Mapfre anuncia que llevará sus microseguros de favelas en Brasil a Colombia y Perú

La última jornada del IV Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia, ha arrancado con una conversación sobre inclusión financiera con Gregorio Rodríguez Santos, director de Desarrollo de Negocio de Mapfre.

El seguro, ha querido recordar, es "sostenibilidad por sí misma"; pues se trata de "proteger y acompañar a la sociedad".

Por eso, desde la aseguradora han puesto en marcha el proyecto A tu lado: "La nueva propuesta de valor que hemos puesto en marcha en Mapfre para atender ciertas necesidades de perfiles de muy bajo nivel económico".

Se tratan, en realidad, de "microseguros, que son sencillos, fáciles de entender y que cubren las necesidades de las personas vulnerables y de bajos perfiles económicos". Por lo tanto, ha indicado Rodríguez, tienen "unos precios ajustados a esas necesidades".

"Tenemos productos que se refieren a salud, vida, servicios funerarios (que pueden romper la economía de una familia)…". Asimismo, dentro del consorcio Blue Marbel, desde Mapfre se han propuesto asegurar los riesgos climáticos para esta población en situación de vulnerabilidad.

Gregorio Rodríguez Santos, director de Desarrollo de Negocio de Mapfre

Estos microseguros serían más básicos, pero cubren más parcelas de manera horizontal. Porque, como ha indicado, desde Mapfre llevan muchos años haciendo este tipo de producto.

Sin embargo, empezaron "a diseñar esta propuesta de valor con un elemento era la tecnología. Cómo esta nos puede ayudar a mejorar los microseguros y a proteger a la sociedad".

"A través de soluciones muy sencillas en WhatsApp, el vendedor, que no es experto en seguros, puede resolver todas sus dudas. Todo esto ha llevado a un pequeño ecosistema de formación y de acompañamiento de los microseguros", que "protegen y acompañan a las personas que necesitan esta protección".

Valor para la sociedad

"Donde realmente esto aporta valor es en la educación aseguradora de los asesores de las microfinancieras que distribuyen microcréditos. Estamos favoreciendo que se implementen los microseguros para proteger a las personas, porque en Latinoamérica hay una gap entre los riesgos y la aseguración.

Estos microseguros, ha repetido, están "muy enfocados en personas vulnerables que están dentro del sistema económico, esto no es caridad ni estamos hablando de personas que viven en exclusión social o pobreza".

La fórmula que hemos seguido hasta ahora es que cuando nos han solicitado una serie de productos, hemos aportado nuestra parrilla. Ahora, hemos dado un gran paso adelante simplificando los productos, ampliando las coberturas para llegar a personas de bajos recursos.

Colombia y Perú

Rodríguez, además, ha anunciado que Mapfre está estudiando llevar sus microseguros de favelas brasileñas a otros países como Colombia y Perú.

Respecto a este producto, ha dicho, "es una manera de llevar la inclusión financiera a las comunidades más vulnerables". Pues las favelas son "microsistemas de actividad económica" donde contribuyen al "desarrollo de las personas que quieren avanzar"