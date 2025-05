La política y la empresa andaluzas reclaman abandonar la polarización y que no "se les juzgue" con estigmas

De la primera jornada del V Foro Económico andaluz, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la Fundación Cajasol de Sevilla, se extrae un mensaje muy claro tanto de los responsables políticos como del mundo empresarial: hay que evitar la polarización para generar una dinámica positiva que se refleje en la economía y en la sociedad.

Sobre todo porque en los polos "hace demasiado frío para encontrar puntos en común", ironizó Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, en su intervención inicial.

A su juicio, "distinguir entre polarización y confrontación es la idea clave del momento", idea en la que coincidió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien cree que España necesita "las fórmulas de Andalucía". ¿Cuáles? A su juicio, "la sensatez, serenidad y evitar la polarización" para que la sociedad avance de forma conjunta.

Juanma Moreno será, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la eurodiputada Alma Ezcurra, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, uno de los encargados de dirigir la ponencia política que el PP debatirá en su Congreso nacional que se celebrará del 4 al 6 de julio.

Moreno aprovechó el foro económico de EL ESPAÑOL para ir marcando las pautas para la cita. Para el presidente autonómico el cambio que ha registrado Andalucía durante su mandato es fruto también de "un esfuerzo y de la conciencia colectiva que, como pueblo, hemos conseguido aunar y alinearnos".

Todo ello no significa que no haya enfrentamiento. A su juicio, "una cosa es la confrontación correcta y educada y otra es la polarización: no puedo insultarte si quiero consensuar". Sin embargo, lamentó que "la polarización es permanente y los ciudadanos nos piden menos cortinas de humo e ir más al grano".

Moreno puso como ejemplo que un ciudadano, cuando pide una solución a un problema que tenga, "le da igual que sea de izquierda o de derechas, no mira la ideología".

Desde el punto de vista empresarial, el presidente de Cesur, José Manuel González, también lo tiene claro. Cree que las administraciones no deben polarizar. El empresario quiere tranquilidad, que no se les "juzgue" con estigmas y un ambiente de colaboración que, ha apuntado, se da en Andalucía: "La región hace que se genere una dinámica empresarial positiva".

Por último, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, también subrayó la importancia de la estabilidad económica. Andalucía ya ha empezado los trámites para elaborar los Presupuestos de 2026, que serán los últimos de la legislatura y se centrarán de nuevo en atender servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

Serán unas Cuentas, ha dicho, que no dejarán atrás "las políticas económicas y de creación de empleo y empresas" y para las que se prevé un recorrido expansivo, después de que el presupuesto aprobado para 2025 haya superado los 48.000 millones.