junts, Carles Puigdemont, es quien manda hoy por hoy en España, Page ha respondido: "No creo que lo pueda discutir nadie. Claro que manda. Tiene la última palabra en las cuestiones importantes, lo cual, para muchos manuales de política, significa mandar".

Días después de pedir al PSOE que rompa "claramente" con Puigdemont para evitar la "ruina como proyecto y como partido", el máximo dirigente socialista castellanomanchego ha aprovechado su participación en Wake Up, Spain!, un foro qu ha sido inaugurado por el Rey Felipe VI, para insistir en la idea de que los acuerdos del Gobierno con Junts están degradando la imagen y la credibilidad tanto de Moncloa como de Ferraz.

"Creo que (Puigdemont) puede acabar con el Gobierno no porque decida retirarle su apoyo, que eso sería como acabar por la vía rápida. Creo que apoyándole también acaba con la dignidad del mismo Gobierno", ha respondido Page a Esther Esteban.

Prueba de ello, ha dicho, es que el líder de Junts haya impuesto que el nuevo impuesto a la banca sea redistribuido entre las comunidades autónomas en base a su PIB, por lo que "las más ricas recibirán más", lo que ha considerado una "barbaridad" que "rompe no solo todo el modelo de financiación, sino que es una auténtica injusticia desde una perspectiva progresista".

Oposición interna

Durante la entrevista también ha ironizado que Pedro Sánchez "es el presidente que más se reúne con la oposición" puesto que "la tiene incluso en el Consejo de Ministros", en referencia a los representantes gunernamentales de Sumar. "Se reúne con 14 grupos de la oposición que dicen que son socios. Pero vamos, son socios en tanto que se llevan algo", ha añadido.

Después de que la plataforma liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz haya votado en el Congreso a favor de que España salga de la OTAN y contra la ampliación del gasto militar que defiende Sánchez en la Unión Europea, Page ha llamado a poner "a salvo de populismo" la seguridad tanto del país como del continente. El objetivo, ha dicho bajo la premisa de que "lo verdaderamente costoso es la inseguridad", es no tener acordarse de la Defensa "cuando truena".

"Debemos prevenir y, además, cumplir con nuestra obligación con la seguridad europea. No somos simplemente aportadores, somos beneficiarios de esa seguridad en distintos frentes", ha añadido, señalando que la Defensa "no se puede gestionar desde el filibusterismo" ni admite "frivolidades ni triquiñuelas".

Unas palabras que han llegado horas después de que, en la inauguración de este evento conocido como el Davos español, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, haya advertido de que "en cinco años o menos Rusia estará en condiciones de atacar a uno o más países de la Unión Europea" y haya asegurado que "si un país no invierte en su propia defensa, debilita la de los demás".

El "rigor" de Castilla-La Mancha

Sobre la situación particular de Castilla-La Mancha, donde Page gobierna desde 2015 y lo hace con mayoría absoluta por segundo mandato consecutivo, el barón socialista ha considerado un "orgullo" haber cerrado el ejercicio 2024 con un superávit de 76 millones de euros, una cifra que demuestra, a su entender, que "se puede construir un auténtico estado del bienestar sin ningún tipo de derroche, cumpliendo y siendo rigurosos".

En esa línea, Emiliano García-Page ha cuestionado el mantra de que "la derecha gestiona mejor la economía" y ha defendido que "se puede tener un modelo consolidado y cohesionado de bienestar social donde se ampare la creación de riqueza y se mantenga el presupuesto conforme a las exigencias de la ley".

El presidente castellanomanchego también ha reivindicado la transformación económica que se está viviendo en Castilla-La Mancha, donde el sector agroalimentario sigue siendo predominante y representa "el 18 % del PIB regional", pero habiendo conseguido posicionarse también "por encima de la media en peso industrial".

"Tenemos suelo, tenemos un sol maravilloso y hemos tenido estrategia y política decidida para promocionar las renovables desde hace más de 25 años", ha finalizado Page, que ha subrayado la llegada de inversión extranjera en energías renovables y en tecnología.