Leire Pajín, tajante sobre el objetivo 5: "Si no se pasa por la igualdad de género, no se cumplirá ningún ODS"

El IV Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS, ha continuado en el CaixaForum de Madrid con una conversación entre Leire Pajín, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Desarrollo (DEVE), y Charo Izquierdo, periodista y directora de este vertical.

En ella, han abordado todas las aristas de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, a pesar de encontrarse a cinco años de la meta, parecen estar más lejos de cumplirse que nunca.

Pajín, como presidenta del capítulo español de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, comenzó advirtiendo sobre aquellos aprendizajes que llegan desde otros lugares del mundo pero que, sin embargo, España "no está aprovechando".

Leire Pajín, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del PE

"Lo primero que tenemos que aprender es la necesidad de hacer seguir haciendo consciente a la ciudadanía de que el cambio climático no es algo que está por venir, sino que estamos viviendo hoy en día en nuestras propias carnes. Recordemos la DANA, los incendios... y si trabajamos conjuntamente, es posible atajarlo", comenzó rotunda.

También aprovechó su intervención para poner en valor el compromiso que trajo consigo la aprobación de la agenda 2030: "Tuve la oportunidad de estar en el corazón de la negociación y fue complejo, como complejo es el mundo en el que vivimos... y el camino iba a ser difícil. La principal virtud es, hoy por hoy, la única agenda que tiene un consenso de más de 192 países por primera vez".

Como europarlamentaria desde 2024, Pajín no quiso pasar por alto el papel tan importante que está jugando el Pacto Verde.

Leire Pajín, durante la conversación. Sara Fernández

"Es un buen ejemplo de ese gran acuerdo entre agentes muy distintos que ven en él una salida que va mucho más allá de una respuesta inmediata a la pandemia. Es el ejemplo de cómo podemos desarrollar un país más resiliente de cara al futuro", aseguró.

Además, quiso destacar el papel de nuestro país en una transición a unas energías más limpias: "Los países que más han apostado por energías verdes son los que más están creciendo, y España es un buen ejemplo de ello. Y estamos viendo que nos está dando frutos, económicamente hablando".

Al tratarse de un pacto que aborda una doble transición, la eurodiputada apuntó también a la importancia de un desarrollo tecnológico que vaya de la mano de un manual ético.

"Yo creo en un modelo digital que tenga un modelo de conducta, que proteja a los menores, a las mujeres... y que sea capaz de desarrollar la mejor de las innovaciones, pero siempre de la mano de la ética", subrayó.

Pero fue en el marco de la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo de Naciones Unidas en Sevilla en 2025 cuando Pajín cambió su discurso hacia un tono crítico, mostrando su preocupación acerca de las políticas relacionadas con la igualdad de género.

"Si uno de los objetivos de la agenda no se cumple, no se cumple ninguno de los demás. Pero si hay que elegir uno que es clave, que es el corazón de la agenda, es sin duda el objetivo 5, porque todos los demás pasan porque las mujeres nos incorporemos a todos los espacios de la vida", destacó.

Y continuó: "Se está desperdiciando mucho talento femenino, y sigue habiendo grandes desigualdades en el ámbito económico y social. Un país que no cuenta con la mitad de su población es un país que tiene muchos problemas que abordar".

Sin embargo, y aunque advirtió de que la agenda 2030 "ahora mismo se puede ver amenazada por esa permanente tentación de los pueblos de romper el consenso", Pajín quiso terminar con la palabra "esperanza", la misma que deposita en que esto, finalmente, no ocurra nunca.