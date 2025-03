"La inteligencia artificial es una gran oportunidad de desarrollo económico y tecnológico"

La inteligencia artificial es el principal motor de la transformación en la sociedad actual. En este aspecto han coindicido este jueves el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; el director de Innovación y Producto del Grupo Teknei, Pablo Moya; el coordinador de Relaciones Institucionales de PDL-Solaria, José Fernándo Sánchez Bódalo; la directora territorial centro de Telefónica, Beatriz Harranz; el CEO de Madrija, Ismael Moreno; y el CEO de Cipherbit-Grupo Oesía, Alfredo Díez, en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha "Las oportunidades en una etapa de grandes cambios" organizado en el Cigarral de las Mercedes de Toledo por EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital CLM.

Durante su intervención en la mesa redonda "Inteligencia artificial, digitalización y ciberseguridad", Ruiz Molina ha puesto en valor la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, un nuevo ente impulsado por el Gobierno regional en el que se han centralizado todas las competencias tecnológicas comunes a todos los organismos de la Junta, como las relacionadas con la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

El consejero ha indicado que este organismo, "pionero en España", tiene como objetivo conseguir que la Administración regional sea "personalizada" y "proactiva" a través de la IA. "Estamos trabajando para digitalizar todos nuestros procedimientos y para eliminar la brecha digital, todo ello sin perder de vista la ciberseguridad", ha añadido.

6. Mesa redonda. Inteligencia artificial, digitalización y ciberseguridad

Ruiz Molina ha destacado que la inteligencia artificial y la transformación digital suponen "una gran oportunidad que no podemos dejar perder desde el punto de vista de la Administración", ya que ayudará a prestar unos servicios "más eficientes y eficaces". Asimismo, ha subrayado que supondrá una "palanca de desarrollo económico" en la región. En este sentido, ha puesto especial énfasis en la importancia de la colaboración público-privada.

Desde Madrija, compañía pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, Ismael Moreno ha destacado la importancia de la inteligencia artificial en el sector de la salud. "En nuestra empresa desarrollamos hace diez años un sistema especializado en el ámbito de la cardiología para eficientar la recogida de información y mejorar la calidad asistencial de los pacientes", ha señalado.

Moreno ha explicado que actualmente "se están incorporando muchos algoritmos que van a optimizar todos los procesos para avisar con antelación de una enfermedad o un posible agravamiento", con la intención de "que el propio sistema de salud sea capaz de avisar al paciente y priorizarlo en la atención que se le puede dar". "Queremos asegurar al ciudadano que va a tener el mejor diagnóstico gracias a todas estas herramientas", ha dicho

Por su parte, Pablo Moya ha resaltado que desde Grupo Teknei se trabaja para que las empresas "no pierdan el carro" e incorporen a sus sistemas procesos que les ayuden a "aumentar la competitividad". Respecto a la inteligencia artificial, ha indicado que "ha supuesto una revolución", pero considera que "hasta que no nos adaptemos a ella, no sabemos a qué nos vamos a tener que enfrentar". Lo que sí tiene claro es que "actualmente está ayudando mucho en los trabajos".

Desde PDL-Solaria, empresa de generación de energía verde, José Fernándo Sánchez Bódalo ha señalado que "no hay mundo digital sin electricidad ni sin centros de procesamiento de datos". En este sentido, ha subrayado que "Castilla-La Mancha tiene unas condiciones excepcionales para que España pueda convertirse en el hub de datos del sur de Europa". "En esta región se produce el doble de energía renovable de la que se consume. Tenemos miles de kilómetros de líneas eléctricas que están al servicio de los centros de datos, por lo que somos una gran oportunidad para dar soluciones ágiles y atender al crecimiento exponencial que va a experimentar la inteligencia artificial", ha dicho.

De su lado, la directora territorial centro de Telefónica, Beatriz Harranz, ha señalado que la IA "está penetrando en la sociedad de manera imparable" y ha asegurado que "en regiones como Castilla-La Mancha va a ser un pilar fundamental". Por ello, "las empresas buscan cada vez perfiles más tecnológicos" y están "adaptándose a las nuevas tecnologías". "

Importancia de la ciberseguridad

En este contexto, Harranz ha destacado la importancia de la ciberseguridad "para que los datos de las personas que utilizan herramientas de inteligencia artificial estén seguros", y ha indicado que toda esta transformación digital "sería impensable sin la conectividad" que aportan compañías como Telefónica. "Nosotros ponemos a la persona en el centro, conectándola para que pueda vivir mejor a través de la tecnología", ha añadido.

En esta misma línea, en la de la ciberseguridad, se ha expresado el CEO de Cipherbit-Grupo Oesía, Alfredo Díez, que ha subrayado que las empresas están "priorizando sus inversiones" en esta materia. "Nos estamos enfrentando a un importante cambio de paradigma. Tenemos una regulación en ciberseguridad muy expansiva, con obligaciones muy extensas y estrictas, y los servicios en este ámbito avanzan a buen ritmo", ha señalado Díez. Sin embargo, ha indicado que "necesitamos herramientas de software con alto nivel de ciberseguridad y para ello hay que invertir en innovación y en i+D".

"Con la inteligencia artificial estamos ante un tren que no podemos perder. Un cambio transformacional tremendo. Y por este motivo debemos apostar por tecnología propia y por talento, con personas debidamente formadas. La estrategia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el camino que debemos seguir en todas las empresas", ha señalado el CEO de Cipherbit-Grupo Oesía.

Por último, en cuanto a ciberseguridad, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha destacado que el Gobierno autonómico ha "arrancado" 10 millones de euros al Ejecutivo central para implantar en Castilla-La Mancha un centro de ciberseguridad que "está pensado para dar servicio a los pequeños municipios y a las pymes".