Juanma Moreno: "España necesita las fórmulas de Andalucía, serenidad y evitar la polarización"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que el cambio en Andalucía, tras casi seis años de gobierno, "no es coyuntural, sino estructural" y España necesita "las fórmulas de Andalucía" que, a su juicio, son "la sensatez, serenidad y evitar la polarización" para avanzar todos a una.

En definitiva, "el empuje del sur ante políticas que a veces se han quedado antiguas ante determinados planteamientos”. Este ha sido el mensaje principal que ha lanzado Moreno durante la inauguración del V Foro Económico de Andalucía, promovido por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, celebrado en la Fundación Cajasol de Sevilla.

Juanma Moreno será, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la eurodiputada Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los encargados de dirigir la ponencia política que el PP debatirá en su Congreso nacional que se celebra del 4 al 6 de julio.

4. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía

Y ha aprovechado el foro económico de EL ESPAÑOL para ir marcando las pautas. Para el presidente autonómico el cambio en Andalucía es fruto también de "un esfuerzo y de la conciencia colectiva que como pueblo hemos conseguido aunar y alinearnos".

Todo ello no significa, ha añadido, que no se confronte. A su juicio, "una cosa es la confrontación correcta y educada y otra es la polarización: no puedo insultarte si quiero consensuar".

Sin embargo, ha lamentado, "la polarización es permanente y los ciudadanos nos piden menos cortinas de humo e ir más al grano". Moreno ha puesto como ejemplo que un ciudadano cuando le pide una solución "le da igual que sea de izquierda o de derechas, no mira la ideología".

Y también ha puesto un ejemplo familiar y casero: "Yo confronto con mi hijo para ver a qué hora viene de la feria porque, obviamente, ve la situación desde su prisma". Moreno ha querido decir que "a todo hay que ponerle mucho diálogo".

De este modo, ha señalado que esta comunidad ofrece estabilidad institucional, política y presupuestaria y que es la segunda del régimen común con más competitividad fiscal, tras seis reformas fiscales.

Además, a ello se une que facilita la inversión para lo que ha puesto en marcha el mayor proyecto de simplificación de una administración pública en España. El presidente andaluz se ha referido, por ejemplo, a la Unidad Aceleradora de Proyectos como ejemplo de agilidad en la gestión que impulsa 142 proyectos con 18.000 millones de euros de inversión y 54.000 empleos previstos.

Un 41% más de inversión extranjera

Es aquí donde ha remarcado que Andalucía se ha convertido en una de las comunidades con mayor atracción inversora como lo reflejan los datos sobre la inversión extranjera en 2024 que fue de 837 millones de euros.

Se trata del segundo mejor registro de la última década tras crecer esa inversión un 41% respecto a 2023 hasta 22 puntos más de lo que crece de media España y doblando en el sexenio 2019-2024 la inversión extranjera respecto a los seis años anteriores.

A este respecto, ha hecho alusión a los datos de las exportaciones andaluzas del primer trimestre de este año que se conocieron ayer y que reflejan que Andalucía ha registrado récord con cerca de 10.560 millones de euros, por lo que sigue siendo la tercera comunidad exportadora de España.

Moreno ha mencionado algunos datos que demuestran la transformación que está viviendo la comunidad andaluza como el hecho de que sea la que crece más que la media de España

con un PIB acumulado 2019-2024 de un 9,6% frente 9% nacional.

Crecimiento de la comunidad

A ello se se suma un crecimiento interanual del 3,1% en el primer trimestre de este año, tres décimas más que la media española. Además, ha apuntado que, por primera vez, ésta supera los 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social y que en abril sumó 54.000 y fue la que más bajó el paro en términos absolutos.

“Son ya cuatro años reduciendo el desempleo interanual", ha remarcado Moreno, Además, en el terreno de la industria, un sector donde Andalucía ha estado descolgada históricamente, se ha registrado una subida del 12% interanual en marzo en el Índice General de Producción Industrial de AND (IPIAN), 3,5 puntos más que la media.

El presidente de la Junta ha incidido en que Andalucía se ha convertido en la segunda comunidad en número de empresas, solo superada por Cataluña y tras adelantar a Madrid. Asimismo, ha resaltado que tiene una ambición clara que le arrastra a conquistar nuevas cotas, a seguir transformando su realidad económica y a mejorar la vida de los andaluces.

Pero para ello ve fundamental el avance de la sociedad en conjunto. "Ninguna familia puede quedarse detrás porque si no existen clases medias no hay democracia". A su juicio, "esto funciona si tenemos la capacidad de avanzar todos juntos".