El Real Madrid busca recuperar el liderato ante el Real Valladolid después del parón por el Mundial

Vuelta a la normalidad. Eso es lo que le toca al Real Madrid desde ya mismo una vez que el Mundial de Qatar ha quedado atrás después de romper por el medio toda la temporada. Regresa La Liga, dentro de poco la Copa del Rey, también está a la vista el Mundial de clubes... En definitiva, a los blancos se les viene encima un final de año y un mes de enero que da vértigo y que pondrá a prueba a los cuerpos más resistentes.

Lo primero en el orden de tareas es, no obstante, La Liga. El Real Valladolid se presenta como el primer rival de los blancos en este regreso a la competición, una vuelta atípica porque hay un gran número de jugadores que, por estar concentrados con sus respectivas selecciones, llevan tiempo sin trabajar asiduamente a las órdenes de Carlo Ancelotti. De hecho, tres de ellos, Camavinga, Tchouaméni y Luka Modric, regresaron al trabajo en el último entrenamiento previo al choque.

El único ausente en la lista de convocados es Mariano. El delantero no podrá ser de la partida por culpa de un leve esguince de tobillo, aunque esto no debería suponer un gran problema a la hora de confeccionar el once inicial en los madridistas. Enfrente estará un Real Valladolid que también ha tenido destacados mundialistas, especialmente en la figura del marroquí El Yamiq. Los pucelanos jugaron y ganaron hace apenas unos días en la Copa del Rey y llegan sin presión, en una cómoda zona media de la clasificación.

[La alineación del Real Madrid para el partido contra el Valladolid de Liga]

50 días después

Un mes y medio es lo que ha estado el Real Madrid sin competir. 50 días habrán pasado en el momento del encuentro desde que los de Carlo Ancelotti disputaran su último partido. Fue ante el Cádiz, en la decimocuarta jornada de La Liga, y los blancos se impusieron gracias a los goles de Militao y de Toni Kroos. Por aquel entonces, los merengues se encontraban en un momento 'raro' de la temporada, con una racha irregular y un juego que poco retenía del brillo que se vio en los primeros compases del curso.

Ahora, la situación es muy diferente. De hecho, es toda una incógnita especialmente por la gran cantidad de internacionales que ha aportado el Real Madrid al Mundial. Hasta doce futbolistas se marcharon a Qatar y, pese a que cada uno de ellos ha llegado a distintas fases de la Copa del Mundo, pueden pesar las secuelas y el esfuerzo físico realizado en esta competición.

Tanto es así, que tres de estos jugadores como son Luka Modric, Tchouaméni y Camavinga, regresaron el día antes del partido al trabajo con el equipo después de unas más que merecidas vacaciones. Los franceses llegaron hasta la final, en la que cayeron frente a Argentina, mientras que el croata disputó el partido por el tercer y cuarto puesto. Otros, como los brasileños Vinicius, Militao y Rodrygo, se incorporaron al principio de la semana así que apenas han podido completar unas pocas sesiones de entrenamiento.

Todos los mundialistas, no obstante, entraron en la convocatoria de Carlo Ancelotti, que no quiere guardarse nada para el regreso de la competición ante la encarnizada lucha que se vive con el Fútbol Club Barcelona por el liderato. Así, se espera a Courtois en la portería, y una posible defensa formada por Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mendy. En el centro del campo, es más que probable que entren las rotaciones y que Kroos, Valverde y Ceballos formen la sala de máquinas, mientras que en el ataque podrían entrar Vinicius, Asensio y Benzema, ya recuperado. Mariano es el único ausente por lesión.

Un Valladolid correoso

No se prevé ni mucho menos un partido sencillo para el Real Madrid pese a la diferencia entre ambos conjuntos en la clasificación. Los pucelanos se encuentran en una situación desahogada en la tabla, en la zona media y con una ventaja de seis puntos sobre los puestos de descenso, la principal preocupación del club que preside Ronaldo Nazario.

Karim Benzema, en un partido con la camiseta negra del Real Madrid de la temporada 2022/2023 Reuters

El impacto que tendrá además el Mundial sobre los blanquivioletas es eminentemente inferior, ya que tan solo fueron dos los jugadores que viajaron a Qatar para jugar con sus selecciones. Uno de ellos fue su gran estrella, Gonzalo Plata, que cayó con Ecuador en la fase de grupos, mientras que El Yamiq fue una de las revelaciones y con Marruecos alcanzó las semifinales.

Recientemente, el conjunto entrenado por Pacheta consiguió superar la tercera eliminatoria de la Copa del Rey sin demasiados problemas al vencer con claridad al Arenas Club. Terminar el año dando la sorpresa ante el Real Madrid sería la mejor manera de ponerle la guinda al 2022 en Pucela.

Real Valladolid - Real Madrid

Real Valladolid: Jordi Masip; Iván Fresneda, Joaquín Fernández, Javi Sánchez, Sergio Escudero; Aguado, Iván Sánchez, Roque Mesa; Óscar Plano, Sergio León, Plata.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Valverde, Ceballos; Vinicius, Asensio, Benzema.

Árbitro: Munuera Montero.

Estadio: José Zorrilla.

Horario: 21:30.

