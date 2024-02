Del dolor en París a resucitar al Sevilla: Sergio Ramos y su regreso al Bernabéu tras 1.456 días

Los Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona siempre son especiales. Sin embargo, pocos podrían pensar que el triunfo de los blancos sobre los culés por dos goles a cero el 1 de marzo de 2020 iba a ser, a posteriori, tan relevante. Aquel día, 80.000 aficionados madridistas se abrazaban y coreaban el nombre de Sergio Ramos, su capitán. Seguramente, no eran conscientes de no podrían volver a hacerlo durante los cuatro años siguientes.

Tras el Clásico, la pandemia del Coronavirus paró por completo el fútbol. Los estadios se vaciaron y el Madrid pasó a jugar a Valdebebas, su ciudad deportiva. La normalidad tardó en llegar y cuando lo hizo Sergio Ramos ya no era jugador del Real Madrid.

Este domingo, 1.456 días después, la leyenda del Real Madrid vuelve al que fue su templo durante dieciséis temporadas. Sergio Ramos regresa al Bernabéu cuatro años después, pero lo hará con otra camiseta, la del Sevilla.

La vida le ha cambiado mucho a Sergio Ramos desde la última vez que pisó el césped del Santiago Bernabéu. Renovaciones frustradas, títulos, cambios de aires, lesiones, vuelta a sus orígenes... La trayectoria del camero ha sido un vaivén constante.

Jugando en la ciudad deportiva

La primera causa que alejó a Sergio Ramos del Bernabéu fue el coronavirus. Tras el duelo ante el Barça la pandemia explotó por completo y el fútbol se tomó una pausa obligada. Fue ahí cuando el Real Madrid comenzó las obras en su nuevo estadio y el equipo pasó a jugar sus partidos en el estadio Alfredo Di Stéfano.

En total, el Madrid disputó 32 partidos en la ciudad deportiva, muchos de ellos con la presencia de Sergio Ramos. Entre los más destacados, un Clásico o las eliminatorias de Champions frente al Atalanta, el Liverpool o el Chelsea.

Fue un año y medio en el que el Bernabéu estuvo huérfano. Cuando el feudo madridista volvió a acoger partidos lo hizo sin Sergio Ramos, su gran capitán. El central sevillano había finalizado dos meses antes su contrato con el club y se marchó a Francia en busca de nuevos retos.

Su estancia en París

El 17 de junio de 2021 Sergio Ramos se despidió del Real Madrid. Lo hizo en una rueda de prensa en la que no pudo contener las lágrimas. El camero cerraba una etapa histórica en el mejor club del mundo, pero afrontaba una nueva aventura en la que buscaba seguir entre los mejores centrales del planeta.

Pero lejos del Real Madrid hace mucho frío. Ramos puso rumbo al PSG para jugar en un equipo repleto de estrellas. Mbappé, Neymar, Messi... Una constelación de cracks mundiales que se juntaban en busca de la ansiada Champions. Esa competición en la que el Real Madrid es el rey. Nunca lo lograron, ni siquiera estuvieron cerca de ello. Ramos pasó dos temporadas en el PSG que estuvieron marcadas por su mala suerte con las lesiones. En concreto, fueron tres los percances musculares que le hicieron pasar 197 días fuera de los terrenos de juego.

Sergio Ramos y Messi, en su presentación con el PSG Reuters

La primera llegó nada más aterrizar en París. Se lesionó en el gemelo el 26 de julio de 2021 y no volvió hasta el 21 de noviembre. Cuatro meses en el dique seco que hicieron daño a un futbolista ya veterano. Sergio Ramos no consiguió en ningún momento tener continuidad y no pudo lucir sus grandes condiciones en el PSG.

De hecho, las lesiones impidieron a Sergio Ramos enfrentarse al Real Madrid en la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League de la temporada 21-22. El choque de ida en el Parque de los Príncipes coincidió con la grabación de su documental y en la vuelta en el Bernabéu no pudo tampoco vestirse de corto.

En dos temporadas, Sergio Ramos disputó 58 partidos con la elástica del PSG logrando marcar seis goles y repartir una asistencia. También conquistó dos Ligas francesas y una Copa de Francia.

Vuelta a sus orígenes

El 3 de junio de 2023 Sergio Ramos puso fin a su etapa en el equipo parisino. Finalizó su contrato y se convirtió en agente libre. Ahí empezó una especulación sobre su posible aterrizaje en el fútbol saudí, pero acabó recalando en el club que le vio crecer.

En total, fueron tres meses en los que Sergio Ramos estuvo sin equipo. Finalmente, ya con la temporada iniciada, el camero fichó por el Sevilla. Un regreso al club de su vida dieciocho años después y en una situación muy delicada para los hispalenses.

Desde el primer día Sergio Ramos se ha erigido como líder dentro y fuera del campo en el Sevilla. El inicio fue muy complicado, codeando con los puestos de descenso y despidiéndose a las primeras de cambio todas las competiciones europeas, pero en los últimos tiempos el equipo andaluz ha conseguido enderezar un poco el rumbo.

Después de cuatro partidos sin perder, el Sevilla afronta la ardua tarea de asaltar el Santiago Bernabéu. Será un duelo especial para Sergio Ramos que vuelve cuatro años después a la que fue su casa durante 16 temporadas. Querrá ganar al Madrid, lleva la victoria en la sangre, pero dejó claro que no celebrará un posible tanto ante su exequipo.

