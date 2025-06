Expertos en productividad laboral en Galicia: "Las empresas no tienen que motivar, sino no desmotivar"

A los trabajadores no hay que motivarlos, pero sí escucharlos. Así lo han manifestado los participantes de la mesa redonda Productividad y personas, durante el IV Foro Económico Español 'La Galicia que viene', que comenzó ayer martes y continúa este miércoles en la sede de Afundación de A Coruña.

La mesa redonda ha estado moderada por Mónica Martínez, consultora de Comunicación, y ha contado con la participación de Diego Incio, fundador y CEO de Dest People, y Ana Isabel Fernández, abogada laboralista y socia directora de Ancla Abogados.

Productividad laboral y personas

En primer lugar, Ana Isabel Fernández ha explicado que en los últimos años se ha experimentado un "cambio total" de mentalidad.

"Hace 30 años era más productivo el que hacía más horas, pero eso ha cambiado, ahora es el que hace el trabajo en menos tiempo. Las empresas que no se dan cuenta de ese cambio de mentalidad, han muerto", ha agregado.

"En mis tiempos no había permisos de maternidad ni de lactancia, y eso no es bueno. Mientras las empresas grandes lo tienen fácil para entrar en ese cambio de mentalidad, las pequeñas no son capaces de adaptar la legislación porque no está hecha para ellas", ha añadido.

Durante la cita organizada por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis, Diego Incio ha apuntado que en Dest People tratan de comprender el compromiso. Este valor se puede confundir con la implicación, aunque va un paso más allá: supone una conexión emocional con el propósito de la empresa.

Absentismo laboral en Galicia

Sobre el absentismo laboral, Ana Isabel ha indicado que este fenómeno necesita ser estudiado desde varias perspectivas: "Debe haber motivación para evitar el absentismo, pero hay mucho fraude en las bajas". En palabras de la abogada laboralista y socia directora de Ancla Abogados, esto se debe a que "la subida del SMI está equiparando los salarios".

Para ilustrar esta situación, ha puesto el siguiente ejemplo: "Resulta desmotivador que un camarero que también trabaja los fines de semana, gane lo mismo que otra persona que trabaja de lunes a viernes y que no cuenta con ningún tipo de formación".

"No es políticamente correcto decir que hay mucho fraude, pero el problema radica en la desmotivación de la gente. Tan preocupante es el absentismo como el cuerpo presente y la mente ausente".

En este sentido, Diego Incio ha agregado que existen tres tipos de absentismo: el justificado, el injustificado y el presencial. "La desconexión emocional y el aumento del absentismo se soluciona equilibrando la balanza, pero las empresas no tienen que motivar a nadie, sino no desmotivar".

Gestión de empresas y cultura organizativa

Desde Ancla Abogados se ha trasladado que los trabajadores pueden sentirse cuidados y respaldados siempre que cuenten con un buen líder.

No obstante, las personas pequeñas no tienen la opción de tener directores de Recursos Humanos, lo que dificulta la exposición de problemas, ya que están más inmersas en el día a día.

"El 70% de una persona que tiene otros empleados a su cargo tiene que centrarse en lo que está ocurriendo y el 30% restante a operaciones directivas", ha agregado.

Por otro lado, la abogada laboralista y socia directora de Ancla Abogados, Ana Isabel Fernández, ha lamentado que las pequeñas empresas no están preparadas para afrontar la diversidad. "Estamos en una época de constante cambio y nos tenemos que adaptar. Todavía hoy en día hay empresas donde se trabaja 55 horas a la semana".

"Nos estamos olvidando de lo más importante: las personas. No hay que motivarlas, pero sí escucharlas, porque es la única forma de conocer los problemas", ha añadido.

Para mejorar la productividad, Ana Isabel Fernández ha apuntado que es fundamental el diálogo, mientras que Diego Incio ha expuesto la necesidad de crear áreas de Recursos Humanos profesionalizadas por un motivo de peso: "las nuevas generaciones están yendo más rápido".

