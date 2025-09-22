España a la cabeza la pobreza infantil en Europa: "Nos cuesta unos 63.000 millones de euros al año el estar a la cola"

Los expertos debaten sobre la situación de la pobreza en España en el IV Observatorio ODS. Esteban Palazuelos

Después de la intervención de Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y Leire Pajín, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Desarrollo (DEVE), ha llegado el momento de dar comienzo a la primera mesa redonda de la cuarta edición del Observatorio de los ODS.

¿Estamos a tiempo de reducir las desigualdades? Esta ha sido la pregunta en torno a la que ha girado este primer debate. Y es que, según los últimos datos del informe AROPE sobre el estado de la pobreza en España, el 19,7% de la población está en riesgo de pobreza.

Esto es, cerca de 9,6 millones de personas en nuestro país. Porque, pese a que se estima que alrededor de 200.000 personas habrían salido de esta situación respecto a 2023, el territorio español continúa siendo el sexto con una mayor tasa de pobreza de la Unión Europea, detrás de Bulgaria, Letonia, Lituania, Croacia o Estonia.

Para dar respuesta a esta cuestión, EL ESPAÑOL, de la mano de Invertia y ENCLAVE ODS, ha apostado por un elenco de élite en una mesa moderada por la redactora del vertical sostenible de este medio, Raquel Nogueira.

Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres; Irene Milleiro, directora general de Ashoka España; Conchita Navarro, directora de Sostenibilidad y RSC de Mutua Madrileña; Isla Ramos, directora general de Save the Children; José Ignacio González-Aller, director general de CODESPA; y Marc Simón, subdirector general social de la Fundación la Caixa, han sido los elegidos en esta ocasión.

Mesa redonda. ¿Estamos a tiempo de reducir desigualdades? Políticas efectivas

La conversación arrancaba a manos de González-Aller, quien no ha querido perder la ocasión para definir el concepto 'pobreza' dentro de un país rico como España. De acuerdo a sus palabras, "la pobreza se mide en dos indicadores".

Por un lado, la pobreza económica, que vendría siendo "cuando su renta está por debajo del 60% de la mediana de la renta nacional". Esto, en el caso de nuestro país, se traduce para una vivienda unipersonal en torno a los 11.500 euros y para una familia de cuatro personas en cerca de los 25.000 euros.

Sin embargo, matizaba González-Aller, "no todos los que están en esta situación están en exclusión, por eso se habla de la tasa AROPE". Y es aquí donde entran en juego otro tipo de indicadores a partir de los cuales se establece esta pobreza. "Es cuando en la familia faltan al menos cuatro de nueve condiciones, como no poder cada dos días algún tipo de proteína", comentaba el director general de CODESPA.

Las estadísticas muestran que no afecta a todos por igual. España es, sentenciaba Ramos, "el país con la cifra más alta de pobreza infantil, no uno de los países con la cifra más elevada". Ante lo que se preguntaba: "¿Qué es esto?".

Según ha explicado directora general de Save the Children, este hecho se traduce en "consecuencias inmediatas en la vida de esos niños y niñas". Pero a futuro, continúa, es también un problema económico: "Nos cuesta unos 63 mil millones de euros al año el estar a esa cola de Europa. Solo el fracaso escolar equivale a cuatro mil millones al año".

La situación no es mucho mejor para otros grupos sociales. En concreto, según el INE, el 20,8% de las mujeres en este país se encuentra en riesgo de pobreza, una cifra que incrementa en el caso de las mujeres migrantes.

Ante tal situación, Peláez Narváez ha subrayado políticas como "asegurar la protección social de las mujeres" para lograr romper con el círculo de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. "Va a resultar en un bienestar de la población, hay que mantener el acceso a los servicios esenciales de todo tipo. Esto es fundamental".

Esto, dice la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, "implica también la democratización de lo que son los derechos humanos en una población que nos tiene negados por una condición de pobreza". Y hace hincapié en la importancia de "reconocer el trabajo de cuidados y de apoyos como un empleo en igualdad de condiciones".

De un modo u otro, el escenario es claro: hay que actuar. Y es en ese contexto en el que Milleiro ha querido destacar políticas como la distribución de recursos como medidas fundamentales para luchar contra la pobreza en general y la infantil en particular. Sin embargo, no es lo único, para ella, la clave está en "transformar los problemas de raíz que causan esas desigualdades".

Los ponentes de la mesa ¿Estamos a tiempo de reducir desigualdades? Políticas efectivas. Esteban Palazuelos

"Es importante saber cómo gestionamos modelos nuevos que van a atacar a esos problemas. Hay que ser innovadores, valientes y dar el poder a las personas afectadas que pueden ser las verdaderas arquitectas del cambio", comentaba.

En el caso del sector, privado Navarro ha hecho mención de cuestiones como el trabajo conjunto, entre lo público y lo privado, para paliar esta situación. En su caso, mencionaba, trabajan por la igualdad de la mujer para "entre todos los agentes implicados poner lo mejor de cada uno de nosotros".

Por su parte, Simón ha subrayado que "lo más preocupante no son los números, sino cómo se concentra en los números y cómo se pasa de padres a hijos". Motivo por el que insistía que "solo actuando de una manera conjunta se puede hacer algo".

"Cuando lo vemos desde la iniciativa pública, quizá es demasiado generalista para llegar a esas vulnerabilidades. Si lo hacemos de manera colaborativa, se puede ayudar en algo que normalmente suma, porque las vulnerabilidades no van una a una y si no las atajas de forma global es complicado darle una solución", apuntaba Simón.