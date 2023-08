Así es Fran González, el 'nuevo' portero de Ancelotti que tiene como ídolos a Courtois y Casillas

La inoportuna lesión de Thibaut Courtois ha abierto un horizonte inesperado para el Real Madrid a escasas horas de que comience la temporada 2023/2024 con el debut liguero ante el Athletic Club. Carlo Ancelotti se ha quedado sin su portero titular, así que ha tenido que buscar un plan alternativo para completar la lista de convocados en la portería de cara a ese primer partido de La Liga.

Acompañando a Lunin en la convocatoria aparecen Lucas Cañizares, un guardameta de sobra conocido en la base, pero especialmente Fran González. El joven portero ha sido la gran sorpresa de la lista y se ha ganado un hueco en el primer equipo gracias a su buen trabajo en la cantera, lugar donde viene llamando la atención de los técnicos desde su llegada.

Fran González se ha ganado la confianza de Carlo Ancelotti. Formado en las categorías inferiores de la Cultural y Deportiva Leonesa, llegó el pasado verano a las filas del Real Madrid. Los ojeadores blancos se habían fijado en él y no tardaron en llegar a un acuerdo para su incorporación porque veían un gran futuro en sus cualidades. Ahora, con 18 años cumplidos hace poco más de un mes, tendrá la opción de poder estar en una convocatoria del primer equipo.

Recién renovado

Fran militó la pasada campaña en el Juvenil B y ahí confirmó la corazonada que Luis Llopis, el preparador de porteros del primer equipo, tenía con él. El técnico siempre está muy atento a la cantera y las cualidades de González no habían pasado en absoluto desapercibidas para él, así que en los últimos tiempos se encargó de seguir muy de cerca sus evoluciones hasta darle oportunidad de entrar en la convocatoria del primer equipo.

Con sus casi dos metros de altura, muchos dicen que tiene maneras precisamente de Thibaut Courtois, que recuerda al belga en muchas acciones durante los partidos. Comentan también que todavía tiene margen de mejora en el juego con los pies, pero es que tan sólo tiene 18 años y sus cualidades siguen puliéndose. Por eso, recientemente amplió su contrato con el Real Madrid.

Superb save from Fran González 🔝💪. pic.twitter.com/ixdEdVXfMi — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) January 28, 2023

Precisamente Courtois es uno de los ídolos de Fran González. No es para menos, porque el ex de la Cultural ha crecido viendo al cancerbero belga hacer exhibición tras exhibición con la camiseta blanca. No tiene malos referentes el canterano, porque Iker Casillas es otro de sus porteros preferidos.

La idea que tiene Carlo Ancelotti con este joven guardameta es hacerle entrar esta temporada en la dinámica del primer equipo. Quieren que a diario entrene con los 'mayores' para aprender todo lo posible de las grandes figuras y que cada fin de semana juegue sus partidos con el Juvenil A o bien con el Real Madrid C.

Raúl también le seguía muy de cerca, pero el técnico del filial quiere esta temporada a porteros que puedan estar en la dinámica de su equipo día a día. Además, tiene su portería más que cubierta con Mario de Luis, Lucas Cañizares y Diego Piñeiro.

Por el momento, Fran González ya tiene su gran premio, el de ir convocado con el primer equipo. Sabe que no tendrá minutos salvo una sorpresa mayúscula, pero compartirá concentración con las grandes estrellas del Real Madrid.

