Regragui, claro con Brahim: "Tiene que estar al 100% convencido, si no, no vendrá con Marruecos"

Brahim Díaz no está en la lista de Marruecos de cara al parón internacional de la próxima semana. El futbolista del Real Madrid no estuvo entre los 25 seleccionados por Walid Regragui para disputar los encuentros ante Eritrea y Tanzania. Una situación que sigue dejando en el aire cual será el destino final de Brahim a nivel de selecciones.

El seleccionador marroquí dio este jueves su convocatoria y compareció ante los medios de comunicación donde no dudó en elogiar al jugador del Real Madrid y confirmar su interés por llamarlo al combinado nacional: "Es un jugador que nos interesa desde hace mucho tiempo. Por supuesto es un jugador que nos interesa y todavía nos interesa", aseguró.

Sin embargo, Regragui apuntó también que Brahim no tiene decidida al 100% su decisión de si decantarse por Marruecos o España, motivo que de momento le impide ser llamado por el técnico: "Si sabemos que quiere jugar, se hará su llegada. Si no sabemos que quiere venir, no se hará. Tiene que estar 100 % convencido de que quiere jugar aquí. Lo que me interesa son los jugadores que están ahora concentrados conmigo", dijo Regragui.

[Brahim, el último 'fichaje' de Marruecos: el sueño de Mohamed VI y el objetivo del Mundial 2030]

Llama a la puerta

Tanto España como Marruecos acertarán si consiguen convencer a Brahim para jugar con su selección. Y es que el hispanomarroquí no deja de mostrar su gran talento, aunque sea a cuentagotas.

Este miércoles fue titular con el Real Madrid en el encuentro de Champions ante el Sporting de Braga. Y lo aprovechó con creces. Marcó el primer gol del partido y fue uno de los jugadores más destacados de los blancos.

[El adiós al ostracismo de Brahim Díaz: una exhibición en Champions y el mensaje a Ancelotti]

Demostró estar capacitado para tener más minutos en este Real Madrid y ser una pieza importante en las rotaciones del equipo. Así se lo reconoció el público cuando fue sustituido, porque se llevó una gran ovación. La gente también quiere verle más sobre el terreno de juego y quizás este partido pueda ser una catapulta perfecta para que Ancelotti pase a tenerlo más en cuenta.

Fue titular el 27 de septiembre ante Las Palmas. Esa fue su última entrada en el once inicial hasta el partido ante el Braga. Ante el Girona jugó 4 minutos, 12 contra Osasuna y 3 frente al Sevilla, pero ante el Nápoles, el Braga, el Barça y el Rayo ni siquiera saltó al campo.

Sigue los temas que te interesan