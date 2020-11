Más Madrid y Podemos dicen que el hospital 'chino' de Ayuso no tiene retretes: el PP lo desmiente

Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea han arremetido este martes contra el nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que, según estos grupos parlamentarios, no tiene retretes, algo que el PP ha negado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que en el nuevo hospital de pandemias no hay sanitarios, "ni siquiera hay retretes" y "ya sabemos que no va a costar 50 millones, como inicialmente se pensaba, sino que va a costar 100 millones de euros".

Gómez Perpinyà ha dicho que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tenía razón al afirmar que el nuevo hospital va a ser "un milagro" y ha agregado que el milagro va a ser que "ese hospital en esas condiciones sin los sanitarios suficientes vaya a ser capaz de servir para curar a algún ciudadano".

Por su parte, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Parlamento regional, Jacinto Morano, ha recordado que el hospital de pandemias tendría que haber sido inaugurado el pasado 31 de octubre, pero se pondrá en funcionamiento en las próximas semanas.

"No tiene retretes"

"Nos encontramos con un hospital que en este momento no tiene retretes y para el cual no se va a contratar nuevo personal sanitario", de manera que no va a aumentar la capacidad sanitaria de la Comunidad de Madrid, según Morano.

Para el portavoz de Unidas Podemos, las obras del nuevo hospital han tenido un sobrecoste de 50 millones de euros y "como toda obra pública que hacen los gobiernos del PP es un pelotazo urbanístico", en el que "han ganado cuatro y no han ganado los madrileños y su salud".

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha mostrado en la rueda de prensa una imagen de los retretes instalados en el nuevo hospital, cuya obra civil ya está terminada.

Serrano ha afirmado que el Hospital Enfermera Isabel Zendal va a contar con todos los recursos humanos y físicos necesarios para atender y aliviar la atención hospitalaria por la pandemia del Covid-19 y, en un segundo momento, contribuir a una mejora de las listas de espera en la Comunidad de Madrid con la asunción de responsabilidades y competencias que se irán viendo en función de las necesidades sanitarias de la región.