Los ganadores de la opa, el apagón y sin Presupuestos a la vista... La economía sobrevuela la gala de El ESPAÑOL

Noche de gala y de grandes empresarios en los X premios Los Leones de EL ESPAÑOL. La actualidad económica también ha sobrevolado los corrillos del evento, que unió empresa, deporte y solidaridad.

Desde el apagón y sus causas, aún por dilucidar, hasta el último capítulo de la fracasada opa de BBVA a Sabadell que ha marcado el final de año del sector bancario. Todo sin olvidar el boom de la industria de defensa o el reto de las telecomunicaciones y las infraestructuras.

La gran protagonista de la noche fue Ana Botín, presidenta del Santander. EL ESPAÑOL premió su trayectoria profesional. Una carrera que quiere culminar con la misión de llevar sus 176 millones de clientes en todo el mundo al modelo digital de Openbank, una innovación que está llamada a ser la gran plataforma financiera global.

Entre los empresarios, todo el mundo hablaba de la opa, cómo no. Pero nadie se atrevía a poner nombres a nada. El Sabadell se ha quitado de encima al BBVA en una suerte de "cuerpo a cuerpo", analizaban en algún corro, en el que cada uno ha sabido aprovechar mejor sus oportunidades.

Pero algunos comentarios apuntaban a que el gran ganador, de la noche y de la opa, ha sido también el Banco Santander de Ana Botín. Se ha quedado con el próspero negocio de TSB a buen precio, sin que su competidor de siempre en España se haga más grande.

Pasaron por la gala representantes del sector como la presidenta de la patronal bancaria, Alejandra Kindelán, hasta el director general adjunto de la Fundación La Caixa, Sergi Loughney, o del director general de la Fundacion Cajasol, Antonio Pulido. Muy cerca siempre el sector asegurador, representado por Antonio Huertas, presidente de Mapfre y Fernando Campos, consejero delegado de DKV.

Sobre lo que nadie se ponía de acuerdo es en las causas del apagón. Dicho acuerdo sí aparecía respecto a quién hay que cargar con las culpas. Parece que las grandes eléctricas están tranquilas. Tienen muy claro que sus centrales aportaron todo lo que debían y tenían en ese momento para calmar la tensión. Y lo pueden demostrar. Aunque no sirviera para nada. La clave la ponen en el operador del sistema.

La guerra entre la CNMC y Redeia sobre las medidas urgentes para evitar nuevos apagones también era motivo de discusión. Y por qué no decirlo, de cierta chanza. El regulador ha decidido rechazar un cambio clave que pedía Red Eléctrica para evitar otro apagón, el procedimiento de operación 7.4, fundamental para el control de tensión.

“La CNMC reconoce ahora que las grandes centrales asíncronas no pueden aportar tensión al sistema tan rápido como se espera, pero ha sido así siempre. Es como reconocer ahora que un coche no puede volar. No tiene alas ni las ha tenido, así que no ha podido volar nunca”, señalaba una voz durante el cóctel.

El horizonte de las nucleares sigue siendo un tema mollar para el futuro del sector eléctrico en España. La posición de las grandes propietarias de Almaraz, la primera central que se tendría que apagar, ya está clara. Justo el mismo día en que se celebra el X Aniversario de EL ESPAÑOL han llegado al acuerdo de solicitar al Gobierno poder seguir operando más allá de noviembre de 2027.

También el mundo de las telecomunicaciones se pasó por los premios. Contó con la presencia de Ana Porto, directora global de comunicación de Telefónica y de Alejandro Kowalski, director de Telefónica España.

Ambos estuvieron junto al CEO de Vodafone España, José Miguel García, que estuvo acompañado por su director de comunicación, Jaime de Andrés. Una coincidencia que no es el preludio de futuras fusiones ni nada por el estilo, quisieron dejar claro entre risas.

Compartían protagonismo con el vicepresidente senior de la multinacional tecnológica Oracle, Albert Triola, que escuchó con mucho interés la apuesta que un banco como el Santander hace cada día por el mundo digital.

Además de Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola, en el nutrido grupo de directivos del evento se pasearon otros protagonistas de la energía y las infraestructuras, como el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, o el CEO de Abertis, José Aljaro.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, fue uno de los representantes empresariales que acudieron a los premios. Del lado corporativo, también compartió la gala la responsable de relaciones institucionales y sostenibilidad de la patronal CEOE, Carmen Alsina.

Incluso la industria de defensa tuvo como representante al presidente de Indra, Ángel Escribano, que tiene ante sí uno de los retos empresariales más importantes del momento, convertir a la tecnológica en empresa tractora de todo el sector en España. También hizo presencia la presidenta de Pymar, Almudena López del Pozo.

Una gala, la X de los Leones de EL ESPAÑOL, en la que estuvieron el presidente de Planeta, José Crehueras; la presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez; Jose Manuel Miñones, presidente de Mercasa; Isabel Tocino, vicepresidenta del Santander; Julia Sizova, country manager de Comscore en España; Nieves Segovia, presidenta del grupo educativo SEK o Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam;

El sector sanitario no faltó a una cita en la que es habitual. No faltaron Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, ni Eduardo Pastor, presidente de Cofares. Tampoco Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.

Parálisis institucional

Los empresarios reunidos en la gala de EL ESPAÑOL también mostraban su temor a la parálisis que exhibe en esta legislatura el Gobierno.

Lamentaban que toda labor institucional o administrativa está frenada por la falta de apoyos parlamentarios que sufre el Ejecutivo. Y que les impiden llevar leyes necesarias al Congreso sin tener que pagar peajes políticos, como está sucediendo en los últimos años.

Entre votación y votación en el Congreso, pasaron por la fiesta el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la exsecretaria general del partido, Cuca Gamarra, ambos muy preocupados por la deriva institucional y económica que lleva el país, sin presupuestos a la vista de nuevo.

Se trata de una parálisis que se está notando en todas las áreas del tejido productivo. En este sentido, las fuerzas vivas de la empresa española reunidas en el evento lamentaban que los ("desconcertantes", considera alguno) vientos de cola que acompañan a la macroeconomía en España no se estén aprovechando adecuadamente.

Los aranceles también han concentrado las charlas entre los empresarios asistentes a los premios de EL ESPAÑOL. Las tasas del 15% establecidas por la Casa Blanca ya afectan a los productos españoles.

Aquellos que se dedican especialmente a las exportaciones al mercado estadounidense afirman que su facturación al otro lado del Atlántico está descendiendo.

Sin embargo, los empresarios españoles no frenan sólo el impacto de los aranceles por Donald Trump. En los corrillos de la fiesta compartían que, en general, las exportaciones españolas sufren desde hace tiempo, sin el efecto de los aranceles.

El ambiente distendido y cordial del cóctel dejó paso a todo un elenco de cuestiones, en una ocasión única para intentar arreglar un país, aunque sea de la mano de un periódico.

También asistieron Lorena López Prieto, directora de comunicación de KPMG; Marisa Rodríguez Palop, directora de comunicación de Iryoo Antonio Chicote, gerente de comunicación de Ford España.