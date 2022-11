Mauricio Pochettino, sobre el Real Madrid: "No creo que el tren pase una sola vez en la vida"

Mauricio Pochettino se quedó este pasado verano sin trabajo. Pese a que todavía tenía contrato en vigor con el París Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi y la dirección deportiva decidieron que lo mejor para esta temporada era dar un giro de timón en el banquillo y le destituyeron como técnico del equipo. El francés Christophe Galtier fue el elegido para tomar el relevo, y por el momento tiene al conjunto parisino líder de la Ligue 1 y en los octavos de final de la Champions League.

En numerosas ocasiones el nombre de Mauricio Pochettino se ha asociado a varios de los mejores clubes del mundo, incluido el Real Madrid. En los últimos años, el argentino ha dirigido a algunos de los grandes equipos europeos como el Tottenham o el París Saint Germain, algo que le ha hecho ir ganando cartel y experiencia al mando de equipos de la máxima exigencia.

Sin embargo, nunca ha llegado a cristalizar una posible unión entre Mauricio Pochettino y el Real Madrid. Pese a todo, el entrenador argentino no descarta llegar algún día al banquillo del Santiago Bernabéu: "No creo que el tren pase una sola vez en la vida", argumentó el ex del París Saint Germain en una entrevista concedida a Radio Marca.

Cuestión de esperar

Mauricio Pochettino, que ya tiene experiencia entrenando en La Liga gracias al buen papel que hizo al frente del Espanyol, reconoció que si no se ha dado una alianza con otros clubes importantes como el Real Madrid o el Manchester United ha sido por cuestión de los tiempos. "El fútbol es timing, y esos son los que tienen que coincidir para que ese matrimonio suceda", relató el argentino.

Además, prosiguió en su explicación, pero de sus palabras se volvió a desprender que ni mucho menos descarta terminar siendo el entrenador madridista en alguna ocasión: "A veces hay circunstancias que no se dan en el fútbol, y solo es cuestión de tiempo, de esperar y que las cosas se den naturalmente", completó.

Por eso, incidió en el mensaje de que un entrenador debe tener paciencia y aguardar a que todos los factores se den: "No creo que el tren pase una sola vez en la vida. Creo que son los momentos donde muchas veces hay que esperar, tener la paciencia necesaria". También apuntó a un pequeño grado de suerte: "Muchas veces hay que tener fortuna".

Mauricio Pochettino y Kylian Mbappé, en la banda del Santiago Bernabéu. AFP7 / Europa Press

En el periodo de tiempo que pasa hasta que esa gran oportunidad de entrenar a un equipo puntero llega, para Mauricio Pochettino es fundamental prepararse al máximo y estar alerta: "En el fútbol como en la vida misma hay muchos paralelismos, pero a mí me enseñó Jorge Griffa, que me decía: 'El fútbol te va a llevar donde el fútbol quiera'. Tú tienes que dar lo mejor de ti y estar preparado, pero el timing lo maneja el fútbol".

Por otra parte, el exentrenador del París Saint Germain confesó que le cuesta ofrecerse a otros clubes cuando se encuentra sin trabajo: "Me cuesta porque uno siendo profesional, por el respeto que tengo a los clubes y a mis colegas, me cuesta mucho venderme, tanto en público como en privado", finalizó.

