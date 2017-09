Jorge Vázquez rinde homenaje a las grandes musas del cine

Al más puro estilo de las pasarelas parisinas, Jorge Vázquez ha sorprendido a toda una sala a rebosar de público con una colección Primavera-Verano 2018 delicada y muy femenina. Bajo el nombre 'Jaqueline', el diseñador gallego ha descontextualizado la estética de la campiña francesa apostando por siluetas y proporciones renovadas ideadas para vestir a una mujer fresca, romántica, onírica y fuerte.

Porque así es la mujer Vázquez, una mujer con personalidad innata. Así como lo fueron Audrey Hepburn, Brigitte Bardot o Marilyn Monroe. Musas de la moda y el cine de los años cincuenta y setenta, que han sido, sin duda alguna, la fuente de inspiración del diseñador.

LÍNEAS HOLLYWOODENSES Y TEJIDOS NATURALES

Con intención de combinar dos claros estilos muy diferenciados -la vida en el campo y el estilo de la ciudad- el diseñador ha apostado por contraposiciones de volúmenes y líneas muy fluidas. De esta manera, las faldas de gran volumen que fueron tendencia en la época dorada de Hollywood, las mandas redondeadas al gusto de la Condesa Jacqueline de Ribes, así como un cuidadísimo trabajo de sastrería inspirado en la estética natural del campo; conviven a la perfección con la diversidad de patrones y proporciones de las prendas.

Una combinación muy variada que también ha estado presente en los tejidos. Donde los linos y algodones se han mezclado con popelines, muselinas, tules, rasos y tafetás; para crear así ese ambiente bucólico y muy francés. Un espacio casi idílico, en el que también ha habido cabida para el Príncipe de Gales -el estampado de la temporada- y los bordados con aplicaciones de cristal.

Y pese a que las camisetas no han sido la apuesta más fuerte de la firma, Jorge Vázquez no ha querido dejar escapar la oportunidad de realizar un sentido homenaje al desaparecido David Delfin. Incluyendo una de sus básicas con el lema 'forever', a la que el gallego ha añadido su particular toque de estilo.

LA PRIMAVERA EN TONOS PASTEL

La fuerza de la vida silvestre se ha visto representada a través de su paleta cromática. En este sentido, han destacado los azules vibrantes mezclados con tonos más claros como el blanco, el beige o el color nude. Siendo el rosa empolvado, el tono estrella de sus propuestas.

Tonos con los que ha conseguido crear una silueta y apariencia delicada y muy dulce, perfecta para transmitir esa feminidad que tan presente está siempre en las colecciones de Jorge Vázquez.

Sin olvidar, por supuesto, las flores silvestres que han adornado el cuerpo de la mujer en bucólicos estampados como el liberty -también presente en el decorado de la puesta en escena- y con el que ha conseguido concentrar en pocos palmos toda la fuerza de la estación más alegre del año.

Gafas XL y pañuelos al más puro estilo Hollywood. | Foto: GTRES.

ACCESORIOS DE CINE

Finalmente, y para poner el broche de oro a una colección muy destacada, el diseñador se ha inspirado en esas musas e iconos de estilo de los cincuenta y setenta para otorgar de gran personalidad sus accesorios.

En este sentido, han destacado gafas de sol de gran tamaño, pañuelos en la cabeza, sombreros y gorras bordadas. Así como zapatos de estilo retro que pasan de plataformas a biker de tiras y hebillas. Y todos ellos, con el print de la colección: las flores.

Por último, los bolsos han estado firmados por la marca argentina Solantu Buenos Aires que ha sido la responsable de las carteras joya de estilo Art Déco; y la joyería de Folli Follie ha resaltado el lado más atractivo de la mujer Vázquez.