Ancelotti: "El que no quiera lesionarse, que se quede en el sofá"

La UEFA Champions League regresa dos semanas después para la celebración de la quinta jornada de la fase de grupos. El Real Madrid selló su pase a los octavos de final de la máxima competición del fútbol europeo frente al Shakhtar Donetsk, este martes visita el Red Bull Arena para enfrentarse al RB Leipzig. En la previa, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación.

Ser primeros de grupo

"Es claro hacer un buen partido para olvidarse de esta fase (de grupos). Llegar a octavos como primero de grupo es el objetivo y estamos concentrados para esto".

Dudas por el Mundial

"Yo creo que no. Es un periodo de la temporada muy intenso, con muchos partidos, demasiados para mí. Lo estamos aguantando bien esto. Pero es verdad que tenemos algunos problemas como las bajas, algo bastante normal cuando juegas cada tres días. Creo que el Mundial llega en el momento justo".

Benzema y Modric

"Es normal que piensen en llegar bien al Mundial, pero se llega bien al Mundial cuando tienes continuidad durante la temporada. Nosotros no queremos arriesgar en un momento tan importante. Es mejor perder a Karim un día o a Modric, un día, que un mes. Igual que Dani Ceballos, volverán el domingo".

Continuidad de Asensio

"El club conoce muy bien lo que pienso yo. Y el club también conoce muy bien lo que piensa Asensio. Tenemos varios jugadores que acaban contrato. Creo que con el parón del Mundial, este será un buen momento para hablar de esto. Hay mucho tiempo para hablar y Asensio será uno de ellos".

Asensio y los minutos

"Lo que le pido a un futbolista que juega menos es que sepa llegar a su momento y que lo dé todo. Como Asensio y algunos más. Tenemos bajas y mañana algunos de ellos van a jugar para aportar lo que tienen al equipo".

Lesiones antes del Mundial

"La lesión existe en el fútbol. Siempre digo a mis jugadores 'si no quieres lesionarte, quédate en el sofá'. Es algo que puede pasar, también en un entrenamiento, en un contacto con un compañero. Creo que los jugadores no están pensando en esto. Si alguno me dice 'no quiero entrenar porque tengo miedo', le diré 'pues quédate en casa, hay muchas pelis y series buenas'".

Rodrygo y el gol

"La movilidad del delantero centro es un tema importante para nosotros. Él la movilidad la tiene. El profesor, en este caso es Karim, le ha enseñado bien. Con Karim, cualquiera entiende cómo tiene que jugar un delantero del Real Madrid ahora".

[Rüdiger: "Estoy con ganas de dar el cien por cien por el Real Madrid"]

¿Descanso para Vinicius?

"No, Vinicius va a jugar. No está cansado".

Todos los partidos importan

"En este club, todos los partidos son importantes. En todos los partidos tienes que dar lo mejor de ti mismo. Falta poco para el parón y el objetivo es acabar esta primera parte de la temporada. No se decide nada, pero te deja en una buena posición tanto en La Liga como en los octavos de la Champions".

¿Alguna apuesta más?

"No, la apuesta con Federico (Valverde) fue una broma que quería hacer con él. Afortunadamente, él lo está haciendo muy bien. No tengo más apuestas individuales, sí colectiva, de ser protagonistas este año también".

Victoria con el Bayern por 4-5 ante el Leipzig

"Me acuerdo bien, fue el último partido de la temporada. Alaba hizo un gran gol y hemos hablado de este partido. Leipzig tiene mucha confianza ahora, está bien organizado y creo que va a ser un partido muy bueno".

Sigue los temas que te interesan