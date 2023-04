Mickael Gelabale, exjugador del Real Madrid, sufre un infarto cerebral a los 39 años

Susto en Francia. El jugador de baloncesto Mickael Gelabale, conocido en España por su paso por el Real Madrid y el Valencia Basket, sufrió un ictus (o infarto cerebral) mientras entrenaba con su equipo actual, el Elan Chalon francés. A sus 39 años, se mantenía en activo en su país.

Fue el Elan Chalon el que comunicó el percance sufrido por Gelabale. Lo hizo este viernes, cuatro días después de que ocurriera. La entidad, a través de un comunicado, ha anunciado que el jugador se encuentra en buenas condiciones y de vuelta a casa para seguir con su recuperación.

Gelabale, que cumple 40 años el próximo 22 de mayo, deberá esperar si quiere volver a jugar. El ictus acaba de forma abrupta con su temporada y no se sabe cuándo podrá regresar a la actividad deportiva sin que eso suponga un riesgo para su salud.

Fin de saison pour notre capitaine Communiqué de Mickael Gelabale !



"Fin de la temporada para nuestro capitán", informaba el Elan Chalon por sus canales oficiales. El incidente era explicado mediante un entrecomillado del propio Gelabale: "Durante la sesión de entrenamiento del lunes por la mañana, sentí síntomas que me mandaron a la sala de emergencias del hospital de Chalon. La resonancia magnética luego detectó un derrame cerebral. Afortunadamente cogido a tiempo, me atendieron de inmediato y me hicieron exámenes adicionales en la unidad de cuidados intensivos y luego en neurología", contó sobre lo ocurrido esta semana.

"Me complace anunciar que estoy de vuelta en casa. Sin embargo, debo descansar varias semanas antes de retomar la actividad profesional y lamentablemente no podré regresar para el final de la temporada. Tengo buenas esperanzas de que este problema médico se resuelva gradualmente, lo que por lo tanto no excluye un regreso a las pistas cuando se me permita hacerlo", añadió dando esperanzas sobre su vuelta para el curso que viene.

La carrera de Gelabale

Gelabale seguía jugando a pesar de su edad. Desde 2017 formaba parte de las filas del Elan Chalon, club francés que juega en la segunda división del país (Pro B) y es el actual segundo clasificado de la tabla con 21 victorias y 9 derrotas. En la pelea por el ascenso, solo tiene por encima al Saint-Quentin, con un bagaje total de 22-8.

El alero ha tenido una larga trayectoria en la que ha ido acumulando logros, tanto con sus clubes como con la selección de Francia. Como internacional, Gelabale tiene un bronce mundial (2014) y cuatro medallas de Europeo (oro en 2013, plata en 2011 y bronce en 2005 y 2015).

En España, Gelabale fue conocido sobre todo por su paso por el Real Madrid. Jugó de blanco dos temporadas, entre 2004 y 2006. En ambos años ganó el Concurso de Mates de la ACB y fue campeón de la Liga y subcampeón de Copa del Rey en 2005. Tras triunfar en el Madrid, se fue a la NBA para jugar en los Seattle SuperSonics. También tuvo un paso tímido por Los Angeles Lakers y los Minnesota Timberwolves.

En el Valencia Basket solo jugó un mes (diciembre de 2012). En Francia, Gelabale ganó dos veces la liga (2010 con el Cholet Basket y 2015 con el Limoges) y fue una vez MVP de la temporada (2011) y otra de las Finales (2010). Con el Khimki ruso también levantó una Eurocup.

