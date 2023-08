El PSG no cede y Luis Enrique deja fuera de la primera convocatoria a Mbappé y Neymar

El París Saint-Germain no se ha tirado un farol con la situación de Kylian Mbappé. Hace días que el delantero francés está apartado a la espera de que se solucione su futuro y su posible salida al Real Madrid, pero todo se ha recrudecido con el anuncio de la convocatoria para el primer partido de Liga que el conjunto parisino disputará en la noche de este sábado.

El parisino no aparece en la lista, por lo que esta jornada tendrá que ver las evoluciones de su equipo desde la grada tal y como ya habían advertido desde el PSG. Esto demuestra que las 'amenazas' de Al-Khelaïfi van muy en serio y que en el conjunto galo están dispuestos a dejar un año entero sin jugar al ariete si no se marcha este mismo verano dejando un alto traspaso o si no renueva su compromiso con el París Saint-Germain.

Mayor sorpresa ha habido aún con la ausencia de Neymar en esta convocatoria para el primer partido de la Ligue 1 ante el Lorient. El PSG ya le comunicó al brasileño que no cuenta con él para esta temporada, pero el descarte se ha escenificado de una forma muy evidente cuando Luis Enrique ha decidido dejarle fuera incluso de la lista.

Otro castigado en esta primera convocatoria para el arranque de la temporada 2023/2024 es Marco Verratti. El italiano es otro de los que parece que no cuenta para el club y al que se le está buscando salida, por lo que Luis Enrique también ha decidido cortar por lo sano con él y ni siquiera llamarlo para el primer partido de Liga ante el Lorient.

La cuerda se tensa

La guerra entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain es absoluta. La relación entre el futbolista y el club parisino está completamente rota y parece imposible que puedan reconciliarse porque cada uno tiene una postura muy distinta que piensa cumplir hasta el final con todas las consecuencias.

Mientras que el jugador está empeñado en quedarse una temporada más en el Parque de los Príncipes para cumplir su contrato antes de salir el próximo verano, en el PSG quieren evitar esto a toda costa. Por eso, ya le advirtieron que tenía dos opciones sobre la mesa, marcharse este verano dejando un traspaso millonario o renovar su compromiso para no irse gratis en 2024.

Ante la negativa de Mbappé, Al-Khelaïfi y Luis Enrique decidieron apartarlo y el delantero lleva varios días entrenando con los descartes sin entrar en la dinámica del primer equipo. Se esperaba el momento de conocer la primera convocatoria para el debut en Liga del PSG para saber si la entidad estaba dispuesta a seguir firme, y ahora todas las dudas se han despejado al ver que Mbappé efectivamente no está entre los elegidos.

Su ausencia viene a confirmar que el París Saint-Germain va a ser inflexible en su postura y no va a permitir que Mbappé se salga con la suya. Ya han advertido que si es necesario, el delantero no jugará esta temporada y se pasará un año casi sabático, algo para lo que ya ha dado el primer paso al quedarse fuera del primer partido.

Más llamativo es el caso de Neymar. El brasileño es cierto que no cuenta para el PSG tampoco y que le buscan una salida, pero nadie se esperaba que se quedara fuera de la convocatoria. Ahora este divorcio también se ha escenificado con la lista de Luis Enrique en la que tampoco está Verratti, el otro gran señalado.

