Garralda (Mutua): "El problema de las pensiones es más acuciante en España que en el resto de países"

Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua, ha afirmado que en España hay "riesgos demográficos" que "son peores en España" que en otros sitios, referiéndose principalmente a la salud y las pensiones.

"En España tenemos un doble problema con la salud y con las pensiones, sobre todo con las pensiones. Y ese riesgo es más acuciante en España que en el resto de países", ha apuntado durante su intervención en Wake Up, Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Para Garralda, la colaboración público-privada en el mundo de la salud es "básica", si bien "hay una cuestión ideológica que se antepone a criterios razonables y nos hace vivir en convulsión". Y es que "lo de las pensiones, aunque se crea que se ha cerrado el tema, está totalmente abierto".

El directivo ha subrayado estos riesgos como algunos de los nuevos a los que se enfrentan ahora las aseguradoras en España, como lo son también los riesgos de desastres naturales y los de ciberseguridad.

Es por eso que Grupo Mutua se ha ido diversificando durante los últimos años. Y, de hecho, "la tendencia a diversificarnos está a medio camino, nos queda mucho por delante", según ha dicho Garralda.

Diversificación

Como ha contado, hace quince años el 80% de la actividad de la compañía iba destinada a los seguros de Auto en Madrid, mientras que ahora es al revés, este negocio solamente representa el 20%.

"Esa ambición hay que seguir con ella. No por temas de ambición, sino porque la única forma de tener a gente buena trabajando es que sea un proyecto en crecimiento porque, si no, los equipos se van acoplando a la rutina, mientras que si tienes un proyecto ambicioso de crecimiento no tienes las remuneraciones de otros sectores, pero sí un espíritu de competitividad y crecimiento", ha dicho.

Garralda cree que, ya que la compañía no cotiza en bolsa, "un indicador bueno de si vas por buen camino es la atracción del talento". "Esa atracción de talento es el indicador de si lo estás haciendo bien", ha añadido.

El directivo ha valorado muy positivamente las alianzas que Mutua mantiene tanto con CaixaBank como con El Corte Inglés. "Lo primero que hay que hacer es elegir bien el compañero de baile. Tanto CaixaBank como El Corte Inglés son las dos primeras figuras en sus campos respectivos", ha contado.

En su opinión, "asociarse con dos números uno es el sueño de todo el mundo" y Mutua lo ha conseguido. "Tenemos un camino por delante muy definido a largo plazo. Cada vez hay cosas más novedosas", ha agregado.

Sobre la alianza con El Corte Inglés, ha valorado que está yendo "fenomenal" porque los equipos "lo están haciendo muy bien". "Han adecuado las estructuras a las formas que tenemos nosotros de vender seguros", ha dicho.

La compañía también tiene plan de continuar consolidándose. "Intentaremos, en la medida de lo posible, si hay una oportunidad, invertir en ella", ha señalado.

Con todo, ha destacado que la compañía también crece de forma inorgánica. "Las compañías van creciendo sin hacer compras y las grandes van comiendo terreno a las medianas y las pequeñas. Los costes regulatorios les cuestan mucho a las pymes, quieren repercutir precios y nosotros tratamos de no subir precios, con lo cual lo tienen más difícil ellas", ha señalado.