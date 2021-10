Streaming en directo | Shakhtar Donetsk - Real Madrid (Champions League)

Nueva jornada de Champions League para el Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti visitan Kiev para enfrentarse al Shakhtar Donetsk en un duelo en el que los blancos siguen buscando la clasificación para la próxima ronda de la máxima competición continental. No tienen buen recuerdo de este rival de la fase de grupos del año pasado ya que cuando estuvieron en el Alfredo Di Stéfano y en el recinto de esta noche se llevaron dos derrotas.

Los merengues no quieren más sustos y buscarán este martes a partir de las 21:00 horas una actuación que también ayude a olvidar los últimos resultados en Liga. El Real Madrid viene de tres encuentros sin conocer la victoria antes del parón de selecciones. No solo por los resultados, si no también por la imagen, el rendimiento de los de Ancelotti ha dejado mucho que desear y necesitan una reacción inmediata.

El Madrid comenzó con buen pie la travesía en Champions al ganar al Inter de Milán sobre la bocina con un gol de Rodrygo Goes, pero se ha torcido la situación tras la inesperada derrota ante el Sheriff Tiraspol. La aparente cenicienta del grupo asaltó el Santiago Bernabéu y tumbó a los merengues con dos disparos a portería. Es por lo que este encuentro se hace un tanto más trascendental, tanto para recuperar sensaciones antes de enfrentarse al Barça en El Clásico del fin de semana como para recuperar la posición en el grupo.

Carlo Ancelotti, en el banquillo del RCDE Stadium REUTERS

El parón internacional ha servido al conjunto blanco para recuperar a jugadores como Ferland Mendy o Marcelo. El que no llega al encuentro es un Hazard que no está lesionado, pero sí que sufre una sobrecarga que le deja fuera del duelo de Champions. El que sí estará sobre el césped del Olímpico de Kiev desde que Srdjan Jovanovic señale el inicio del encuentro será un Karim Benzema que continúa ganando adeptos en la carrera por el Balón de Oro 2021.

Lo que busca el Shakhtar en el Olímpico de Kiev ante el Real Madrid es lograr rubricar su primera victoria de la temporada en la Champions League. El equipo de Roberto De Zerbi cuenta con dos importantes bajas en ataque. Lassina Traoré y Junior Moraes están ambos lesionados de larga duración y, por si fuera poco, a sus bajas se une la duda de Dentinho.

