Francesca Thyssen-Bornemisza, la UME y L'Oréal España, primeros premios de Sostenibilidad ENCLAVE ODS

Como colofón de la segunda jornada del IV Observatorio de los ODS, ENCLAVE ODS entregó su primera edición de los Premios de Sostenibilidad del vertical de EL ESPAÑOL.

Estos galardones ponen el foco en tres ámbitos complementarios: la empresa, como motor de innovación y transformación; la persona, como líder que inspira desde su visión y activismo; y la institución, como garantía del bien común y de la protección de nuestro entorno y nuestras comunidades.

Diseñados por el artista José de Pazos, la estatuilla parte de un concepto innovador: una lata de tomate reciclada y transformada en símbolo del compromiso y el cambio. Algo que representan los ganadores de este primer Premio de Sostenibilidad ENCLAVE ODS: L'Oréal España, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Francesca Thyssen-Bornemisza.

"La belleza del mundo"

ENCLAVE ODS ha premiado a L'Oréal como empresa líder mundial pionera en sostenibilidad ambiental y social. Destaca su programa L’Oréal for the Future, transversal a todas sus marcas.

Pero también iniciativas pioneras en packaging ecológico, así como su manera de potenciar el refill de muchos de sus productos.

Con su fábrica en Burgos, 100% sostenible, L’Oréal destaca por la gestión de emisiones, por su trabajo por la seguridad hídrica y la conservación de bosques. Sus compromisos públicos incluyen la reducción y neutralidad de emisiones y reciclaje total de sus envases en este 2025.

Juan Alonso de Lomas, CEO de L’Oréal España, ha sido el encargado de recoger el galardón. Y ha puesto de relieve que el propósito de la empresa que dirige es "realzar la belleza del mundo". Algo que, ha dicho, no se conseguiría "sin cuidar de los recursos naturales del planeta".

Arte que transforma

Francesca Thyssen-Bornemisza, presidenta Fundación TBA21, ha sido premiada por su activismo y liderazgo enfocados en la transformación sostenible. Como presidenta de la Fundación TBA21, utiliza el arte como catalizador del cambio social y ambiental.

Es especialmente relevante su labor en la protección de los océanos y la promoción de la biodiversidad marina, con proyectos como Ocean Space, en Venecia, y exposiciones internacionales que suman la colaboración entre artistas y científicos.

La propia Thyssen-Bornemisza ha defendido la idea de que "el arte es fundamental para la transformación" que necesita la Tierra y la sociedad.

Héroes sin capa

Tres fueron los calurosos aplausos con los que el público del CaixaForum de Madrid quiso agradecer a la Unidad Militar de Emergencias (UME) su labor a lo largo de sus 20 años de historia.

El galardón lo recibieron especialmente por su trabajo en los últimos meses. En concreto, por sus actuaciones durante y después de la dana que asoló el Mediterráneo o los incendios forestales del pasado verano.

Como responsable del cuerpo militar, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el general Javier Marcos, ha recordado que "si quieres conocer a una persona, no le pregunte lo que piensa, sino lo que ama".

Esa respuesta, para sus soldados, ha dicho, la respuesta es unánime: "Servir". Y hacerlo a "fondo perdido, sin límites, sin cálculos, sin horarios, sin reservas".