El análisis de Chus Mateo del Real Madrid - Maccabi Tel Aviv y sus palabras sobre Lorenzo Brown

El Real Madrid afrontará este viernes su segundo partido de 2023. Tras caer derrotado en su estreno del año contra el FC Barcelona en el Clásico, los merengues buscarán su primer triunfo este enero. Para ello tendrá que derrotar al Maccabi de Tel Aviv, que está liderado por Lorenzo Brown.

El técnico madridista, Chus Mateo, analizó el encuentro y aseguró que se la juegan contra un "equipo muy físico". Un partido que los blancos están casi obligados a ganar para no perder el tren de los líderes de la Euroliga, que domina el sorprendente Cazoo Baskonia.

Los merengues buscarán cambiar la dinámica con un partido que se antoja fundamental frente a uno de los grandes rivales para ser cabeza de serie en la competición europea.

Chus Mateo, dirigiendo un partido del Real Madrid EFE

Características del Maccabi

"Nos enfrentamos a un equipo muy físico, atlético, y que está jugando muy bien. Además, rebotea muy bien en ataque y recupera muchos balones. Es un equipo peligroso, que te trampea defensivamente. Hay que tener cien ojos".

Lorenzo Brown

"Lorenzo Brown es un superjugador, un jugadorazo. Está demostrando con un nivel altísimo de lo que es capaz y está haciendo que el Maccabi juegue muy, muy bien. Reparte muchas asistencias, anota y lleva el ritmo del partido francamente bien".

Bajas en el equipo

"Hanga está disponible para jugar, Rudy no y Hezonja no ha acudido al entrenamiento por motivos personales y muy probablemente tampoco esté ante el Maccabi. Rudy depende de su evolución en la muñeca. Se volvió a hacer daño en Bilbao y ya no pudo jugar. Hay que esperar a lo que diga el doctor y a cuándo le dé el alta. Lo que no queremos es entrar en una dinámica de juega un día y dos no".

[Tavares, 400 partidos de blanco: "Espero permanecer mucho tiempo en el Real Madrid"]

Dar un triunfo al público

"Maccabi tiene muy buenos jugadores de perímetro y lo hace muy bien en el uno contra uno y en el bloqueo y continuación. Es un día de fiesta en España, de vacaciones, y seguro que la gente tiene ganas de que hagamos un buen partido y de ver ganar al Real Madrid".

Poirier

El pívot del Real Madrid Vincent Poirier también analizó el encuentro y todo aquello que necesitan para darle la primera alegría de la afición del Real Madrid en este 2023. El jugador aseguró que necesitarán ir con todo para vencer al Maccabi.

"Necesitamos estar muy concentrados para hacer lo que esté en nuestra mano para ganar el partido. Recuerdo que el año pasado fuimos agresivos en el rebote y controlamos todos los aspectos. Seguro que va a ser un partido duro, pero queremos volver al WiZink Center haciendo un gran partido y ganándolo. Espero que haya un gran ambiente"

Sigue los temas que te interesan