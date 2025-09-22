Mariano Jabonero pone en relieve el papel de la cooperación iberoamericana en la consecución de los ODS

Tras un discurso inaugural de la mano de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS, y Marc Simón, subdirector general social de la Fundación la Caixa, ha arrancado la cuarta edición del Observatorio de los ODS.

Lo ha hecho de la mano de Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en una conversación con la periodista y directora de ENCLAVE ODS, Charo Izquierdo.

La intervención ha rondado en torno al papel de la cooperación internacional en un nuevo orden mundial, a través de la propia mirada del experto. Y es que esta es una cuestión fundamental en el momento en el que nos encontramos.

A cinco años de llegar a 2030, de cumplir la meta para los objetivos, es momento de sentarse y debatir sobre el futuro de las relaciones entre estados. Y eso precisamente ha sido lo que ha ocurrido en esta conversación a dos.

Izquierdo ha abierto numerosos debates a los que Jabonero ha dado respuesta. Entre ellos, la figura de Iberoamérica para la consecución de la Agenda 2030, el balance de la labor de la OEI o los desafíos de la cooperación y cómo superarlos.

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Además, el secretario general de la OEI ha numerado ejemplos de cooperación, ha destacado el papel de la organización que lidera en la —cada vez más próxima— COP30 de Belém y ha concluido con un llamado a la acción hacia los actores regionales e internacionales.

Todo ello, en el marco de una nueva edición del Observatorio ODS, en donde el análisis de la situación de cara a los próximos cinco años será la tónica que marcará el evento durante los próximos 22, 23 y 24 de septiembre.

Integración, equidad y democracia son los valores que definen la labor de la OEI. Porque, si algo tiene claro Jabonero es que el papel de esta organización es importante para la región: "Lo ha sido siempre, no es una cuestión novedosa. América y Europa somos occidente".

Sin embargo, pese a que siempre han escrito su historia, ahora matiza que se la "escriben desde fuera". De ahí que la clave en este camino hacia el desarrollo se encuentre en la cooperación, principalmente en el contexto actual en el que nos encontramos, porque, como señala Jabonero, "la capacidad de cohesión interna es muy fuerte ante una situación como esta", entre guerras y crisis climática.

El secretario general de la OEI no tiene ninguna duda de que "la cooperación facilita el diálogo interno en una gran región que puede ser considerada por algunos parte de la periferia". E insiste: "Gracias a ella hay diálogo y capacidad de reaccionar".

Aunque hablando de cooperación, es imposible no destacar la importancia de la COP 30, que tendrá lugar próximamente en Belém. Un evento que Jabonero ha asegurado que "hasta hace un mes" le quitaba el sueño, pero que "ahora ya está muy encaminado".

Mariano Jabonero en un momento durante su intervención en el IV Observatorio ODS. Sara Fernández

Y es que, pese a que parece que la cooperación está presente en la sociedad moderna, Jabonero no ha querido perder la oportunidad para hacer hincapié en que "hay cosas que se nos olvidan pensar".

"A las escuelas van millones de niños con hambre. Es un gran desafío que tiene que ver con la pobreza a través de la educación", mencionaba. Sin embargo, este no es el único reto al que debemos hacer frente, porque la relación "norte-sur ya no funciona. El rico ha dejado de dar".

Y es que, señala Jabonero, "tenemos graves problemas de la calidad democrática". Motivo por el que "necesitamos soluciones innovadoras que funcionen con énfasis en la igualdad entre niños y niñas. Ciencia y cultura aparecen claramente en lugares en los que podemos competir. Ahí tenemos un nicho que responde a una potencialidad muy fuerte para la región".

En ese sentido, ha destacado el IV Observatorio ODS como un ejemplo de esta cooperación y ha subrayado la importancia del objetivo 17 de la Agenda 2030. "Si no hay alianzas, aquí no se cumple ninguno de los objetivos. Sin el 17 el resto no se consiguen. Ni uno de ellos podemos lograrlo solos. La comunidad internacional es un consorcio que trabaja a favor del desarrollo", comentaba el secretario general de la OEI.

Por ello, concluía Jabonero, la próxima COP30 es de vital importancia: "Los indicadores de Bakú se tienen que aprobar formalmente. Esa es la gran oportunidad de Belém y puede marcar un antes y un después".

Porque, aunque reconoce que es "una cumbre especialmente compleja", tiene claro que "es un acto de autoafirmación, es el mayor evento de Iberoamérica".

A esta intervención, le sigue la de Leire Pajín, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Desarrollo (DEVE), y, junto a ella, numerosas mesas redondas en las que se marcarán los éxitos y retos de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y es que, a lo largo de los días 22, 23 y 24 de septiembre, en el espacio del CaixaForum de la capital madrileña se darán cita multitud de referentes en distintos ámbitos con motivo del IV Observatorio ODS, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia, y con la colaboración de la Fundación 'la Caixa'.