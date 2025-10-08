Daniel Lacalle aboga por "fortalecer sectores como el turismo" en Ceuta para reducir el desempleo juvenil

Daniel Lacalle, doctor en Economía y columnista de EL ESPAÑOL, ha abogado por "fortalecer sectores como el turismo" en Ceuta para reducir el desempleo juvenil en el III Foro Económico Español en Ceuta.

Para empezar, Lacalle ha explicado que "para reducir el paro en Ceuta hay que hacer muchas cosas, pero lo más importante es nunca pensar que como se va a reducir el paro es cambiando las cosas radicalmente".

Y ha añadido que "lo que tiene que hacer Ceuta es crear un marco que permita que las microempresas se conviertan en pequeñas y medianas, ya que la inmensa mayoría de las empresas en esta región son microempresas que tienen entre 0 y 1 empleado. Con que tuviesen 1 o 2 ya sería una reducción del desempleo a la media nacional".

También ha abogado para que las empresas medianas tengan la capacidad de contratar de manera eficaz y rápida, y que las trabas burocráticas se reduzcan. "Muchas veces puedes tener un régimen fiscal muy atractivo, que efectivamente lo tiene Ceuta, pero si una licencia tarda un año o dos años en recibirse, eso puede generar retrasos en la llegada de capital y en la inversión", ha subrayado.

En esta línea, Lacalle ha explicado que "se están haciendo cosas muy interesantes en digitalización en todo lo que tienen que ver con atraer inversión, blockchain, criptoactivos y de juego online, pero no podemos olvidarnos que esos son sectores muy poco intensivos en capital y muy poco intensivos en empleo".

Con lo cual "es muy importante fortalecer los sectores como el turismo, que en España tanto se detesta a pesar de ser nuestro petróleo". Así, ha destacado que "tenemos que fortalecer esos sectores que son intensivos en empleo y que pueden generar que ese enorme nivel de desempleo que hay en menores de 20 años se reduzca".

Asimismo, ha abogado por "reequilibrar el porcentaje de empleo privado con respecto al empleo público. Hay que valorar lo que se ha hecho y hacer más".

Situación económica

Daniel Lacalle también ha opinado sobre la situación económica de España a nivel nacional. En concreto, ha remarcado que "yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro todos los restaurantes son baratos. Entonces, si aumentas la deuda en 450.000 millones recibes 180.000 millones de fondos europeos y no aumentas el PIB en 300.000 millones, es que eres muy malo".

Efectivamente, "se está utilizando el mayor estímulo fiscal y monetario jamás visto en España, y eso unido a un turismo que lo está haciendo muy bien y un sector exportador que se está comportando francamente bien en un entorno complejo, más la admirable actividad de los empresarios que, a pesar de que les han subido un 50% los costes laborales, están creando empleo, obviamente lo que nos deja es", ha destacado.

Así, ha explicado que "en España el turismo es aproximadamente el 20% del PIB y crece a un ritmo del 7%. Eso significa que si España estuviese aprovechando todos esos vientos de cola debería estar creciendo al 5,5%, no al 3%".

A modo de ejemplo, ha explicado que "Estados Unidos está creciendo al 3,8% reduciendo gasto público y empleo públicos, mientras que España está creciendo al 3% con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y disparando el gasto y empleo público. Esos son elementos para preocuparse y para no entrar en la euforia".

Eso sí, ha reconocido que "España está creciendo más que la media de la Unión Europea porque Francia y Alemania están en estancamiento".

No obstante, ha remarcado que "España ha aumentado mucho la población vía inmigración y el gasto público. Con lo cual tenemos que ser lo suficientemente cautelosos para no caer en la euforia".

Para finalizar, ha resaltado que "España tiene oportunidades en todos los sectores y lo que tiene que hacer es poner un marco facilitador para que venga todo el mundo".