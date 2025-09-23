Francesca Thyssen-Bornemisza pone en valor el arte y la imaginación en la consecución de los ODS

El fin de la jornada matutina del segundo día de la cuarta edición del Observatorio ODS está cada vez más próximo. Sin embargo, todavía son muchas las cuestiones que quedan por atender y muchos los invitados que tendrán que subirse al escenario del este foro antes de concluir con esta primera mitad.

En esta ocasión, es el turno de Francesca Thyssen-Bornemisza, fundadora de TBA21 Thyssen-Bornemisza Academy. Y es que la coleccionista de arte no ha querido perderse esta cita por la sostenibilidad celebrada en el CaixaForum de Madrid, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia.

Le daba paso Charo Izquierdo, periodista y directora de ENCLAVE ODS, así, comenzaba el discurso de la coleccionista de arte suiza y que, además, lidera una fundación "muy enfocada a la sostenibilidad".

Su discurso ha comenzado agradeciendo la labor de eventos como este, donde se pone el foco en aspectos tan fundamentales como el cuidado del medioambiente. Especialmente, en un momento como el que vivimos en la actualidad, donde, subraya "todos tenemos que hacer un esfuerzo".

Y es que, en los últimos años, indicaba Thyssen-Bornemisza, parece que los logros conseguidos han ido hacia atrás. Motivo por el que, una vez más, los ciudadanos del mundo deben trabajar por encaminar de nuevo las acciones hacia una dirección correcta, hacia la supervivencia del planeta.

La fundadora de TBA21 Thyssen-Bornemisza Academy ha empezado recordando alguna de las anécdotas más señaladas junto a su padre, donde descubrió una de las lecciones más importantes de su vida y que, desde entonces, ha marcado su actuación. "Lo primero que aprendí en ese sentido fue sobre diplomacia, resistencia y definición", mencionaba.

Francesca Thyssen-Bornemisza, fundadora de TBA21 Thyssen-Bornemisza Academy

Para ella, "el arte tiene que venir como algo que las personas puedan enfrentar". Lo que lo convierte en un ámbito clave en el contexto en el que nos movemos, entre migraciones y guerras por doquier. Motivo por el que, insiste Thyssen-Bornemisza, "debemos ver cómo esta disciplina puede ayudarnos a ver las cosas de forma diferente".

Pero, ¿por qué el arte? La coleccionista suiza ha aprovechado para hacer alegación a su papel para la conexión, lo que, unidos a las historias, logra crear un marco de empatía. Algo que, dice, también ocurre con otros ámbitos similares, como la música, la poesía o la literatura. Por eso, una vez más, destaca el rol del arte como algo "increíble" en ese sentido.

Este es un pensamiento cada vez es más fuerte en Thyssen-Bornemisza. Especialmente desde que pudo adentrarse en la cultura polinesia. Allí, descubrió el mar, pero desde un punto de vista que nunca antes había experimentado.

Conoció "la visión oceánica". Y así, comenta, pudo aprender infinidad de cuestiones, como "todo lo que vive ahí" o "todo lo que tiene". "Nos enseña una presencia celestial", señalaba la fundadora de TBA21 Thyssen-Bornemisza Academy.

Y esto, de nuevo, lo conecta con la naturaleza. Menciona que sentimos la necesidad de control sobre esta por temor. Sin embargo, es precisamente este comportamiento el que nos ha llevado a un contexto en el que "necesitamos reparar todos los problemas que hemos creado".

En ese sentido, han creado diferentes exposiciones relacionadas, siempre con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente como pilar central. Porque, asegura Thyssen-Bornemisza, "sin el arte no hay continuidad a la imaginación y sin cultura, los ODS corren el riesgo de desaparecer porque las personas no viven por los objetivos sino por la imaginación".

Por ese motivo, indica, "la cultura debe ser reconocida como un pilar de sostenibilidad" y es precisamente eso lo que tratan de hacer desde la TBA21 Thyssen-Bornemisza Academy, donde se conectan artistas con las metas europeas.

"Es una cuestión emocional, es lo que transforma nuestra sociedad. Hay un imperativo global que es el arte. Es un verbo, no una cosa. En estos momentos de fragilidad la supervivencia no es suficiente, necesitamos imaginación. Es la herramienta más importante que tenemos", apuntaba Thyssen-Bornemisza.

Y concluía: "El futuro de la paz y la supervivencia del planeta no depende de las tecnologías que inventemos, sino de lo que creemos en nuestra imaginación".