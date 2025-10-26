Un año de la dana de Valencia: el día en que un barranco abandonado llevó más agua que el Nilo y nadie fue capaz de reaccionar

El último dato que ofreció el medidor de Riba-roja fue de 2.282 metros cúbicos por segundo. Fue a las 18:55 horas, momento en el que el tsunami destruyó el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

Los posteriores hidrogramas estimativos elaborados por el Cedex para el Gobierno cifran las avenidas en máximos de 3.500 metros cúbicos por segundo en el Poyo, 1.500 en Horteta o 1.000 en el barranco del Gallego, todos ellos integrados en una misma cuenca con un mismo tramo final. Valga como comparativa que el caudal medio del río Nilo es de 2.830 metros cúbicos por segundo. El máximo durante la estación húmeda del río africano es de 5.663 metros cúbicos por segundo.

La tragedia estaba servida, pero se dio la gran paradoja de que el Cecopi, reanudado a las 19:00 tras una hora de pausa, continuó ajeno a la misma, de nuevo con el peligro de Forata como único debate.

La avalancha del agua lo fue también de llamadas al 112 y de vídeos compartidos por los vecinos sobre la desgracia antes de que cayeran también las telecomunicaciones. Pero Miguel Polo, presidente de la CHJ conectado al Cecopi de forma telemática, no expuso en la reunión los datos que conocía sobre el Poyo. Tampoco llegó la información a la cúpula de Generalitat pese a que ya había recibido el correo electrónico a las 18:43.

Las administraciones seguían debatiendo sobre un riesgo venidero sin atender al drama que ya sufrían los ciudadanos. 229 vidas se cobró la desgracia en la provincia de Valencia. El grueso, durante esos instantes, aunque el Es-Alert masivo, enviado al fin a las 20:11 a los móviles toda la provincia, también se impulsó inicialmente por el peligro de la presa. El 112 colapsó, y los cuerpos de seguridad del Estado eran incapaces de atender a miles de emergencias simultáneas.