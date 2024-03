Los 100 días más largos de Mbappé hasta su 'liberación' del PSG y su firma con el Real Madrid

Desde este domingo, inclusive, quedan exactamente 100 días para que Kylian Mbappé se libere del contrato que le une al PSG. El 30 de junio expirará toda vinculación que guarda el delantero francés con el club parisino y todos los caminos le conducen hacia el mismo lugar: el Real Madrid. Pero, de momento, toca esperar.

Mbappé vuelve a estar otra vez al final del túnel, como en 2022. Entonces decidió renovar a última hora, a fecha de 21 de mayo, anunciándose así su continuidad en París y que dejaba 'plantado' al Madrid. El escenario esta vez es diferente desde que el jugador se reuniera con Nasser Al-Khelaïfi y le anunciara que su decisión es la de abandonar el PSG al acabar la temporada.

El panorama parece despejado para Mbappé y el Madrid. No hay más equipos moviéndose activamente para intentar cerrar el fichaje ni tampoco Kylian tiene interés en ir a otro sitio que no sea el club blanco. Pero todavía quedan 100 días para que, por fin, sea una realidad un fichaje que se viene demorando durante siete años.

El acuerdo entre Mbappé y el Madrid lleva encarrilado desde inicios de año, con informaciones dispares acerca de si hay ya firma o no. En el club lo negaban, igual que en Francia según fuentes del entorno del jugador. Aunque no esté firmado, no hay preocupación en ninguna de las partes.

Pero hasta que no haya firma no será un acuerdo cerrado y se resolverá durante los siguientes 100 días. No se esperará hasta el 30 de junio, haciendo público Mbappé este viernes su deseo de que su futuro esté resuelto para cuando inicie la próxima Eurocopa en Alemania (14 de junio).

"La Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces. Pero en la Eurocopa me centraré en la selección", afirmó la estrella del fútbol francés en una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso que Francia disputó con Alemania este sábado en Lyon.

Mbappé se mantiene en silencio sobre su decisión, puesto que tampoco ha anunciado públicamente que saldrá del PSG en verano. Lo comunicó a la directiva y el club lo filtró a sus medios afines, que dieron la noticia a mediados del mes de febrero. Luis Enrique sí que ha dejado caer ante la prensa una despedida de su estrella, pero esta no dice nada.

Luis Enrique celebra con Mbappé la victoria del PSG contra la Real Sociedad Reuters

Hasta este viernes, Mbappé llevaba sin hablar ante los micrófonos desde el 3 de enero. "Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo", dijo tras ganar su quinta Supercopa de Francia con el PSG.

Aquellas palabras ya eran una pista sobre su decisión de cambiar de aires, ya que el 'acuerdo' al que se refirió era por el cual renunciaba a algunas primas (calculadas entre 80-100 millones de euros) en caso de irse sin dejar un dinero por traspaso. A partir de ahí, y hasta ahora, no había vuelto a decir nada.

El PSG y la Champions

Ahora Mbappé pone una fecha: la Eurocopa. Hay una razón -más allá de la firma del contrato- por la cual, por ahora, da únicamente ese plazo y no anuncia su decisión. El exfutbolista Jérôme Rothen, muy cercano a Kylian y su entorno, lo explicó en su programa de radio: "Mientras exista la posibilidad de ver un PSG - Real Madrid en la Champions League, no va a anunciar nada".

Tanto PSG como Real Madrid están en los cuartos de final de la Champions League, en lados opuestos del cuadro. Es decir, sólo se podrían enfrentar en la final de Wembley que se disputará el 1 de junio. Mientras ninguno de los dos equipos caiga eliminado, el anuncio de Mbappé sobre su futuro es improbable.

Que el PSG continúe con vida en Champions, por otro lado, aporta tranquilidad a Mbappé en París. Si el equipo que dirige Luis Enrique, por ejemplo, hubiera caído eliminado ante la Real Sociedad, solo se estaría hablando del futuro de Kylian y, seguramente, los ultras le estarían haciendo la vida imposible como ocurrió con tantos otros en el pasado. Sin fracaso, hay una tranquilidad relativa.

El gran problema con el que se ha topado Mbappé desde que anunciara a Nasser su decisión ha sido que Luis Enrique no le está poniendo todo lo que le gustaría. El técnico español, dada la ventaja de puntos del PSG en la Ligue-1, está restando protagonismo a su estrella en la competición doméstica. El objetivo es que el equipo se vaya acostumbrando a jugar sin él. Kylian no lo nota en sus números: suma ocho goles desde aquella reunión, a una media de un tanto por cada 64,3 minutos.

Mbappé, en el momento de su llegada a la concentración de Francia. EFE

Mbappé y el Real Madrid siguen negociando, aunque con el propósito común de acabar sellando todo con las firmas. El delantero está poniendo de su parte para vestir de blanco. Se rebajará el salario, lejos de su contrato actual con el PSG -aunque será el mejor pagado del equipo-, y no está tensando la cuerda por ningún otro tema, como podía ser los Juegos Olímpicos.

Mbappé aseguró este viernes que aceptará la situación si finalmente no puede disputar con su selección los Juegos Olímpicos de París, este próximo verano: "Si no puedo ir, lo aceptaré". "Siempre he dicho que [los JJOO de París] son algo especial y que quería estar, pero que no dependía de mí", recordó el delantero. Y su 'empleador' está a punto de cambiar...