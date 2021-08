Streaming en directo | Real Betis - Real Madrid (La Liga)

El Real Madrid jugará ante el Real Betis la tercera jornada de La Liga. Un momento importante pues justo después de este encuentro llegará el primer parón de selecciones de la temporada. La actualidad del encuentro viene marcada por el 'culebrón Mbappé', pero el conjunto blanco se centra en el duelo del Benito Villamarín ya que vienen de empatar ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Cuatro puntos de seis posibles y una carrera por no descolgarse de los puestos de cabeza a las primeras de cambio.

Eden Hazard se queda en el banquillo para enfrentarse al Real Betis. El Real Madrid ya conoce quiénes serán los once jugadores que saltarán al Benito Villamarín esta noche y el belga se queda fuera en beneficio de Vinicius Jr. Carlo Ancelotti ha elegido a estos hombres para el encuentro de la tercera jornada: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Valverde, Casemiro, Isco; Bale, Benzema y Vinicius. Ya había avisado en la previa el italiano que el brasileño tenía muchas posibilidades.

El equipo merengue no ha podido dar buenas noticias en la convocatoria previa. Carlo Ancelotti ya había dado alguna pista en la rueda de prensa previa al partido, pero fue horas después, cuando hizo pública su lista de convocados, cuando se confirmó que el Real Madrid no recuperaba a ninguno de sus jugadores lesionados para el duelo ante el Betis. "El pesimista Nacho no está, pero vuelve el pesimista Carvajal. El trabajo defensivo es una cuestión de sacrificio. Todos pueden defender", Ancelotti a los medios de comunicación. Y es que Nacho, que estaba intentando apurar para estar presente, no pudo alcanzar su mejor estado de forma y acabó quedándose fuera junto a otros defensas como Marcelo. Por ello, y teniendo en cuenta la cesión de Odriozola a la Fiorentina, el entrenador del Real Madrid ha tenido que cambiar su once.

Carlo Ancelotti durante el encuentro frente al Deportivo Alavés REUTERS

El Benito Villamarín acoge el partido entre Betis y Real Madrid, en un momento en el que foco mediático está puesto sobre el conjunto blanco y el posible fichaje de Kylian Mbappé por la entidad madridista. Mientras las negociaciones continúan, el equipo andaluz ha querido sumarse al movimiento de las Tortugas Ninja. Pase lo que pase, el Betis ya ha tirado de humor para presentar su cartel promocional del partido ante el Real Madrid en las redes sociales. Una Tortuga Ninja como principal protagonista y algunas respuestas con mucha guasa, incluyendo fotomontajes que visten al internacional francés con la camiseta verdiblanca.

Por la parte del Betis, el conjunto verdiblanco continúa con su proceso de formación de su plantel para la 2021/2022. Ni Álex Moreno ni Diego Lainez están disponibles para la visita del Real Madrid, tampoco Youssouf Sabaly y, por supuesto, un Loren Morón que ha sido cedido al Espanyol esta semana. Pero no todo es negativo, Germán Pezzella y Willian José se han unido al equipo, aunque en el caso del delantero, todavía sin un solo entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

