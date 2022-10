La alineación del Real Madrid ante el Girona para el partido de La Liga

El Real Madrid ya cambia el chip este fin de semana para enfrentarse al Girona en La Liga. El conjunto merengue no ha empezado la semana de la mejor de las maneras, pero espera poder terminarla con un triunfo frente al conjunto catalán. Para ello, lo hará vistiéndose de gala en el Santiago Bernabéu.

El tropiezo del equipo dirigido por Carlo Ancelotti en la Champions League no empaña su gran temporada hasta el momento. Sin embargo, buscarán nuevamente seguir con su racha triunfal en el campeonato doméstico. Un triunfo ante el Girona se antoja crucial para mantener su liderato en solitario y así dejar atrás a Fútbol Club Barcelona.

Los blancos buscarán volver a la senda de la victoria, ya que hasta el momento en liga son los únicos invictos. Únicamente, el empate frente a Osasuna rompe una hoja estadística casi perfecta. Enfrente tendrá a un rival teóricamente propicio para ello como es el Girona. Una nueva oportunidad para seguir con una racha espectacular.

El Real Madrid ante sí la oportunidad de abrir una brecha en la clasificación, ya que el Barça llega tocado tras confirmarse su caída a la Europa League. El equipo de Míchel Sánchez no llega en su mejor momento al Santiago Bernabéu, ya que ocupa los puestos de descenso. Un nuevo envite para los madridistas antes afrontar una nueva jornada de Champions League.

Por ello, Carlo Ancelotti no introducirá gran cantidad de rotaciones en su once inicial. Tras el tropiezo en Europa no está dispuesto a encontrarse con una nueva zancadilla en su calendario. Además, el regreso de jugadores como Karim Benzema, Luka Modric o Fede Valverde se antojan fundamentales.

Alineación del Real Madrid para enfrentarse al Girona.

De esta forma, el lateral francés recibiría una nueva oportunidad en el once merengue. Le acompañarán como pareja de centrales y Alaba. Además, Dani Carvajal recuperaría su puesto en el once. En la portería, estaría el siempre indiscutible Thibaut Courtois. Una defensa de garantías para afrontar el duelo frente al Girona.

Sin dudas en el once

En principio, el centro del campo volverá a sufrir variaciones de nuevo. Regresará el tridente de lujo. Luka Modric, Toni Kroos y Aurelien Tchouameni serán de la partida una vez más. Tras dar descanso al croata frente al Leipzig, Ancelotti podrá volver a contar con uno de los hombres más importantes en su esquema. Con ello, quedaría un banquillo de garantías en el medio con Eduardo Camavinga y el regreso de Dani Ceballos a la convocatoria.

Tampoco hay dudas en ataque. El regreso de Fede Valverde le hará encontrarse con un hueco en el costado derecho. Junto a él, las otras dos grandes figuras del club como Karim Benzema y Vinicius. Un seguro total en las posiciones delanteras, una vez compartirán posición arriba como ya hiciesen en El Clásico.

