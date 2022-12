Ancelotti: "¿Brasil? Si el Real Madrid no me echa antes, no me voy a mover hasta 2024"

Carlo Ancelotti ha seguido muy de cerca toda la actualidad que ha marcado el Mundial de Qatar, ya finalizado. El técnico italiano, en Madrid, cuenta los días para recuperar a todos sus internacionales y retomar la competición tras el parón de los clubes. Mientras tanto, ha tenido tiempo ya de analizar el torneo y hablar sobre el futuro de su carrera.

A sus 63 años, Ancelotti ha dicho en alguna ocasión que su carrera finalizará una vez abandone el Real Madrid. Tiene contrato en el club blanco hasta 2024, por lo que solo su despido significaría un adiós a corto plazo. Esta vez ha hablado sobre este asunto sin tanta rotundidad, aunque dejando claro que sol piensa en el Madrid.

Rai Radio 1 habló con Ancelotti este lunes. En el programa Radio Anch'io Sport, el entrenador del Real Madrid recalcó su compromiso con la entidad merengue. Hay que recordar que días atrás se rumoreó con el interés de la Federación de Brasil de ponerle en el cargo de seleccionador tras el adiós de Tite después del Mundial de Qatar.

"No sé lo que me deparará el futuro, vivo día a día. De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover", explicó Ancelotti sobre su futuro.

Solo piensa en el Madrid y es significa que lo hace en el partido del próximo 30 de diciembre contra el Valladolid. Será ese día cuando los blancos vuelvan a saltar al campo en partido oficial, algo que no ocurre desde el pasado 10 de noviembre.

El Mundial, para Ancelotti

Ancelotti también dio su visión sobre la victoria de Argentina en el Mundial. Destacó la figura de Leo Messi, pero también la de los jóvenes que han dado ese impulso que le faltaba a la 'Albiceleste'.

"Fue un gran torneo y acabó con una final preciosa. Argentina mereció ganar y lo hizo por dos motivos: porque tiene buenos jugadores y al mejor, y porque se apoyó esta calidad con nuevos como Julián Álvarez y Enzo Fernández. Francia y Argentina basaron sus triunfos en una buena defensa y en la calidad de los futbolistas", analizó.

Sobre Lionel Scaloni, su compañero de profesión, Ancelotti también alabó que supiera tocar en las teclas indicadas: "Hizo un trabajo extraordinario, pero no hizo nada nuevo. Solo puso a los jugadores en su sitio y les dio una buena organización defensiva".

