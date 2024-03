El CTA responde a la denuncia del Real Madrid contra Martínez Munuera: "Son acusaciones injustas"

El Comité Técnico de Árbitros ha respondido a la denuncia del Real Madrid ante el Comité de Competición y ha calificado de "injustas" las acusaciones vertidas por el club blanco al colegiado Martínez Munuera, que arbitró el encuentro entre Osasuna y el equipo de Ancelotti.

El Real Madrid apuntó en su comunicado que varios de sus jugadores advirtieron al colegiado sobre estos menosprecios a Vinicius, pero el CTA ha respondido que, una vez revisados los audios del partido, no se escucha a ningún futbolista dirigirse al colegiado a este respecto ni tampoco al delegado del club una vez finalizado el mismo.

Esto no concuerda con las imágenes emitidas por Movistar+ en las que se observa claramente como Dani Carvajal avisa a Munuera Montero sobre lo que está sucediendo en ese momento. Aún así, el colegiado no lo reflejó en el acta.

El máximo organismo arbitral recuerda en su comunicado que "el árbitro solo puede incluir en el acta aquellos incidentes ocurridos antes, durante y después del encuentro en el terreno de juego o en cualquier otro lugar de las instalaciones deportivas o fuera de ellas, siempre que haya presenciado los hechos o, habiendo sido observados por cualquiera otro/a de los/as miembros del equipo arbitral, le sean directamente comunicados por el/ella mismo/a, según el art. 240 de citado reglamento".

El Comité de Árbitros reitera que es "el mayor implicado en la lucha contra todo tipo de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia" y uno de los firmantes del Protocolo contra el racismo en el fútbol, de marzo de 2005.

Uno de los protagonistas del momento polémico, Dani Carvajal, ha asegurado en el Partidazo de Cope que "se lo dije al árbitro, que escuchase lo que estaban cantando porque era gravísimo en uno de los fondo, al menos ciertos aficionados", haciendo referencia al momento en el que se produjeron los cánticos contra Vinicius.

"El Madrid ha hecho lo que tocaba... y lo que es una pena es que haya gente que ensucie nuestro fútbol con esos cánticos. Creo que no deberían volver a pisar un estadio", prosigue. "Si te soy sincero no sé cual es el protocolo para frenar esta situación... pero sí que creo que no debería ocurrir. Pongamos todos los medios posibles para que no ocurra", apunta el defensa del Madrid.

Comunicado CTA

"El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF quiere expresar su total e incondicional apoyo al árbitro de Primera División D. Juan Martínez Munuera, tras las injustas acusaciones vertidas por el Real Madrid C.F. en su denuncia ante el Comité de Competición.

El citado club alude a una serie de advertencias realizadas por sus jugadores sobre gritos o cánticos por parte del público en contra del jugador nº 7 de su club. Debemos aclarar que, una vez revisados los audios del partido, no se escucha ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid C.F. sobre esta cuestión ni, finalizado el partido, el delegado del club puso en conocimiento del árbitro incidente alguno relacionado con estos gritos o cánticos, tal y como le faculta el artículo 258, sobre los delegados de club, del Reglamento General de la RFEF.

No obstante, el CTA quiere recordar que el árbitro solo puede incluir en el acta aquellos incidentes ocurridos antes, durante y después del encuentro en el terreno de juego o en cualquier otro lugar de las instalaciones deportivas o fuera de ellas, siempre que haya presenciado los hechos o, habiendo sido observados por cualquiera otro/a de los/as miembros del equipo arbitral, le sean directamente comunicados por el/ella mismo/a, según el art. 240 de citado reglamento.

Sin embargo, el Real Madrid C.F. desconoce que el Oficial Informador del partido, que pertenece al Comité Técnico de Árbitros, sí reflejó en su informe aquellos incidentes de público que consideró significativos, cumpliendo sus funciones como Oficial Especializado en la lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia que le otorga el Reglamento General de la RFEF, y que se adjunta a este comunicado. Para que no haya ninguna duda sobre este documento, se puede comprobar cómo el oficial informador firma su informe el domingo 17 de marzo a las 14:43 h. Estos informes se envían al órgano disciplinario de la RFEF al finalizar cada jornada, como se lleva haciendo desde hacia varias temporadas.

Por último, el CTA quiere significar que es el mayor implicado en la lucha contra todo tipo de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia. Es uno de los firmantes del Protocolo contra el racismo en el fútbol, de marzo de 2005, en el que se compromete a reflejar todo tipo de ofensas racistas en las que tomen parte tanto los participantes como el público; a la paralización o interrupción momentánea de partidos cuando se produzcan conductas racistas, xenófobas o intolerantes; y a la suspensión del partido, agotando las vías dirigidas a lograr que prosiga su celebración, cuando los árbitros consideren que las ofensas o conductas racistas, xenófobas o intolerantes revistan suma gravedad. Por este motivo, en 2022 volvió a realizar un nuevo protocolo de actuación sobre los incidentes de público, mostrando así que persigue y perseguirá todos aquellos incidentes que supongan un peligro, un daño físico o moral para los participantes.

El Comité Técnico de Árbitros está abierto a encabezar, participar o colaborar en cualquier iniciativa que los estamentos del fútbol designen para combatir y erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia en nuestro deporte. Los árbitros somos los principales destinatarios de la violencia verbal y física que se produce en todos los campos de fútbol y, por ello, los máximos interesados en expulsarla del fútbol".