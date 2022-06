Dani Ceballos manda un mensaje al Madrid: así se machaca en Granada

El futuro de Dani Ceballos este verano se presenta incierto. Todavía le resta un año de contrato con el Real Madrid, pero tanto desde el club como el propio jugador valoran seriamente la posibilidad de salir este mercado, ya sea en dirección al Real Betis o hacia otro equipo.

En la temporada que acaba de finalizar, la 2021/2022, Ceballos ha acabado conquistando tres títulos, pero no ha participado todo lo que le hubiera gustado. Ancelotti ha valorado positivamente la actitud y lo que ha aportado en los pocos minutos que ha estado en el campo, especialmente en Champions, pero la competencia le cierra las puertas.

Casemiro, Kroos y Modric son intocables en el centro del campo y, además, a Camavinga y Valverde ahora se les ha unido Tchouameni. Dos centros del campo y seis jugadores para tres puestos, Ceballos sería el séptimo, lo que le reduciría aún más su cuota de minutos.

Trabajando duro en la montaña. Con muchas ganas de volver ⚽️💚 pic.twitter.com/IX0JiJ6NrU — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) June 22, 2022

Pero el utrerano no se rinde, sabe que este año hay Mundial y se machaca físicamente para que Luis Enrique se fije en él. De hecho, cuando todavía faltan unas semanas para que comience la pretemporada, Ceballos ya ha estado trabajando en Granada, haciendo carrera por la montaña y mostrándolo en sus rede sociales.

[El futuro de Dani Ceballos se enquista: el Real Madrid no hará 'regalos' a pesar de los problemas del Betis]

Un mensaje del futbolista que deja entrever que está preparado para cualquier reto que se le plantee, ya sea seguir en el equipo blanco o buscar un nuevo club. Lo que el Real Madrid ha dejado claro es que no va a regalar al jugador, sabe que se trata de un buen futbolista, joven y con mercado dentro y fuera de España, por lo que no aceptará ofertas que no estén a la altura.

El jugador andaluz está en una especie de limbo. No tiene colgado el cartel de transferible absoluto como sí pueden tenerlo otros como Mariano con los que el club no cuenta. Sin embargo, es una evidencia que el mediocentro no ha sido importante este curso para Ancelotti, aunque al final han sabido entenderse.

Dani Ceballos, besando el trofeo de la UEFA Champions Leageu Adam Davy / PA Wire / dpa

A Ceballos también le ha pesado durante todo el año la grave lesión de tobillo que sufrió en lo Juegos Olímpicos de Tokio, lo que le tuvo toda la primera parte de la temporada en el dique seco. Una vez confirmada su vuelta, el equipo ya tenía velocidad de crucero y sus compañeros ritmo competitivo, por lo que siempre estuvo en desventaja a la hora de coger un sitio.

Ceballos no es un jugador importante para el Real Madrid y no lo va a ser salvo giro drástico de los acontecimientos. Pero a la vez es una pieza que no incomoda en el vestuario y que Ancelotti mantendría con gusto. Él necesita minutos y por eso quiere una solución que le devuelva al césped, sea donde sea. El problema es que la opción más factible para él, un regreso al Betis, se ha complicado mucho por la mala situación económica de los verdiblancos.

Sigue los temas que te interesan