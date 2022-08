Las conclusiones de Ancelotti de la gira por EEUU: los sentenciados y el papel de cada jugador

Se acabó la gira del Real Madrid por Estados Unidos y la siguiente parada será la Supercopa de Europa. Vuelta a Valdebebas con las cosas más claras para Carlo Ancelotti tras las tres pruebas en El Clásico, ante el América y la Juventus. El italiano ha dejado claro con su reparto de minutos el equipo que quiere para la temporada.

Los tres amistosos en Estados Unidos han dado oportunidades a todos o casi todos. Ancelotti no ha vacilado y ha medido bien a quien dar más o menos minutos pensando en la preparación de la temporada. Eso significa que los que van a ser importantes ya se lo pueden figuras y los que están sentenciados lo mismo.

El único que no ha tenido minutos -exceptuando canteranos- ha sido Borja Mayoral, que además se incorporó tarde a la gira por un tema burocrático. El delantero quería quedarse en el Madrid, pero se llegó a un acuerdo con el Getafe a cambio de 10 millones y se decidió que no jugará para no correr riesgo de lesión. El fichaje será oficial pronto.

Las conclusiones de la gira dejan también varios señalados más. Uno de los que menos jugaron fue Vinicius Tobías, pero su sitio está en el Castilla mientras no haya hueco para un extracomunitario. El brasileño jugó 24 minutos, pero lo importante es que en el club le ven gran potencial de futuro. Eso hace mirar con positivismo hacia el futuro en su caso, lo contrario para otro lateral derecho: Álvaro Odriozola.

Odriozola y Mariano son los que menos han jugado durante la gira: apenas 20 minutos ante el Barça. Contra el América y la Juventus no saltaron al campo, evidenciando así que Ancelotti no cuenta con ellos. A la vuelta a Madrid se empezará a trabajar en sus salidas, siendo Lucas Vázquez el lateral derecho suplente que quiere Ancelotti. En la delantera, pese a salir Jovic y Mayoral, no se quiere contar con el hispano-dominicano.

Mariano Díaz celebra un gol con el Real Madrid

El problema, más con Mariano que con Odriozola, será encontrarles salida. Y si hubiera que añadir un tercero en discordia, ese sería Jesús Vallejo. Es el siguiente que menos ha jugado, sin contar a un Carvajal cuya participación ha sido reducida por la lesión que sufrió al comienzo de la gira. El central, que no ha llegado a 90 minutos de juego, tiene opciones de quedarse aunque de quinto central y eso significa contar con pocos minutos.

Valverde, titular

El resto de la plantilla tiene más clara su continuidad, incluido un Dani Ceballos que no encuentra una salida clara. El utrerano, eso sí, ha superado por poco los 100 minutos de juego y está por debajo del resto de centrocampistas de la plantilla, que se sitúan en otros dos escalones: Tchouameni y Camavinga -en torno a 115'- y más arriba la CMK y un Fede Valverde asentado como titular -150'-.

Trío de centrales

El otro debate resuelto es de la defensa. No hay nadie, al menos por ahora, por encima o por debajo en el trío Militao-Alaba-Rüdiger. Los tres han jugado más o menos lo mismo -150'-, aunque parece que no siempre les tocará a los tres hacerlo como centrales al uso y si cayendo algo a banda. Entre Alaba y Rüdiger pueden servir de alternativa a un Ferland Mendy que en el reparto de minutos está en el mismo escalafón.

Hazard-Asensio

Por último, hay que hablar de la delantera. Vinicius es el que más ha jugado -casi 180 minutos- y se consolida como indiscutible junto a un Benzema que solo se perdió el primer partido porque se incorporó más tarde a la pretemporada. La batalla está igualada entre un Eden Hazard renovado como falso '9' y un Marco Asensio cuya salida se ha enfriado. Ambos han rozado loa 120'. Por delante se confirma Rodrygo, casi 150'.

