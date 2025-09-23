La "corresponsabilidad de los municipios" centra el debate sobre el reciclaje del IV Observatorio de los ODS

Tras las intervenciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la vicepresidencia sexta de la Diputació de Barcelona y diputada delegada de Relaciones Internacionales y Agenda 2030, Maria Eugènia Gay Rosell, el IV Observatorio de los ODS de EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS ha versado sobre residuos.

Rosa Trigo, CEO de Ecoembes; José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio; y Carlos Prieto Menéndez, director general de Signus, han sido los encargados de explicar cómo se está innovando en España en materia de reciclaje.

Trigo ha recordado que los envases de plástico y cartón que gestionan desde Ecoembes son residuos que "gestionamos en casa" y esa "es la gran suerte que tenemos". A pesar de ello, "hay grandes retos" que suponen ciertas desventajas a la hora de gestionar estos desechos.

Entre esos desafíos, ha apuntado a "la concienciación de los ciudadanos" y el "desconocimiento" o "las dudas que se le plantean a la gente sobre dónde va cada envase".

Núñez-Lagos ha recordado que en Ecovidrio están "enamorados del material" que gestionan, pues es "infinitamente reciclables, completamente circular, 100% de origen natural y ofrece un reciclaje muy eficaz y eficiente".

Mesa redonda. Innovación en la gestión de residuos

Hasta, ha mencionado, "desde el punto de vista del envasador, en muchas ocasiones el vidrio refuerza la imagen de marca".

"Con los envases de vidrio son todo ventajas", ha dicho. Y ha añadido: "Como desventaja, diría que pesa mucho", algo que a los hosteleros les complica el trabajo de reciclado.

Prieto, como responsable de la gestora de reciclaje de neumáticos, ha recordado que "su gran desventaja es la propia complejidad del material", pues "mezcla textil, caucho y acero". Aunque, ha apuntado, "es un producto que está pensado para durar mucho tiempo".

Colaboración, clave

Núñez-Lagos ha sido rotundo: "Los españoles, en general, sabemos reciclar bien". Ha querido recordar que el primer envase de vidrio que se recicló en España lo hizo Tierno Galván hace ya dos décadas. "Sin embargo, no tenemos las mejores tasas de reciclado de Europa; las nuestras son buenas, pero no están entre las mejores".

Por eso, ha insistido, en que es vital "conseguir la corresponsabilidad de todos los municipios". Y, ha dicho, "algunos lo hacen muy bien y son proactivos, pero otros no tanto, pues no sacan ordenanzas que determinen que reciclar es obligatorio o que, incluso, no nos permiten poner contenedores".

Trigo ha apuntado que "en este país tenemos una red de recicladores de todos los materiales que nos han permitido avanzar hasta llegar a tasas de que casi 8 de cada 10 envases que consumimos en casa ya se están separando". En esto, la colaboración público-privada es vital.

Respecto al neumático, Prieto ha asegurado que estamos en proceso de "comprender que lo que antes era un residuo ahora es un recurso". Porque "todo material tiene vida y no nos podemos conformar con usar y tirar". Y ha zanjado: "Tenemos que recuperar, reutilizar y dar una segunda vida".

La España rural

Trigo ha recordado que la nueva regulación y la apuesta desde las empresas, a través de los SCRAPS, están haciendo que llegue el reciclaje a esa España rural ya es un compromiso.

Tras casi tres décadas, ha apuntado Núñez-Lago, "se ha conseguido que haya en prácticamente cualquier pueblo un contenedor verde". Y eso se ha conseguido gracias, ha insistido, a gestionar los residuos a medida, "adecuándonos a las idiosincrasias de cada municipio".

Para Prieto, "el empresario no participa en un proyecto porque sí, sino porque va a tener un beneficio, y lo hay". Por eso es vital la inversión en innovación. "Sin la tecnología no vamos a poder reciclar; sin ella no habrá economía circular".

"Cada minuto se está recogiendo un neumático en España. Da igual que seas zona rural o urbana, si hay una necesidad en la que creamos todos los seres humanos, todos acudiremos", ha sentenciado Prieto. La tecnología, ahí, juega un papel clave para "facilitarnos" el reciclaje.