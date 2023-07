Ancelotti, asombrado con Bellingham: "Para él lo mejor es ser un '10' porque está cerca del área"

Carlo Ancelotti ofreció su primera rueda de prensa postpartido de la pretemporada. El técnico italiano se mostró contento con cómo había resultado su experimento del 4-4-2 en la victoria ante el Milan, aunque también confesó que hay aspectos todavía por mejorar. Ensalzó el papel de Jude Bellingham y también habló maravillas de otros jugadores como Brahim Díaz o Nico Paz.

La sociedad Bellingham - Brahim

Brahim ha regresado bien tras dos temporadas en el Milan. Tiene calidad para jugar en esta posición, juega muy bien entre líneas. Se asocia muy bien con los otros. Es una opción que tenemos y ojalá la podamos disfrutar durante la temporada.

El 4-4-2

Me ha gustado. Claro que hay cosas que tenemos que modificar un poco, porque nos ha costado un poco la salida desde atrás. Intentamos jugar un poco más por dentro que por fuera. La posición de Bellingham ha sido buena y ha jugado un buen partido. El equipo debe acostumbrarse a su calidad. Su llegada la tenemos que disfrutar durante la temporada. El sistema me ha gustado. A veces la presión no ha sido la correcta, pero mi sensación es buena.

El debut de Bellingham

Es un jugador fantástico y muy importante. Es un interior completo, que tiene mucha intensidad y se mueve muy bien sin balón. Es distinto a los otros medios que tenemos. Para buscar huecos añade algo más a esta plantilla que tiene una calidad extraordinaria.

La mejor posición de Bellingham

Para el 4-4-2 que hemos usado, será el '10', si jugamos con un 4-3-3 entonces será interior por la derecha. Para él lo mejor es ser un '10' porque está cerca del área. Depende del sistema. Tenemos que esperar un poco para saber cómo va durante la temporada.

La presión

Debemos intentar presionar más arriba. Con el rombo en el centro del campo tenemos mucha presión por el centro y menos presión lateral. Hay que bascular mejor y presionar con los laterales. A nivel defensivo, no es el mejor sistema, pero tengo que adaptar las características de los jugadores.

Bellingham de falso '9'

Si jugamos con un 4-3-3 el delantero de referencia tiene que ser Rodrygo. Por fuera tenemos a Valverde, Güler... Tenemos opciones.También tenemos la opción de jugar con un mediapunta y un delantero, y en ese caso Bellingham y Rodrygo son la mejor opción.

La juventud de Bellingham

Es difícil encontrar jugadores con esa calidad. Y es extraño encontrarlo con 20 años. Tiene todavía la posibilidad de mejorar, pero somos afortunados de tenerle con nosotros. Tenemos a fantásticos jugadores jóvenes. Este equipo me da mucha confianza.

El papel de Nico Paz

Nico puede jugar como '10', pero en defensa se puede escorar más a la izquierda. También puede hacerlo Modric o Güler, pero el mejor para esa posición es Bellingham.

