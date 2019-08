Edu Aguirre: "Los jugadores del Real Madrid consideran una locura no aprovechar a James"

Edu Aguirre, en El Chiringuito. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

El Real Madrid está a un día de comenzar la temporada y hay varias dudas que planean sobre la cabeza de Zinedine Zidane para el estreno liguero. Una de ellas tiene que ver con James Rodríguez, quien hasta ahora ha estado apartado del equipo pero que, ante la falta de fichajes, puede tener un hueco en el vestuario. Edu Aguirre lo tiene claro.

El tertuliano de El Chiringuito señaló durante el programa que el resto de sus compañeros están alucinando con James. Además, defiende que pese a que Zidane no le quiera, el técnico francés debe apostar por él.

El fichaje de Pogba

"El madridismo necesita a gente como Pogba que le dé alegría".

James está fino

"Los jugadores del Real Madrid están 'flipando' con la forma física de

James Rodríguez. Como está de fino, de fuerte...".

El dilema con James

"El vestuario considera que es una locura no aprovechar a James. Si a Zidane no le gusta, el madridismo está por encima de James. Si luego no funciona o llega una oferta... Pero si lo tienes, tienes que utilizarlo".

Seguro de sí mismo

"James está convencido de que va a ser su mejor temporada, esté en el Madrid o en otro parte".

