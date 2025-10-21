Jaime Olmedo denuncia "las amenazas a la libertad" y el peligro de "los mecanismos de control" en la era digital

El rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo, interviene este martes en el ciclo 'La Libertad en el siglo XXI". Sara Fernández

El rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo, presentó este martes en el Campus de Almagro de Madrid una reflexión sobre la libertad contemporánea a través de la propia definición de libertad y los nuevos retos que enfrenta en la era digital.

Su intervención se enmarca en el ciclo de conferencias La Libertad en el Siglo XXI, organizado conjuntamente por la universidad y el periódico EL ESPAÑOL con motivo de sus respectivos 25 y 10 años de trayectoria.​

El objetivo central de este ciclo, según explicó Olmedo, es "reflexionar sobre la libertad en todos sus ámbitos" y "poner de relieve cuáles son las amenazas y los mecanismos de control que están surgiendo en la era digital".

El rector hizo especial énfasis en cómo las nuevas tecnologías y la digitalización plantean desafíos inéditos para las libertades fundamentales que históricamente se han considerado conquistas irrenunciables de las sociedades democráticas.​

Durante su ponencia, Olmedo realizó un recorrido por la evolución de la definición de libertad en el Diccionario de la Real Academia Española, destacando cómo este concepto ha ido adquiriendo matices y profundidad a lo largo de los siglos.

Inicialmente, en el año 1713, la Academia definía la libertad simplemente como "la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar.

En 1803, la RAE añadió que se trataba de una capacidad inherente al ser humano. Pero fue en 1884 cuando se incorporó un elemento crucial: la libertad implica que el hombre "es responsable de sus actos".

Esta evolución conceptual revela, según Olmedo, que la libertad no es simplemente ausencia de restricciones, sino que conlleva una dimensión ética fundamental: la responsabilidad.​

"La libertad implica responsabilidad", subrayó el rector, quien añadió que se trata de "la capacidad de optar por el bien o por el mal". Olmedo advirtió que, "sin la finalidad del bien común, la libertad es una condición para el hombre pero no para la sociedad".

El rector de la Universidad Camilo José Cela reivindicó la necesidad de contar con "buscadores de la verdad y de la libertad" que ayuden a las sociedades a navegar por la era digital manteniendo los valores humanísticos fundamentales.

En este contexto, el rector destacó especialmente la figura de Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y académica de la Real Academia Española, quien inauguró el ciclo de conferencias.​

"Con decir Carmen Iglesias, hemos mencionado dos tercios de su biografía", afirmó Olmedo, en alusión a su trayectoria excepcional como historiadora, académica y defensora de los valores democráticos.

El rector estableció una distinción significativa: "profesor es el que enseña y maestro es de quien se aprende", situando claramente a Iglesias en la segunda categoría.​

"La libertad, nuestra razón de ser"

Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, subrayó durante el acto inaugural la trayectoria de colaboración entre el periódico y la Universidad Camilo José Cela.

"Este lugar, este campus, ha sido ya el escenario de numerosos encuentros de carácter monográfico" sobre temas como sanidad o el mundo financiero, recordó el periodista. Sin embargo, "ahora nos planteamos un concepto mucho más ambicioso" con este ciclo dedicado íntegramente a La Libertad en el siglo XXI.​

Ramírez destacó la afinidad natural entre ambas instituciones: "Hemos ido de la mano durante estos 10 años", señaló, aunque reconoció que "la universidad ya era una referencia en el ámbito educativo mucho antes de que naciera el periódico".

La razón profunda de esta colaboración, explicó, radica en que "ambos compartimos el valor de la libertad" como eje fundamental de sus respectivos proyectos.​

El periodista confesó que, aunque su vida "no ha sido una vida académica", Carmen Iglesias ha sido "mi figura académica" y "la persona que más ha contribuido a moldear mis ideas y mi manera de relacionarme con la realidad".​

Para Pedro J. Ramírez, la jornada inaugural del ciclo tiene "un punto de especial significado porque es el primer acto público en el que ella aparece vinculada a EL ESPAÑOL", aunque la historiadora "ha sido accionista desde el primer momento", según ha revelado el director del periódico.

El ciclo, que se prolongará hasta diciembre, contará con la participación de figuras como Santiago Muñoz Machado, José María Álvarez-Pallete, Javier Gomá, Pedro González-Trevijano y Luis Garicano, entre otros, para analizar los desafíos contemporáneos de la libertad en la era digital.