El Clásico de Vinicius, entre insultos del Camp Nou y su pique con Ferran Torres: "Eres malísimo"

El Camp Nou ya conoce a Vinicius. Si ya en el último Clásico de Liga fue el futbolista que más peligró causó del Real Madrid, este miércoles se reafirmó durante la goleada al Barça (0-4). Marcó gol, asistió a Benzema, forzó un penalti y tres amarillas... La hinchada culé la tomó con él y eso es síntoma de que algo está haciendo bien.

Vinicius tiene carácter, el cual cada vez doma mejor. Pero un partido de alta tensión como El Clásico, donde le buscaron desde la grada y sobre el césped, a veces perdió el control. En cualquier caso, sus momentos calientes no opacaron su fútbol y por fin, en su quinta visita al Camp Nou, pudo celebrar un gol.

Lo hizo con rabia, igual que su festejo del penalti que le sacó a Kessié y que Benzema convirtió en el 0-3. Más tarde asistiría al francés en el tanto definitivo. Antes de eso se las vio con Gavi en varios momentos y, cuando fue sustituido, se marchó encarándose con varios jugadores culés, como Ferran Torres, y rodeado por sus compañeros para evitar un mal mayor en forma de expulsión.

La tensión en torno a Vinicius arrancó pronto. Gavi le buscó con varios 'toques' y en uno de ellos, arrollando al brasileño, este se revolvió. Martínez Munuera saldó aquello con el mismo castigo para el agresor y la víctima: cartulina amarilla. El Camp Nou respondió cantando "¡Písalo!" y "Vinicius muérete", un cántico que también se escuchó en los aledaños del estadio en la previa del partido. El delantero del Real Madrid respondía dando brillo al parche de campeón del mundo de su camiseta.

De camino al túnel de vestuarios, Gavi y Vinicius se volvieron a enzarzar. No se llevan bien y así quedó demostrado en otra sucesión de piques que apuntan a una rivalidad que se extenderá en el tiempo. El centrocampista español está en el punto de mira y en el Madrid no gusta la excesiva agresividad con la que se emplea en cada Clásico. Ayer volvió a ir al límite con varias de sus patadas.

Vinicius no se arruga y bajo ese ambiente caldeado se creció en sus acciones. Cada duelo que ganaba lo celebraba y respondía a esa grada que era un nido de constantes insultos hacia él. Aquello no gustó a Araújo, que hasta ahora había llevado sus duelos con el brasileño con un máximo respeto. El uruguayo, superado esta vez por su rival en la banda y dolido por el resultado, estalló, como él mismo reconocería tras el partido.

"Siempre trato de respetar a todos los rivales, pero hoy me calenté un poco al ver a Vinicius hablar tanto a la grada y a los compañeros. Si se dedica solo a jugar al fútbol será aún mejor jugador. Repito, me he calentado, pero bueno, es fútbol", dijo el central del Barça. El momento en el que más perdió los papeles fue cuando dio un empujó a Vinicius y vio la amarilla. Ferran Torres fue el otro del Barça que también fue amonestado en un acción con Vinicius, en este caso por un fuerte pisotón.

“CÁLLATE QUE ERES MALÍSIMO”



- Vinicius a Ferran Torres.



pic.twitter.com/pYVs0KFwX6 — CRACKS (@cracks_oficial) April 5, 2023

Con Ferran fue, precisamente, el tercero en discordia con el que se las tuvo Vinicius. Ancelotti cambió a su jugador en el 86', con la eliminatoria resuelta y para cubrirse antes de que un encontronazo más pudiera dejar al brasileño sin jugar la final ante Osasuna por doble amarilla. Era el momento más tenso con Araújo y se produjo una montonera alrededor del '20' del Madrid.

Entre ataques verbales y empujones de un lado para otro, Ferran asomó la cabeza para decirle algo y Vinicius respondió: "Cállate, que eres malísimo", dijo al futbolista culé. Benzema, Militao y Camavinga arropaban a su compañero para evitar un mal mayor con solo unos metros que recorrer hasta el banquillo. Ahí se acabó la guerra en el Camp Nou, luego llegó la fiesta de Vini y el resto de madridistas en el vestuario.

