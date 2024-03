Alphonso Davies aguanta para jugar en el Real Madrid y el Bayern le da un ultimátum

El Real Madrid está pendiente de los movimientos del Bayern Múnich con Alphonso Davies. El lateral canadiense es uno de los objetivos de cara a los dos próximos periodos estivales. En 2025, según marca su actual contrato, sería libre para irse al equipo que quisiera y eso le pone en el mercado este verano de 2024 por un precio a la baja.

El Bayern lleva meses negociando la renovación con Davies y su agente, pero las cantidades que piden son muy superiores a lo que puede llegar a pagar el club bávaro. Los meses van pasando y poco a poco se acerca una fecha límite para tener tomada una decisión. En Múnich lanzan un ultimátum al jugador.

Max Eberl, el nuevo director general deportivo del Bayern Múnich, ha concedido una extensa entrevista al diario alemán Bild. Uno de los temas que trata es la situación de Alphonso Davies, a sabiendas que puede estar frente a sus últimos meses en el club. El directivo bávaro dio una visión sobre cómo están las cosas en este punto.

[Mbappé libra otra batalla en el parón: Francia no quiere perderle para los JJOO y el pulso del Madrid]

"Las negociaciones levan ya mucho tiempo en marcha, pero el verano pasado se interrumpieron un poco", reconoció Eberl. Ese parón, debido a que el Bayern priorizó resolver casos como el fichaje de Harry Kane, enfrió la relación con Davies y su agente.

"Estamos trabajando en este tema", añadió. "Puedo decir que le hicimos a Alphonso una oferta muy concreta y agradecida. En algún momento de la vida hay que decir sí o no", dijo apretando a la parte del futbolista para tratar de tener una respuesta definitiva más pronto que tarde.

Esa oferta a la que hace referencia Eberl ya se filtró en medios germanos días atrás. El Bayern habría propuesto a Alphonso Davies renovar hasta 2029 con un salario que rondaría en torno a los 11-13 millones de euros más variables. Sería la oferta final del club bávaro, que no quiere acercarse más a los 20 'kilos' netos que pedía el canadiense.

Preguntado por el interés del Real Madrid, Eberl quiso aclarar que el club blanco "no se ha puesto en contacto con nosotros" para tratar el posible fichaje de Davies.

El directivo del Bayern habló sobre una circunstancia que tiene mucho que ver con Davies y es la de afronta las salidas de jugadores que se acercan al final de sus contratos, por lo que podrían irse del club sin dejar un dinero de traspaso:

"Ningún club, esto también se aplica al Bayern de Múnich, quiere perder jugadores gratis si no pueden acordar una extensión de contrato. Si los jugadores ya no quieren estar aquí, hay que tomar decisiones. Queremos tener jugadores que representen al Bayern de Múnich, que quieran identificarse con el club. Me gustaría tener esta motivación representada en la plantilla", señaló Eberl. Ultimatum bávaro a Davies.