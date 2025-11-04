Libertad y educación

Querido Jaime, muchas gracias. Aunque creo que pocas cosas peores que una excelente presentación. Presidente y vicepresidenta de EL ESPAÑOL. Queridos profesores, alumnos y muy buenos amigos. Comprendo perfectamente a Carmen Iglesias cuando iniciaba la primera e insuperable charla de este ciclo, haciendo referencia a las palabras de Hannah Arendt preguntarse por la libertad parece ser una empresa sin esperanza. Y seguramente también lo decía por la manifiesta dificultad que tiene este empeño.

Hablar hoy de educación y además de libertad es una osadía por la que espero que sepan disculparme. Porque si el concepto de libertad es extraordinariamente amplio, el de educación añade superior complejidad. Sin embargo, el ideal de libertad es tan central al trabajo de toda nuestra institución desde hace más de un siglo, en 1892, que debía aceptar esta invitación y este reto para compartir algunas reflexiones que vaya por delante.

Aspiran a alentar muchas más preguntas que respuestas. Por otro lado, eso es en lo que estamos. La importancia de la pregunta y no tanto de la respuesta. La libertad es esencialmente la dimensión que da sentido al hecho educativo. Seguramente ahí podíamos terminar, pero en el ideario SEK, que data de 1969, ya expresamos nuestro compromiso de educar en y para la libertad.

Y de igual modo, hace ahora 25 años, en la inauguración de esta universidad, cuyo aniversario celebramos junto a los primeros 10 años de EL ESPAÑOL, Camilo José Cela, proclamó que el Aula universitaria es el último reducto de la libertad. Me alegra que con este ciclo de conferencias. Gracias, Pedro y gracias Jaime. Hagamos verdad el pensamiento del escritor y rindamos también homenaje a generaciones de educadores que en condiciones no siempre favorables, trabajaron por la libertad desde sus aulas.

Y hoy en este campus que siempre ha tenido la vocación de ser libre y ordenado. Nos queremos solidarizar con toda la redacción del español y muy especialmente con José Ismael Martínez. Un campus universitario sólo debe ser lugar para la confrontación de ideas en libertad. Para dar contexto al tema que hoy nos ocupa libertad y educación. Me gustaría realizar un breve recorrido histórico.

Todo lo breve que sea posible, desde una visión filosófica y por supuesto, antropológica, porque sin una comprensión del ser humano no es posible hablar de educación. También hablar un poco de la organización social de la educación, esto es, de los sistemas educativos que nos hemos dado y la relación que han tenido con el papel del Estado y a su vez también con la democracia.

Pero fundamentalmente compartiré algunas reflexiones personales sobre el futuro de la educación. Pienso que más que nunca es el lugar en el que nos estamos jugando nuestra libertad. Y también pienso que seguramente estamos al principio del fin de nuestro sistema educativo, tal y como lo hemos conocido los últimos siglos. La educación y la libertad son términos indisolubles. El fundamento de la libertad es la educación y la verdadera educación no es posible sin libertad.

De nuevo, ahí podríamos terminar. No nacemos libres, sino dependientes. Decía Kant que el hombre no es hombre porque nazca es hombre porque se educa. Y en este sentido, la educación es una conquista del buen uso de la libertad que como seres humanos se nos ha dado. Ahora bien, ambos conceptos libertad y educación solo pueden concebirse desde una visión compartida de ese ser humano.

Aristóteles define la suya en su metafísica al decir que todos los hombres desean por naturaleza saber. Y es esta voluntad de aprendizaje y perfeccionamiento la que nos distingue de otras especies animales y nos abre a la posibilidad de ser verdaderamente libres. 500 años después, Epicteto, el filósofo esclavo al que también citaba Carmen, decía que sólo el hombre culto es libre.

Y ya en el siglo XX, Freire habla de la escuela como la práctica de la libertad. Y son sólo algunos ejemplos. A lo largo de la historia, todos los filósofos y pensadores han desarrollado teorías de la educación construida sobre una idea del hombre que aspiraba a su crecimiento y a su inserción en la sociedad para mejorarla. Del ser humano que de una u otra manera aspiraba a su libertad.

Los distintos movimientos pedagógicos, desde la paideia griega y el humanismo renacentista hasta las pedagogías críticas contemporáneas, pueden interpretarse como intentos de definir y equilibrar la relación entre autoridad y autonomía, entre la transmisión del conocimiento y la emancipación del sujeto que aprende. La tensión entre estas dos dimensiones constituye hasta nuestros días el eje dinámico del hecho educativo. Mientras algunos modelos privilegian la disciplina, la jerarquía o la homogeneidad, otros se orientan más hacia la libertad de pensamiento y la expresión personal.

Libertad de pensamiento y desarrollo del pensamiento crítico como condiciones previas de la libertad de expresión. Como no puede ser de otra manera. Desde una perspectiva filosófica. Esta relación se remonta a la tradición clásica en la República. Platón concibe la educación como un proceso de liberación de las sombras de la ignorancia hacia la luz de la verdad, es decir, como una forma de emancipación intelectual..

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles habla de una educación que orienta al ser humano hacia la virtud y el pensamiento racional. Condiciones del autogobierno que definen la vida bella y buena. Verdad, belleza y bondad que luego veremos. Ambas concepciones establecen una idea seminal que atraviesa la historia de la pedagogía del ejercicio de la libertad. También se educa. Y otro fundamental, la libertad de pensamiento es condición indispensable para la formación del ser humano.

En el pensamiento ilustrado, Kant en su libro sobre la pedagogía explica la educación como el medio mediante el cual el hombre llega a ser hombre. Destacando que la finalidad última de educar es alcanzar la mayoría de edad intelectual la capacidad de servirse del propio entendimiento sin una tutela externa. Por su parte, Stuart Mill en Sobre la libertad del siglo XIX defiende el aprendizaje como condición indispensable para el desarrollo del juicio moral y el pensamiento crítico, pilares de la libertad individual y de la democracia.

De modo similar, el ideal de fútbol concibe la educación como un proceso de autodesarrollo libre que armoniza conocimiento, moralidad y la formación de la sensibilidad estética. Y ya en el siglo XX, estas ideas reaparecen bajo nuevas formas. John Dewey entiende que la libertad no es una licencia individual, sino una práctica social que se aprende en la escuela. Como también veremos a continuación.

Desde una perspectiva más crítica, Freire define la educación como una praxis liberadora. En su Pedagogía del oprimido afirma que la educación es un acto de conocimiento y por lo tanto, un acto de libertad. La educación es una acción social tendiente a realizar a la realización del ser humano. Este breve recorrido nos permite observar como más allá de la diversidad de contextos históricos o culturales, existe una constante.

Educación y libertad son caras de la misma moneda en su sentido esencial. Educar implica habilitar al ser humano para su propia autonomía, para el ejercicio del pensamiento y para la creación de significado. Como decíamos, y desde un punto de vista material y aplicado, la educación puede concebirse como instrumento de control o de conservación del orden social, reduciendo la libertad a una función subordinada de la obediencia, o bien como un proceso de autonomía progresiva que permite al individuo construir conocimiento, sentido y responsabilidad moral.

Esta es la aproximación de las pedagogías centradas en la libertad, ya sea desde perspectivas humanistas, progresistas o críticas. Así pues, la libertad no puede considerarse sólo la finalidad esencial del proceso educativo, sino su condición de posibilidad. La educación genuina no se limita a transmitir conocimientos, sino que procura desarrollar en el sujeto la capacidad de pensar por sí mismo, de actuar con criterio y de participar de forma activa en el progreso de la sociedad.

Colocar al aprendiz en el centro del proceso educativo. Principio compartido por la mayoría de los movimientos pedagógicos contemporáneos. No es sólo una práctica metodológica, sino una toma de posición ética respecto de su derecho a la libertad. Supone reconocer en cada persona su dignidad como sujeto de aprendizaje, su capacidad de juicio y su derecho a la autonomía intelectual y moral.

Y aquí me gustaría señalar que al hablar de aprendices en la economía del talento, del aprendizaje y de los cuidados, nos referimos a todos. Es importante romper la idea del aprendiz o del alumno en un periodo determinado de su existencia. En definitiva, la historia de la filosofía de la educación puede leerse como una historia de la libertad, un proceso en el que cada avance pedagógico significativo ha implicado un acto de confianza en la capacidad.

Y lo que es más importante, más importante, en la voluntad humana. Pero la educación no soóo ha contribuido y contribuye al desarrollo del individuo, también lo hace al fortalecimiento de la sociedad democrática y de la cultura de los derechos humanos. Por este motivo, la historia de las ideas educativas se materializa en las instituciones pedagógicas que a lo largo del tiempo las han estructurado.

La educación, además de una práctica individual o un instrumento de transmisión cultural, ha sido también una forma de articulación social y política, un modo de decidir quién puede aprender, cuál es el conocimiento legítimo y para qué fines se educa. La historia de la educación, siempre desde una perspectiva eurocentrista que no aborda otras tradiciones, lo ha sido también la de la conquista del derecho a la educación.

La Academia de Platón, y vuelvo a los orígenes, constituye el primer intento de institucionalizar la formación del pensamiento filosófico, aunque en aquel momento sólo fuera para los varones libres. A continuación, el Liceo de Aristóteles. Las escuelas monásticas y catedralicia en la época medieval, las primeras universidades en el siglo XII y XIII. Las escuelas humanistas o la creación de los sistemas de educación pública en el siglo XVIII y XIX han dado estructura al mundo de las ideas, permitiendo el progreso tecnológico, la organización social y eventualmente la preservación del status quo creado el siglo XX.

Y es importante hablar de él en términos de libertad y educación. Reconfigura ese vínculo, ese vínculo esencial en cuatro dimensiones que forman en gran parte el sistema educativo actual. En primer lugar, establece una nueva relación entre democracia, ciudadanía y educación con la educación denominada progresiva de John Dewey, quien convierte la escuela en un laboratorio de la democracia. También se redefine el concepto de libertad del niño y su autonomía con movimientos como la escuela nueva que sitúan al alumno en el centro.

El siglo XX también pone especial énfasis en la emancipación del ser humano con modelos como el comentado de Freire o la educación crítica de Illich. Y finalmente, se produce uno de los grandes logros de la historia reciente la consagración del derecho a la educación y la universalización de su acceso, entre otros. Esto lo recoge, ya lo sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño y de forma más reciente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se reconoce así que sin el derecho a la educación, la libertad del mundo no es posible. Asimismo, la descolonización, los movimientos de coeducación, inclusión y educación especial y las políticas contra la segregación y en favor de los derechos civiles vinieron a ampliar la noción de libertad como igualdad de oportunidades. Pero tener derecho a la educación no equivale a tener acceso.

A pesar de su reconocimiento, casi 300 millones de niños en el mundo hoy carecen de este derecho. Y, por supuesto, las desigualdades se ceban con aquellos más vulnerables. Como también saben, en países como Afganistán, Sudán del Sur o Yemen, las niñas se ven excluidas del sistema educativo. El 50% de los niños refugiados no están escolarizados y en la mayoría de los países en desarrollo, hasta el 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela.

Se estima también que más de 160 millones de niños y niñas en el mundo sufren todavía de explotación infantil, la mayoría por supuesto, sin acceso a la escuela o forzados a abandonarla de forma prematura. Este es el estado de la educación en el mundo y por consiguiente, también es el estado de nuestra libertad presente y futura. Porque, como hemos visto, la educación constituye no solo la mejor expresión, sino también la mejor herramienta para la libertad humana.

Por otra parte, si algo evidencia la historia, no tanto de la pedagogía como de los sistemas educativos, es que estos han sido siempre el principal motor de ordenamiento social. La obligación de la familia y del Estado nace de la responsabilidad de educar, lo que se concreta en un derecho, el de la educación, que hace posible la libertad personal y social.

Primero la Iglesia y a continuación el Estado han sido garantes del acceso a la educación desde Esparta hasta nuestros días. La educación, lo hemos visto, es el arma de construcción masiva más poderosa para ampliar las libertades, corregir brechas sociales, impulsar el progreso humano, científico y tecnológico para la creación de belleza, para desarrollar un pensamiento egregio, para la humanización al fin del ser humano.

Pero por desgracia, y aunque no la llamemos educación, es igualmente poderosa para aniquilar la razón para la opresión moral o la ideologización. Hemos visto regiones del mundo que han prosperado y prosperan gracias a sistemas educativos consistentes en el tiempo, pedagógicamente solventes y respetuosos con los derechos y obligaciones de todos los actores del proceso educativo. Y también regímenes totalitarios que han hecho de la educación instrucción o adoctrinamiento, poniéndola al servicio del poder y no de los ciudadanos, suprimiendo así sus libertades.

Por desgracia, sobran los ejemplos históricos y contemporáneos. Aún hoy en democracias occidentales como la de Estados Unidos, hemos visto hace poco como el gobierno ha intentado limitar la libertad académica en las universidades. Y en nuestro país hay evidencias también de cómo el currículum, particularmente de la historia, ha sido y es determinante para la consecución de fines de orden político.

Porque importa cómo se educa y, por supuesto, a quién. Pero las decisiones políticas con mayor carga de profundidad en el mundo desarrollado se refieren al qué y en qué educamos. Estas decisiones pasan a menudo inadvertidas y los titulares son para medidas ruidosas y cortoplacistas que tienen que ver con la confrontación política y no con asuntos de calado. En el debate político sobre políticas educativas, en el debate público sobre políticas educativas.

La mayor parte de las veces gana la política y pierde la educación. Y no nos engañemos, la educación si es consistente, siempre ofrece resultados en la dirección deseada. En este contexto, y en relación con la reflexión que nos ocupa, corremos el riesgo de perder cuotas de libertad de forma inconsciente y casi imperceptible, pero real. De ahí que la libertad no se conciba solo en el núcleo íntimo de las ideas, en la relación del individuo con su derecho a la educación, esto es, a su libertad.

Requiere también instituciones justas. ¿Y esto plantea una cuestión esencial hasta dónde puede o debe intervenir el Estado sin vulnerar la autonomía del alumno? La libertad de cátedra de los profesores. La responsabilidad de las familias. La independencia de los centros y el pluralismo ideológico, además de la relación con el Estado. En cualquier sistema educativo los agentes del proceso son interdependientes, lo que añade complejidad.

Y el modelo de relación de unos con otros profesores, con familias, familias, con sus hijos, alumnos con el centro educativo, etcétera genera mayores o menores espacios de libertad. Por este motivo, hacer explícita la identidad de un centro de enseñanza es esencial para construir una comunidad de aprendizaje con valores compartidos. Pienso que merece la pena detenerse un momento en el análisis de la acepción de libertad para cada actor del sistema.

Y me referiré a España. En primer lugar, los alumnos. El acceso a la educación está garantizado. Es uno de los grandes avances del pasado siglo y por lo tanto es un derecho real. Y este derecho, no lo olvidemos, y como cualquier otro, no está exento de deberes y de responsabilidades. Pero el derecho lo es a una educación de calidad que atienda a su singularidad y a su potencial humano.

Ese y no otro es el concepto de equidad. El alumno en el actual sistema educativo sigue siendo con demasiada frecuencia un sujeto pasivo al que se enseña y no no activo, que asume la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje. De ahí que la libertad del alumno en contextos educativos, llamémoslos tradicionales, no sea plena todavía y no siempre pueda pensar de una forma diferente y no gregaria.

En este punto, por supuesto, las redes sociales añaden complejidad. Definir, por otro lado, a qué nos referimos con una educación de calidad daría para otra conferencia. Además de ser a día de hoy, pienso un término bastante incierto. La libertad de los profesores para desempeñar su función y para perfeccionarla es la clave del sistema. Defender la libertad de cátedra, que no la impunidad del aula, es uno de los fundamentos de nuestro sistema y garante de la pluralidad del pensamiento.

La función del docente es a menudo solitaria, repetitiva y excesivamente burocrática. Lo que encierra una limitación de su libertad profesional y de su vocación educadora. Es urgente y ahora, por fin posible, liberarse de condicionamientos que inhiben el verdadero rol del maestro en su sentido original y con mayúsculas, para que pueda ejercer su actividad en un marco de libertad, responsabilidad y competencia.

Y aquí me gustaría alertar sobre una cuestión, seguramente no exenta de controversia el derecho del niño a su seguridad física, mental y emocional. Está por encima de todo. Es el derecho supremo y la obligación a la que se debe todo el sistema. Sobre esto no cabe ninguna duda. Pero por desgracia, cuando a veces los medios de comunicación y otros se hacen eco de presuntas conductas irregulares, se crea alarma y los juzga la sociedad antes siquiera de que estén mínimamente sustanciado y resulten ser falsos.

En ese caso, las víctimas son los profesores. Se está arrojando sobre todos los docentes una carga de la prueba que merece, que no merecen y que desgraciadamente aleja del sector a profesionales que hubieran podido ser excepcionales. Y que no podemos atraer. Ser docente no es una profesión reconocida y la sociedad no se lo está poniendo fácil. No conozco a ningún educador que haya decidido serlo sin vocación de servicio a los demás.

Una sociedad que no protege, ayuda y respeta a sus cuidadores, a la larga es una sociedad enferma. Apelar al valor de la educación en momentos de crisis es la norma, pero actuar en consecuencia no la profesión docente, al menos en el ámbito escolar, está perdiendo la libertad para realizar su trabajo con normalidad. Invito a todos a reflexionar, porque su libertad también es la de todos la libertad de las familias para elegir el centro educativo que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos también es un derecho esencial que recoge nuestra Constitución, así como el de creación de centros.

Pero es. Pero es un derecho que está comprometido por un modelo de financiación que no es finalista a las familias, sino que está intermediado por el Estado, con fines educativos, sin duda, pero también con intereses políticos. Porque si ser ministro de Educación en nuestro país rara vez ha sido un destino político final, ningún gobierno de coalición nacional autonómica ha dejado la cartera de Educación en manos de sus socios.

El modelo de financiación también es clave en la libertad de creación de centros educativos independientes. En este punto y ahora que se conmemoran los 50 años del inicio de la transición, quiero referirme al trabajo y la lucha de mi padre, Felipe Segovia, quien amablemente ha mencionado nuestro rector a su trabajo durante más de medio siglo en favor de la libertad de la sociedad civil para contribuir a la mejora de nuestro sistema educativo.

Mi padre fue el pionero en España de modelos educativos de referencia, hoy innovador en todas las dimensiones del proceso de aprendizaje. La esencia de su pensamiento y de su acción educadora hunde sus raíces en el respeto a la dignidad y a la libertad del hombre. Cito algunas de sus reflexiones. Si los años 40 y 50 no fueron fáciles para los colegios privados subestimados por los centros religiosos, los años 60 y 70 fueron especialmente traumáticos para la iniciativa libre y autónoma desde la administración.

Las presiones eran, como siempre, para impedir la libertad. Y otras. ¿Puede la sociedad ceder al Estado algo tan sustantivo de su libertad como es la educación? Si no queremos que el sistema de enseñanza sea la enseñanza del sistema y si se apuesta con valor y tenacidad por el cambio de paradigma que hay. Año 2000, Es imprescindible el Gobierno que asuma el reto de hacer de la educación el motor de desarrollo de su país y no un único camino.

Integrar a todos los agentes sociales en el proyecto, ofreciendo un ancho margen a su libertad y finalmente, la libertad no es un regalo, tiene un precio, se conquista y se defiende. Hoy, por desgracia, la libertad de la sociedad civil que aspira a desarrollar un proyecto educativo propio y singular, ajeno a intereses políticos, religiosos y últimamente económicos, también tiene un precio casi inasumible.

En el ámbito escolar, el sistema actual cuenta con centros privados, centros públicos de gestión pública y centros públicos de gestión privada, los llamados concertados, aunque digo públicos porque creo que es la acepción más adecuada. El propósito original de dichos centros, el mantenimiento que fue en su día el mantenimiento de escuelas religiosas en un Estado aconfesional y o la atención a tipologías de alumnos a las que no podía llegar.

La educación pública se ha desfigurado completamente, lo que promueve una competencia desleal que perjudica a partes iguales a la educación pública y a la educación privada. La financiación directa a las familias, la desgravación fiscal y la obligatoriedad de que los centros concertados sean sin ánimo de lucro son palancas que dotarán al sector de equidad y, por consiguiente, de libertad.

En el contexto universitario, la nueva ley tampoco promueve la colaboración público privada y dificulta la diferenciación. Si bien asumimos que la certificación del conocimiento es una facultad delegada de la administración que exige unos controles, es necesario reconocer la nueva configuración del sistema universitario español y su autonomía y libertad. Potenciar sus sinergias, facilitar su conexión con la práctica laboral e impulsar su capacidad de innovación y de transformación productiva y social.

El asunto de la financiación del sistema universitario, si les parece, lo dejamos para otra ocasión. Pero no quiero dejar de señalar algo respecto de los resultados de nuestro sistema que por supuesto ya lo he dicho, ha tenido grandísimos avances en el último siglo. Nuestros mediocres, por desgracia. Resultados en estudios internacionales, la alta tasa de fracaso escolar o el masivo abandono universitario deberíamos entenderlos como un fracaso no solo del alumno a quien comúnmente se responsabiliza, sino de las instituciones como garantes del derecho a un sistema educativo que sea relevante y de calidad.

Y por desgracia, el debate no está ahí. El sistema educativo formal hoy se encuentra bajo una presión social, económica, política y mediática que no contribuye a un análisis riguroso, informado e imprescindible para su reconfiguración. Antes de abordar el futuro, solo un apunte acerca de la contribución de la educación a la construcción de la democracia. La democracia necesita de la educación y la educación necesita de la democracia.

Decía hoy la educación no es sinónimo de democracia, pero sí es un prerrequisito esencial. Por desgracia, la democracia, y nos lo recordaba Carmen, tampoco es siempre sinónimo de libertad. El derecho a una educación de calidad no es solo una meta educativa, sino una condición para la justicia democrática. Hoy estamos en un momento de crisis democrática en el mundo por la desconfianza en las instituciones, la polarización social y política y la expansión de discursos simplistas en detrimento del juicio personal y la razón.

Por eso, más que nunca en la educación, hoy nos estamos jugando nuestro futuro. Necesitamos y educar para la democracia no solo desde el currículum, también desde la cultura escolar y universitaria, con la participación real de la comunidad educativa para la formación de ese pensamiento crítico que necesitamos. La inclusión y la ética de los cuidados. La democracia no es solo un sistema político, es una cultura de convivencia basada en la libertad.

Una cultura que se cultiva y que estaría compartida por todos los agentes sociales y no solo el sistema educativo. Esto es muy importante. Sin una educación cívica que sea crítica y ética, la democracia se vuelve frágil y vulnerable al autoritarismo, al autoritarismo. De nuevo, la democracia debe nacer de nuevo en cada generación y la educación es su comadrona.

Cuidemos, pues, la educación. Si queremos preservar nuestra democracia y apostemos por una educación liberal que promueva la personalización, la libertad de enseñanza, el pluralismo de proyectos, el desarrollo y la dignidad docentes, la elección de centro, la autonomía de las instituciones públicas y privadas y un Estado garante pero no monopolista, que regula mínimos como el currículo básico y los derechos del menor, pero deja margen a la sociedad civil.

Un ideal al que muchos todavía y siempre aspiramos. Sin una educación liberal estará amenazada la supervivencia de una democracia liberal. Nos recuerda mi querido amigo Francisco López Rupérez nos acompaña. El desafío que queda abierto para el siglo 21 es mantener la esperanza de libertad en un contexto de incertidumbre, de progreso exponencial, de disrupción. Básicamente un cambio de era sin renunciar a ninguno de los valores que encarna nuestra especie.

Muchos son los pensadores que dicen, ya que nos encontramos en un punto de inflexión de la evolución humana, nada menos. De acuerdo con Eudald Carbonell, codirector del proyecto Atapuerca. El Homo sapiens se encuentra en un momento crucial de su evolución. La alternativa a su extinción es culminar el proceso de humanización. Solo un progreso exponencial de la tecnología y su socialización a través del pensamiento crítico pueden ayudarnos a dar un salto adaptativo.

Y mi añorado amigo Marc Prensky, educador y futurista padre del término nativos digitales, decía hace unos meses, poco antes de fallecer. Los humanos del futuro no serán los mismos que los que hemos conocido durante los últimos 100.000 años. Y no hay vuelta atrás. Son diferentes. El cambio ya ha comenzado. La evolución humana que antes tardaba milenios, ahora se está produciendo ante nuestros propios ojos.

Y bien, ahora que tenemos a esos nuevos sapiens en nuestras aulas. ¿Y para que verdaderamente lo sean, qué hacemos? ¿En todos los cambios de ciclo? Y este lo es de una magnitud que difícilmente podemos comprender. La educación ha jugado un papel relevante. Ahora, sin embargo, corremos el riesgo de ser un anacronismo del nuevo milenio, porque la educación, que como hemos dicho, es garante de la libertad, se utiliza también con el fin de preservar un status quo que ya no existe.

Como apuntaba al principio, es posible que estemos al principio del final del sistema educativo, llamémoslo tradicional o tal o como lo conocemos. Es hora de repensar la razón de ser de la educación, como la hemos entendido desde hace siglos. Felipe 6.º hizo un claro llamamiento a la educación en valores como base de la convivencia democrática en la entrega de los últimos Premios Princesa de Asturias y cito.

Frente al individualismo radical y la pulsión globalizadora que todo lo homogeneiza y degrada la diversidad. La solución pasa por educar en valores, que consiste en encontrar ese camino intermedio entre la comunidad y la persona, entre el respeto por lo colectivo y el valor del individuo. ¿Pero a quien se dirige porque sí es a las instituciones del sistema formal de la educación escolar universitaria?

Me temo que nuestra respuesta no será suficiente si se dirige a las grandes empresas tecnológicas, a los medios de comunicación o los influencers. Seguramente será mejor, pero si es a todos, será completa. Hay que asumir que la educación sufre un proceso de disrupción que no quiere evidenciar, resguardada tras los muros muy gruesos de la obligatoriedad, el carácter asistencial y la posibilidad de certificar el conocimiento.

Pero ni siquiera todo eso puede contra la irrelevancia de un sistema que ha hecho crisis en el momento en el que es más necesario que nunca para preservar, como hemos visto, nuestras libertades, un sistema de aprendizaje para el que nuestros alumnos han encontrado además nuevas alternativas. Hemos extendido su fecha de caducidad de tal manera que ahora corremos contra el tiempo.

Desde hace medio siglo hablamos de un sistema caduco, heredado de la revolución industrial. ¿Hay algún otro, algún otro sector que se refiera a la revolución industrial del siglo 18 para justificar su falta de progreso? No lo creo. Sin embargo, hay lugar para la esperanza porque el acceso a la información y al conocimiento han sido des intermediado por nuevos agentes.

Sí, pero no así el desarrollo de la sabiduría. La inteligencia artificial desafía los procesos de nuestra inteligencia porque por primera vez desarrolla masivamente la capacidad que nos distingue como seres humanos. El lenguaje. Sin lenguaje no habría pensamiento complejo, ni cultura, ni una sociedad organizada. Adicionalmente, la IA nos reta a preguntar en vez de a responder. Volvemos a los orígenes del método socrático.

La IA, lo hemos dicho, puede ser nuestra peor amenaza, pero también nuestro mejor aliado. De ahí que, como nunca antes, una nueva tecnología plantee cuestiones existenciales para el sector que pueden llegar a comprometer nuestra libertad como individuos y como ciudadanos. Desde hace ya muchos años, el humanismo y la educación pasan por la tecnología, pero hasta ahora hemos incrustado esa tecnología en un sistema caduco en vez de transformarlo en un contexto de transformación exponencial en el que los seres humanos ya no somos las entidades de conocimiento más poderosas del planeta, ni las instituciones educativas los únicos guardianes y creadores de dicho conocimiento.

Como decía, hay que redefinir nuestro papel para el progreso social y humano. El objetivo, lo sabemos, es pasar de una educación centrada básicamente en la adquisición de contenidos a una educación que cultive el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la metacognición y cualidades que no se pueden automatizar como la empatía, la creatividad, el razonamiento ético, la curiosidad, el humor o el amor.

Cualidades, todas ellas útiles para la felicidad y para la empleabilidad. Todo lo automatizable debe automatizarse a un agente que seguramente tendrá más información y no sé si conocimiento que cualquier ser humano. Y debemos hacerlo si lo que queremos es liberar el tiempo del profesor que escucha, conoce y comprende al alumno. La cuestión nos recuerda por Leblanc al doctor Honoris causa de esta universidad.

No es si la educación cambiará en respuesta a la inteligencia artificial, sino cómo lo hará y si puede hacerlo de manera que refuerce sus compromisos más profundos en lugar de traicionarlos. El reequilibrio entre conocimiento y desarrollo humano. La transición del enfoque del producto al proceso. El nuevo rol del profesorado como creador de comunidades de aprendizaje. El desarrollo del aprendizaje de precisión a imagen de la medicina o el fin del diseño de programas estandarizados son transformaciones que implican un profundo cambio de paradigma que no podrá ser sin una infraestructura ética compartida por todos.

La gobernanza, los derechos digitales, los límites, pero que nos abren a un horizonte ilimitado, en este caso de oportunidades a escala global. Por fin es posible. Debe ser posible una educación universal y de calidad. Democratizar el acceso al conocimiento equivaldría al acceso universal de la educación solo, pero solo si se incorporan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. ¿De ahí que sea necesario repensar todas las dimensiones del proceso educativo si queremos cambiar ese paradigma, no solo sus fines, sino el espacio, el tiempo, el rol de los alumnos y de sus educadores, los objetivos de aprendizaje, la evaluación, los recursos, el por qué, para qué, con qué, con quién, cuánto, como, Dónde aprendemos?

¿Qué partes del proceso asume el agente artificial y cuáles el maestro? Cómo educamos a nuestros alumnos a hacer mejores preguntas, a criticar las respuestas del sistema, a transferir ese conocimiento y a dotarle de significado. Hablaba de la infraestructura ética, pero hay otra infraestructura que también es muy relevante y que puede afectar a nuestra libertad la de los datos que de nuevo Pol describe como el sistema nervioso de la universidad o de la escuela moderna que será, nos dice una organización de datos diseñada para impartir aprendizaje, no una organización de aprendizaje que posee una gran cantidad de datos.

El reto reside en su coherencia y termina proponiendo, así como las artes liberales se organizaban antiguamente en torno al trivium y al quadrivium, la Universidad de la Era de la IA o la escuela podría organizarse en torno a una nueva tríada datos, diseño o rediseño del proceso y ética, datos, diseño y ética. Y sobre esto luego volveremos. Y con esto salta una alerta fundamental decía el uso indebido de los datos y sus sesgos.

Seguramente represas tecnológicas conocerán o conocen ya los detalles de nuestra vida mejor que nosotros mismos, por lo que corremos el riesgo de dejar de ser sus dueños. Formar a nuestros alumnos en la conciencia del valor de sus datos. Si es algo gratis, tú eres el producto. Es esencial, pero no es fácil porque nunca antes lo habíamos hecho. Y eso, de nuevo, compromete gravemente su libertad.

El debate sobre las pantallas lo es porque, en tanto en cuanto solo los colegios sean espacios libres de pantallas, precisamente un lugar en el que pueden utilizarse como herramienta de trabajo, Me refiero a las aulas, por supuesto, no a los recreos y a otros espacios de socialización. Legislar no creo que tenga mucho sentido. De nuevo, este es un trabajo de toda la comunidad que empieza en las familias.

No podemos no tener pantallas en los colegios y si en cualquier otro lugar, no las comidas familiares en los restaurantes, En fin, seguramente estaremos todos de acuerdo. Otras amenazas a la libertad, especialmente entre los jóvenes y no tan jóvenes, las encontramos en el mal uso de las redes sociales y hemos visto ejemplos recientes y dramáticos que de nuevo amplían nuestras responsabilidades y nos exigen aumentar nuestra capacidad para crear comunidades seguras y con referentes positivos para nuestros alumnos.

O las fake news que nos reclaman poner el énfasis en el desarrollo del juicio crítico en búsqueda de la verdad y frente al pensamiento único. Todo es nuevo y debemos hacerlo juntos. Si somos la sociedad del aprendizaje, lo primero es aprender y educar juntos. Y estos serán solo algunos ejemplos de herramientas que pueden amenazar nuestra libertad. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, todas las tecnologías que hemos creado sea el fuego, el martillo o la inteligencia artificial, las hemos convertido también en un arma.

Me imagino que sobre esto y muchas más cosas hablará José María Álvarez Pallete, con mucho más criterio y conocimiento. La semana que viene existe otra amenaza a la libertad en el momento actual e igualmente referida a la educación, y se trata del derecho al trabajo. Si la libertad también se construye gracias a un trabajo digno y sabemos que hay trabajos y tareas o tareas que desaparecerán, otros que se van a rediseñar y nuevos trabajos que serán creados.

¿Cómo preparamos a nuestros alumnos para un futuro tan incierto en el que tengan un trabajo que a final de cuentas, como decimos, es la suprema dignidad del hombre? ¿Esta cuestión nos devuelve de nuevo a la pregunta Cuál es la función única que conservamos? ¿Paradójicamente o no? La respuesta reside en regresar a nuestro propósito original el cultivo de la sabiduría.

El conocimiento ahora es muy barato, pero el juicio crítico es cada día más valioso. Las instituciones educativas deben ser capaces de de desarrollar modelos de aprendizaje en los que las máquinas gestionen la información y los seres humanos gestionen su significado. La reinvención que nos exige ahora el Nuevo Orden Mundial seguramente sea más filosófica que estructural. Llegar a ser un lugar que enseña, que significa ser humano junto a la máquina inteligente.

Aprender a no competir con las máquinas, sino a colaborar con ellas a nuestro servicio. Por ello, si nuestra acción educativa se dirige a la comprensión de qué significa ser humano, debemos ser capaces de convertir el propósito de las humanidades en la misión central de toda institución. Decía mi padre que el fin último de la educación es la humanización del hombre.

Esto traslada la propuesta de valor. ¿De qué? Se sabe que es una cuestión dominada por las máquinas, a cómo se juzga y por qué se actúa, que es una empresa exclusivamente humana. Nos podemos estar asomando y así lo espero, a un nuevo renacimiento educativo. El futuro de la educación no tiene por qué ser posthumano, puede llegar a ser profundamente humano y por lo tanto, constituir ese último reducto de la libertad.

Pero la llamada a la acción es urgente también desde una perspectiva ética, frente a desafíos como la crisis climática, las crecientes desigualdades sociales, la polarización o la deshumanización digital. El filósofo Edgar Morin nos alerta de forma un poco apocalíptica, pero no exenta de verdad que lo inhumano se extiende, que triunfa el simplismo y la complejidad retrocede. Triunfa la guerra mundializada mientras la humanidad corre hacia el abismo.

Es cierto. La posibilidad de un nuevo renacimiento educativo no será un efecto automático del progreso tecnológico. La tecnología puede cerrar brechas sociales o intensificar desigualdades. El acceso puede crecer mientras el pensamiento crítico disminuye. La inteligencia artificial puede liberar tiempo para lo humano o sustituir la búsqueda de sentido por respuestas automáticas. Nos puede hacer, por consiguiente, más libres o más esclavos.

Por todo lo anterior, en esta universidad, el hilo que teje nuestra actividad docente es un humanismo renovado y construido sobre los valores de verdad, belleza y bondad. Aunque como dice mi maestro y profesor emérito del SEK Carlos Urdiales, en nuestra Escuela con mayúscula, la verdad va por delante de los otros dos valores tiras de la verdad y se te vienen la belleza y el bien en el mismo racimo.

La libertad educativa que defendemos comienza en el juicio. En la verdad se sostiene la sensibilidad, la belleza y se orienta por la ética, la bondad con el fin último, como decíamos, de humanizar al hombre. Howard Gardner, otro querido profesor y también doctor honoris causa de esta universidad, apunta en su libro del mismo nombre Verdad, belleza y bondad, que son, que son las virtudes sobre las que se debe repensar un currículum relevante en el siglo XXI.

De hecho, la semana que viene más de mil docentes de nuestra institución compartirán su trabajo en el Simposio Felipe Segovia sobre el tema Verdad, belleza y bondad en tiempos de la inteligencia artificial. Estos valores, como destaca con acierto nuestro rector, tienen además una traducción directa a las competencias que demanda el mundo para favorecer la empleabilidad y el bienestar humano.

La verdad comprende el pensamiento crítico, la independencia, la integridad académica, el rigor científico y la libertad. La belleza representa el orden, la originalidad, la innovación, el equilibrio, el sentido estético de la acción y finalmente, la bondad Se manifiesta en el compromiso ético, la sostenibilidad, la empatía, el respeto, la tolerancia, la honestidad y el espíritu de servicio, verdad, belleza y bondad que se corresponden además con el nuevo Trivium de la institución educativa del siglo 21 que veíamos antes.

Datos, diseño y ética. La verdad son los datos, la belleza, el diseño y la bondad. La ética. Termino ya. Vivimos un tiempo de posibilidades infinitas, pero también de grandes amenazas. La libertad no puede parcelar el mundo que vamos a habitar. Sólo será posible si volvemos nuestra mirada hacia los valores que nos permiten ser más humanos y dotar a nuestras vidas de sentido y de trascendencia.

Nos recordaba Carmen Iglesias de nuevo, que somos seres inacabados, libres e inciertos. De ahí que los educadores pensemos que ayudamos a perfeccionar la obra de Dios. Pero ya lo he dicho. Solos no podemos. Y en este punto de inflexión de la historia humana, la posibilidad del cambio nace solo de la voluntad y el compromiso de toda la sociedad.

Externalizar la responsabilidad educativa a las instituciones docentes ya no tiene recorrido. Me gustaría terminar como empezaba con Hannah Arendt y todos sus palabras. Unas palabras suyas de su conferencia La crisis de la educación de 1958. Yo pienso que tienen la mayor actualidad. Decía la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir la responsabilidad por él y, por consiguiente, salvarlo de la ruina, que de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de lo nuevo y lo joven, sería inevitable.

Y la educación es también donde decidimos si amamos lo suficiente a nuestros hijos como para no expulsarlos de nuestro mundo y dejarlos a su suerte, ni para arrebatarles la oportunidad de emprender algo nuevo, algo imprevisto para nosotros, sino para prepararlos de antemano para la tarea de renovar un mundo común. Si preguntarse por la libertad parecía al principio ser una empresa sin esperanza.

Esta reflexión, sin embargo, está cargada de ella. Porque sin esperanza también lo decía mi padre no es posible la educación y tampoco lo es la libertad. Muchas gracias.

