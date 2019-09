Cristóbal Soria se desnuda para retratar a Hazard: el striptease que revoluciona el plató

Eden Hazard es una pieza fundamental en el Real Madrid de Zinedine Zidane. No obstante, el futbolista está pasando desapercibido y no ha llegado a alcanzar su nivel óptimo. El belga debe dar un paso adelante y convertirse en determinante dentro del terreno de juego.

Muchos le acusan de estar en baja forma y de que este es el principal motivo por el que no ha relucido de blanco. Cristóbal Soria ha ido más allá y ha manifestado que Hazard ha llegado ha llegado al equipo blanco con 6 kilos de más: "Nos queremos poner una venda. Este señor ha llegado con 6 kilos más".

El tertuliano sevillano decidió hacer un auténtico striptease en El Chiringuito para retratar al jugador del Rea Madrid. Soria enseñó la tripa para demostrar que él tiene "menos barriga que Hazard". Un gesto que sorprendió a todos sus compañeros en plató.

"Hazard le ha faltado al respeto al fútbol durante el verano. ¡6 kilos más! Ahora le está pasando factura. No tiene 22 años, no es lo mismo que cuando tiene esa edad. No puedes venir con un club grande con seis kilos de más. No se puede permitir", apuntó.

