Así fichó Zidane a David Beckham para el Real Madrid: "Se me acercó y me dijo: '¿Te vienes?'"

El Real Madrid de los Galácticos aglutinó durante una época del club estrellas de primera línea mundial que le dieron grandes momentos a los aficionados del conjunto blanco. Dos de ellos fueron Zinedine Zidane y David Beckham, y en unas recientes declaraciones el exfutbolista inglés ha confesado un momento muy especial que vivió junto al francés y que le hizo decantarse para fichar por la entidad merengue.

David Beckham recordó un partido de Champions League que el Manchester United y el Real Madrid disputaron en Old Trafford hace tiempo. Por entonces, el inglés todavía jugaba en los 'red devils', donde era toda una institución, y el Real Madrid ya andaba tras sus pasos para cerrar una nueva incorporación de primer nivel.

Entonces, al término del encuentro, Zinedine Zidane, un hombre poco expresivo como también bromeó el propio Beckham, se acercó al que por entonces todavía era su rival y trató de 'pescarle' para el Real Madrid. Le invitó a cambiar de aires y mudarse al Santiago Bernabéu, un lugar donde finalmente terminaría recalando en la temporada 2003/2004.

Zinedine Zidane fichó a Beckham. pic.twitter.com/piAhXRkRi0 — Madridisme (@madridisme) October 5, 2023

"Zidane se me acercó. Zizou no habla mucho inglés y tampoco es que hable mucho nunca. Se me acercó, me dio la mano y me dijo: '¿Te vienes a Madrid?'. Yo dije: '¿Zizou me ha dicho eso?'", confesó en una entrevista David Beckham acerca de aquel instante fugaz al término de un encuentro mientras que ambos intercambiaban sus camisetas, como dos grandes referentes que eran.

"Me encantó ese momento", llegó a confesar el inglés. A juzgar por su expresión, no se esperaba en absoluto que uno de los mejores jugadores del mundo en aquel momento se atreviera a decirle algo parecido y a tratar de decantar su fichaje por el Real Madrid de aquella manera.

Coincidieron tres temporadas

Aquello fue el preludio de un fichaje que terminaría cerrándose en el verano del año 2003. Florentino Pérez se hizo con los servicios de David Beckham desembolsando cerca de 35 millones de euros al Manchester United, un movimiento que fue mucho más allá de lo puramente futbolístico.

David Beckham era una gran imagen a nivel mundial y levantaba pasiones no sólo dentro del terreno de juego, así que a nivel comercial el fichaje de Beckham por el Real Madrid fue también un gran movimiento del presidente del Real Madrid.

Beckham y Zidane compartieron tres temporadas en el conjunto blanco desde que el francés le invitó a cambiar de aires y dejar su casa de toda la vida. Desde la campaña 2003/2004 hasta la 2005/2006, momento en el que Zizou decidió colgar las botas y no volver a jugar al fútbol nunca más, disfrutaron uno del otro dentro del césped.

Un año más tarde, el ex del Manchester United abandonó el Real Madrid y se marchó a la MLS en un movimiento sorprendente. Los Ángeles Galaxy se hicieron con sus servicios y, aunque firmó un par de escapadas de nuevo al fútbol europeo en el AC Milan y en el PSG, el grueso del resto de su carrera deportiva lo desarrolló en Estados Unidos.

