“Los conocimientos técnicos te llevan a la entrevista; las habilidades blandas te hacen quedarte en la empresa”

En un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante, las llamadas "habilidades blandas" han pasado de ocupar un segundo plano a convertirse en el factor diferencial en la empleabilidad. Así lo han afirmado Julia Torrejón, directora del Centro CESUR Málaga Este, y Cristina García, directora de Training en Windup, en una conversación enmarcada en el IV Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Málaga.

Cristina García las resume con una palabra: llave. "Lo técnico te lleva a la entrevista, pero las habilidades blandas te abren la puerta para quedarte", ha asegurado. Julia Torrejón, por su parte, ha añadido otra perspectiva: conexión, "no solo con otros, sino también con uno mismo".

Ambas han coincidido en que el término "blanda" no refleja la dificultad ni el valor real de estas competencias. "Deberían llamarse potenciadoras", ha sugerido Julia. "El lenguaje les da un sentido de debilidad, cuando en realidad son las más difíciles de dominar",ha añadido a su vez Cristina, "y cuando lo haces, te dan superpoderes".

Lejos de lo teórico, enseñar habilidades blandas requiere práctica, acompañamiento y un entorno adecuado. "No se trata de dar una clase magistral sobre cómo ser empático", ha afirmado Cristina. "Si no se crean espacios donde aplicarlo, no se interioriza", ha indicado.

Julia coincide: "Hay que practicar estas habilidades para que luego puedan aflorar de manera natural. Se aprende, pero con entrenamiento y contexto".

En CESUR, ese contexto se crea mediante dos ejes: la formación dual —con prácticas en empresas— y el desarrollo de proyectos integradores en el aula, donde se fusiona lo técnico con lo interpersonal. "Las empresas nos dicen que es mejor tener actitud que conocimientos, porque estos últimos se pueden aprender en el trabajo", ha explicado Julia.

La colaboración entre centros educativos y empresas resulta clave para identificar qué habilidades son realmente necesarias. La formación dual ha demostrado ser una vía eficaz para integrar esa necesidad.

"Las empresas nos han hecho ver la importancia de trabajar las habilidades blandas", ha aseverado Julia. Cristina añade que en Windup fueron pioneros en incorporar estas competencias en sus programas hace años: "Desde el primer máster de marketing incluimos soft skills como parte del contenido".

Ambas expertas coinciden en que la evaluación de habilidades blandas no puede ser convencional. Julia lo tiene claro: "La observación es clave. Evaluamos cómo se resuelven conflictos, cómo se adapta el alumno a los retos del equipo, más allá de la nota técnica". Cristina, por su parte, describe un modelo de feedback 360 en Windup.

Para que este modelo funcione, el papel del profesor es muy importante. "Debe ser mentor, guía, referente", ha dicho Julia. Las dos han añadido que si el profesor no es empático, no puede pretender que el alumno lo sea. Funcionan como un espejo.

Espacios seguros y trabajo en equipo

El desarrollo de estas habilidades requiere entornos que favorezcan la práctica constante y segura. "Hay que crear entornos donde los estudiantes estén obligados a colaborar, y también entender cómo influye la personalidad de cada uno a la hora de aprender una habilidad", ha señalado Cristina, quien aboga por 'presionar' a los que no son, por ejemplo, tan extrovertidos, para que se animen a expresarse en público y así prepararlos para el mercado laboral.

¿Qué habilidad marca la diferencia?

Para Cristina, sin duda, la escucha activa. "Se da por hecha, pero no todos la practican realmente. La persona que sabe escuchar de verdad marca la diferencia en cualquier entorno profesional". Julia aporta otra habilidad crucial: la innovación. "Esforzarnos en ofrecer algo nuevo, buscar cómo aportar desde lo que somos".