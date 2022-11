Ancelotti: "Parece que Vinicius es un provocador, pero es el que recibe más faltas, bofetadas..."

Carlo Ancelotti habló por última vez desde Valdebebas hasta después del Mundial de Qatar. El técnico italiano compareció en rueda de prensa antes del partido contra el Cádiz. Los protagonistas fueron Vinicius y Karim Benzema, jugadores en el foco por diferentes motivos.

De Vinicius dijo que "es el que recibe más faltas, bofetadas, empujones..." tras la polémica del partido contra el Rayo. Además, reconoció que le intenta "tutelar" para no caer en ese juego. Lanzó un dardo al fútbol español hablando de 'Fair Play'.

En cuanto a Benzema, Ancelotti dejó claro que es una "tontería" decir que se está borrando por el Mundial. "El primer decepcionado es él", dijo sobre las molestias físicas que le han impedido jugar durante los últimos partidos y que lo harán este jueves ante el Cádiz.

Última vez en casa en 2022

"El último partido en casa de un año inolvidable. Hemos pasado noches mágicas este año y queremos acabarlo bien mañana. Nos jugamos mucho en este partido. El recuerdo de este año es inolvidable".

Lesión de Benzema

"Benzema no ha podido ayudarnos en estos partidos. Lo ha intentado, pero no ha podido por estas molestias. No son gran cosa, pero no ha podido volver".

Vinicius, perseguido

"Estoy de acuerdo. Parece que Vinicius es un provocador, pero la realidad es el que recibe más faltas, bofetadas, empujones... Tengo que tutelar a todos los jugadores. No hay que faltar el respeto, tanto en el fútbol como en lo personal. Es un logro que debe tener el fútbol con todos los jugadores, no solo con los de más calidad.

Hay una palabra que no es tan común en los países latinos, que es el Fair Play. es más común en otros países. Puede ser la parte más importante del fútbol, significa jugar correcto".

Claves a mejorar

"El último periodo no ha sido bueno, nos decepciona. La derrota contra el Leipzig no nos afectó porque fuimos primeros. Este tramo no ha sido bueno, pero el anterior sí. A pesar de algunas ausencias que nos han costado, como la de Karim, no voy a buscar excusas. El primer tramo del curso lo hicimos como quisimos, ahora es un tramo que queremos dejar atrás".

Carga de partidos

"Ha bajado la intensidad porque hemos jugado muchos partidos. Se nota sobre todo contra los equipos que no juegan en Europa y se nota que han tenido más descanso entre partidos. Como el Rayo. Les permite estar a un nivel más alto que el resto. Se nota menos cuando juegas contra equipos que si juegan en Europa".

Menos rotaciones

"La rotación hay que tenerla en cuenta también cómo juegan los jugadores. Rodrygo cómo quitarlo si está bien, o Valverde, si está metiendo goles. Cuenta la dinámica".

Consejos a Vinicius

"Ahí tiene que mejorar. Provocar no es Fair Play. Uno entra al campo para jugar y no para provocar. El jugador tiene que mejorar en este aspecto. Es muy joven, le gusta el fútbol y tiene que aprender. Uno tiene que evitar las provocaciones. A Vinicius le puedo enseñar cómo no entrar en esto".

Ancelotti calmando a Vinicius ante Martínez Munuera EFE

Benzema no se ha borrado

"No tengo nada que decir. El primero que está desesperado es Karim. Llega a un Mundial sin los minutos que necesita para estar en buena condición. No me creo que se haya borrado. Es una tontería. No ha parado, él ha entrenado en solitario, pero las sensaciones no eran buenas. Llega al Mundial con pocos minutos en las piernas".

Asensio, en forma

"Marco ha sido el mejor en los últimos partidos. Alabo su aportación. Ha tenido carácter fuerte y es un premio merecido lo que está haciendo en el campo".

Reservar a los mundialistas

"No, en ningún momento voy a pensar en eso. Creo en mis jugadores, en su profesionalidad y su seriedad. Mientras estén aquí, lo van a dar todo".

Bajón de Tchouaméni

"Le ha faltado un poco de continuidad. Ha tenido una lesión que ha parado su buen momento. Debe mejorar el posicionamiento y acostumbrarse a los otros. Hemos visto un Tchouaméni distinto con o sin Kroos. La presencia de Kroos le ayuda en ese sentido".

Benzema, ¿preocupado?

"No, nunca. La primera lesión fue contra el Celtic. Era importante, pero se recuperó. Las últimas molestias no son importantes, por lo que no creo que haya pensado que el Mundial estaba en peligro".

Sensaciones sobre el Mundial

"Es un Mundial distinto, que se juega en invierno. Eso cambia la estructura de las competiciones. Era imposible jugar en Qatar en verano. Será un Mundial entretenido porque no hay un favorito y los jugadores no llegan agotados como a final de temporada. Será entretenido y ganará el mejor".

