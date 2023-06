La noche de San Juan se queda sin hogueras: las playas valencianas se adaptan a la normativa ambiental

Saltar hogueras a la orilla del mar es una de las tradiciones más representativas de las noches de San Juan. Sin embargo, cada vez está al alcance de menos municipios. Cullera, Sueca y El Perelló, debido a la catalogación de sus playas y su proximidad a terreno forestal, no podrán montar sus multitudinarias hogueras para celebrar la noche más corta del año.

Los amantes de esta celebración se tendrán que conformar con saltar las olas. Como informa EFE, la Demarcación de Costas ha notificado a los ayuntamientos de Cullera y de Sueca (Valencia) que no autoriza las hogueras en estos municipios por su catalogación, de acuerdo con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL).

Y ambos ayuntamientos se lo han confirmado a la agencia de noticias. Han explicado que, ante la resolución de Costas, la última decisión es del consistorio, y que han decidido acatar la notificación por seguridad. El concejal de Playas de Cullera, Salvador Tortajada, ha explicado a EFE que Costas ha considerado que la catalogación de playas de la localidad "no es compatible" con la quema.

"Lo que queremos es trabajar por la calidad de las playas", ha afirmado Tortajada a EFE, y ha asegurado que "no se prohíbe a nadie ir a la playa", pero que con la no autorización de las hogueras se pretende "reducir la suciedad". Pero el concejal ha asegurado que "fiesta y ambiente, esa noche, habrá como siempre en Cullera" y que la diversión tampoco faltará en las playas, aunque no haya hogueras.

Además, en Valencia, su ayuntamiento ha prohibido realizar fuego en playas del Parque Natural de La Albufera, entre Pinedo y el Perellonet, así como usar bombonas de gas o líquidos inflamables, el lanzamiento de cohetes o cualquier artefacto que contenga fuego.

Tras esta noche de celebración, en la playa quedan los desechos. Montañas de basura se acumulan en las playas españolas en la mañana del 24 de junio todos los años. Este es el impacto medioambiental más significativo de la festividad.

Una hoguera milenaria

Normalmente, los vecinos de la comarca acudían al litoral de la Ribera por esta festividad para disfrutar de la noche de San Juan. Es una fecha del verano en la que se suceden los rituales, las reuniones entre amigos y, además, es el momento para decir adiós a todos los malos recuerdos, arrojándolos, en forma de papel, al fuego.

De hecho, su popularidad no es exclusiva del territorio español. También se extiende a otras zonas de Europa y América Latina. Tradicionalmente, la celebración tenía lugar el 21 de junio, una fecha que coincide con el solsticio de verano que marca el comienzo del verano.

En su versión primitiva, la hoguera de la celebración del solsticio de verano servía para mandar fuerza al Sol en su paso hacia los días cada vez más cortos y su menor presencia en el firmamento. Pero el cristianismo adaptó esta costumbre a su calendario y la hizo coincidir con el nacimiento de San Juan Bautista, el misionero que bautizó a Jesús.

