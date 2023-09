Facundo Campazzo reinventa al Real Madrid: la pieza que le faltaba al campeón de Europa

El Real Madrid disputará este domingo la final de la Supercopa de España. Lo hará tras derrotar al Barcelona en una exhibición de Facundo Campazzo. El argentino, que volvió a la casa blanca este pasado verano, anotó 17 puntos y repartió cinco asistencias en una actuación sobresaliente.

Campazzo parece no haberse ido nunca del Real Madrid. El argentino, tras su periplo en la NBA y en el Estrella Roja, disputó ayer su primer encuentro oficial con la elástica blanca tres años después. La sensación fue la misma que en 2020: el Real Madrid tiene una estrella en sus filas.

El conjunto blanco sabe lo que tiene entre manos. Es por eso por lo que, después de conseguir la Euroliga el pasado mayo, tan solo se han reforzado con el fichaje del 'Facu' de cara a este nuevo curso. Una incorporación para aspirar a todo. Conseguir la Supercopa, la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Euroliga es mucho más fácil si tienes al argentino en tu bando.

La incorporación del argentino llega como agua de mayo para un Madrid que necesitaba sí o sí un director de juego que saliese de titular. Porque la realidad es que el Chacho, que ha renovado por un año más, es una pieza clave para salir desde el banquillo y ejercer como revulsivo en caso de necesidad.

El Real Madrid es un equipo muy completo y difícil de vencer. Un equipo con mucha variedad ofensiva, con herramientas para anotar y una defensa, comandada por Edy Tavares, muy férrea.

Con Campazzo el Real Madrid gana en intensidad y velocidad. El argentino es puro nervio, pero además posee una calidad al alcance de muy pocos. Ante el Barça sacó a relucir todas sus armas. Firmó una gran conexión con su compatriota Gabriel Deck y mostró unos automatismos con sus compañeros propios de llevar años en el equipo. Al final cerró el choque con 17 puntos, 5 asistencias, 3 robos, 2 rebotes y un 22 de valoración. Una actuación que le valió para llevarse el MVP del partido.

Un problema menos

El Real Madrid es un equipo que siempre está obligado a ganar. Un club que no espera a nadie y en el que la exigencia es máxima. Es por eso por lo que la adaptación de todos los jugadores que llegan tiene que ser inmediata.

En ese sentido, con Facu Campazzo no existe ese problema. Más bien es una bendición. Él ya está adaptado y se encuentra muy cómodo en el vestuario: "Estoy contento de haber vuelto. Siento que no me he ido nunca. Son los mismos jugadores, la misma forma de jugar, las mismas bromas en el vestuario... Disfruto mucho y trato de aportar energía, experiencia y actitud".

Ante el Barça lo demostró. Guio al Madrid en los momentos más delicados y se le vio muy implicado en todo momento. El base que emigró a Estados Unidos hace tres años no ha cambiado. Sigue siendo y será una pieza clave para los planes de Chus Mateo.

Un ganador

El Real Madrid no gana únicamente con Facu Campazzo un gran jugador de baloncesto. Va más allá. A sus 32 años se encuentra en su madurez y vuelve con una experiencia a sus espaldas en la NBA y en el Estrella Roja.

Su experiencia se combina también con ser un ganador. Con el Real Madrid ha logrado once títulos: cuatros Supercopas de España, dos Copas del Rey, dos Euroligas y tres Liga Endesa. Y lo ha hecho siendo determinante. En el momento en el que las cosas se ponen difíciles él quiere la pelota. No se esconde.

Además, Facu fue elegido dos veces en el quinteto ideal de la Liga, una vez fue MVP del playoff final, dos veces MVP de la Supercopa y una vez MVP de la Copa del Rey. Ahora puede agrandar su leyenda.

Campazzo tendrá la oportunidad de resarcirse después de tres años en los que no ha tenido el protagonismo que seguramente hubiera querido. Su paso por la NBA, en los Denver Nuggets y en los Dallas Mavericks, no fue del todo positivo. Nunca se llegó asentar en los quintetos titulares y tuvo que buscarse una nueva oportunidad en Europa.

Llegó al Estrella Roja para jugar en la Euroliga. Sin embargo, unos problemas burocráticos del equipo serbio le dejaron sin poder disfrutar del baloncesto durante varias semanas en la máxima competición continental.

