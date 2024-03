Ancelotti, sobre el empujón de Vinicius a Mingueza: "Pensé que su camiseta no se había roto"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras la victoria clara ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El técnico madridista alabó el papel que realizó Luka Modric, uno de los jugadores más destacados, y no piensa que la ovación que le dio el Bernabéu fuera porque estuviera ante uno de sus últimos partidos con la camiseta blanca.

Alabó la actitud del equipo apuntando que era difícil hacerlo peor que el pasado partido de Champions contra el Leipzig, y le restó hierro a la acción en la que Vinicius empujó a Mingueza después de haber sido objeto de un claro agarrón por parte del defensa del Celta.

La actitud

"Sí, la actitud, la intensidad, la presión... No era difícil hacerlo mejor que el miércoles. Hemos aprovechado el balón parado para adelantarnos y después controlar. Cada partido en este momento de la temporada puede ser un partido trampa, porque puedes pinchar. Tenemos que estar motivados porque es un momento importante de la temporada".

Ovación a Modric

"Creo que ha merecido la ovación, porque ha hecho un partido muy completo. Le ha dado rapidez al juego, ha hecho un partido completo y la afición le aplaude porque le tiene mucho cariño".

Rüdiger y Modric celebran un gol del Real Madrid EFE

Comparación con la Premier

"Es distinto, pero no significa que sea mejor o peor. La intensidad en la Premier es más alta, pero a nivel táctico La Liga española es mucho mejor que la liga inglesa".

El momento del equipo

"El segundo gol ha destapado la botella. Hemos empezado a jugar a nuestro mejor nivel, es bastante normal. Los puntos en este momento son muy importantes, como lo van a ser en el próximo partido, así que no podemos bajar ahora".

Charla con Vinicius

"Le he dicho que es el mejor, para mí es el mejor. A veces lo intenta, ha marcado el primer gol... Le he dicho que es el mejor. También he hablado con Rüdiger y le he dicho que es el mejor, también con Nacho. Tengo que darles confianza".

Rüdiger, el mejor central

"Es un profesional muy serio. Tiene buenos tiempos para ser irónico y para ser serio. Le mete una gran calidad defensiva al equipo, es un gran jugador".

La oportunidad de Güler

"Creo que ha jugado muy poco, pero estaba convencido de que algo podía hacer. La jugada que ha hecho es de gran talento, porque no es sencillo. Arda es un gran talento y nosotros que lo vemos todos los días, trabaja con más intensidad, ha mejorado mucho y está mostrando su calidad. Él tendrá futuro aquí, no hay ninguna duda, Arda tiene futuro en el Real Madrid porque es un gran talento".

Los líos de Vinicius

"Lo que hablamos con él se queda entre nosotros. En los últimos tiempos nos han sacado demasiadas tarjetas, algunas justas y otras injustas, pero esto afecta al equipo. Hoy no hemos podido utilizar a Bellingham".

Vivir sin crisis

"Aquí en el Real Madrid el empate es la antesala de la crisis".

Sobre Rodrygo

"Ha sido muy importante en la primera parte desplazándose por la derecha. Le ha faltado solo el gol en este partido, pero trabajo y presionar arriba, lo ha hecho todo muy bien".

El empujón de Vinicius

"He pensado que la camiseta no se ha roto. Creo que ha sido una jugada muy fea, retener a un jugador así, pero la decisión del árbitro ha sido correcta con las tarjetas amarillas. El día que Vinicius pare esto tendremos menos problemas con las tarjetas, es un poco de frustración, es normal".

Brahim y su futuro

"No sé con quién va a jugar. Creo que España tiene un montón de jugadores muy buenos y no es tan sencillo hacer una convocatoria. No sé qué va a decidir Brahim".